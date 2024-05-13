Gravel Carinthia
Ukryté stezky, zapomenutá místa a skutečné dobrodružství na štěrku
Introduction
O co vlastně jde? Gravel biking je v Korutanech únikem z asfaltových silnic za dobrodružstvím a zážitky. Trasy Gravel Carinthia vás zavedou po štěrku, lesních cestách a zapomenutých spojnicích do ukrytých koutů jižního Rakouska. Trasy jsou různých úrovní náročnosti – od pohodových gravel okruhů podél jezer a řek až po náročná stoupání na salaše, vrcholy a odlehlé vysokohorské plošiny.
Každou túru doprovází příběhy a mýty o hornictví, hranicích i kultuře – díky tomu jde o víc než jen ujeté kilometry. Ideální pro milovníky gravel cyklistiky, kteří vyrážejí za jedinečnými momenty a nejde jim o rekordní časy.
Nejkrásnější zákoutí regionu
Objevte nabídku gravelových tras napříč celými Korutany
Nejlepší ubytování
Landhotel Lindenhof ve Feld am See
Ideální základna pro milovníky gravel biků v pohoří Nockberge s cykloservisem a vytříbenou slow-food kuchyní.
Opatství St. Georgen u jezera Längsee
Klášterní klid ve více než 1 000 let starém komplexu obklopeném zahradami doplňuje moderní pohostinnost – ideální zázemí pro cyklistiku ve středních Korutanech.
Hotel & Spa Sonne u jezera Klopeiner See
Přímo u jezera Klopeiner See najdete certifikovaný hotel pro cyklisty s vlastní pláží, velkým molem, wellness zónou, špičkovou kuchyní a srdečnými hostiteli.