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Gravel Carinthia
Ukryté stezky, zapomenutá místa a skutečné dobrodružství na štěrku

Síť Gravel Carinthia mění Korutany v gravelový ráj plný objevování. Štěrkové cesty a lesní stezky vedou k jezerům, horským pastvinám i místům, kde na vás dýchne historie.

O co vlastně jde? Gravel biking je v Korutanech únikem z asfaltových silnic za dobrodružstvím a zážitky. Trasy Gravel Carinthia vás zavedou po štěrku, lesních cestách a zapomenutých spojnicích do ukrytých koutů jižního Rakouska. Trasy jsou různých úrovní náročnosti – od pohodových gravel okruhů podél jezer a řek až po náročná stoupání na salaše, vrcholy a odlehlé vysokohorské plošiny.

Každou túru doprovází příběhy a mýty o hornictví, hranicích i kultuře – díky tomu jde o víc než jen ujeté kilometry. Ideální pro milovníky gravel cyklistiky, kteří vyrážejí za jedinečnými momenty a nejde jim o rekordní časy.

Trasa v kostce
Regionů:7
Cyklotúr:24
Celková délka:1 800 kilometrů
Podíl štěrkových úseků na trase:minimálně 40 procent
Nabídka gravel cyklistiky:ve všech koutech Korutan
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Nejkrásnější zákoutí regionu

Objevte nabídku gravelových tras napříč celými Korutany

Mapy & trasy

Nejlepší ubytování

Landhotel Lindenhof ve Feld am See

Ideální základna pro milovníky gravel biků v pohoří Nockberge s cykloservisem a vytříbenou slow-food kuchyní.

Landhotel Lindenhof

Opatství St. Georgen u jezera Längsee

Klášterní klid ve více než 1 000 let starém komplexu obklopeném zahradami doplňuje moderní pohostinnost – ideální zázemí pro cyklistiku ve středních Korutanech.

Opatství St. Georgen

Hotel & Spa Sonne u jezera Klopeiner See

Přímo u jezera Klopeiner See najdete certifikovaný hotel pro cyklisty s vlastní pláží, velkým molem, wellness zónou, špičkovou kuchyní a srdečnými hostiteli.

Hotel & Spa Sonne

Hotel Voco Villach

Hotel v blízkosti centra města je ideálním výchozím bodem pro silniční, gravelové i pohodové vyjížďky. Drávská cyklostezka navíc vede přímo kolem hotelové terasy.

Hotel Voco Villach

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