Two cyclists on gravel path through rocky canyon with waterfall, forest and blue sky.
  1. Homepage
  2. Gravel Salzkammergut

Gravel Salzkammergut
Jezera, alpské pastviny, Dachstein

Šotolinové cesty, klidné vedlejší silnice a staré lesní stezky. Jízda na gravelu v regionu Salzkammergut vás zavede k jezerům, údolím a výhledům na Dachstein.

Štěrk pod koly, rozlehlá krajina na dohled. Oblast Salzkammergut vás okouzlí svou rozmanitostí. Mezi horským masivem Dachstein, křišťálově čistými jezery, rozlehlými alpskými údolími a místy s bohatou historií na vás čekají pestré trasy po šotolinových cestách, klidných vedlejších silnicích a starých lesních stezkách. Ideální jak pro začátečníky, tak pro sportovně ambiciózní gravelové jezdce: nenáročné úseky podél jezer a údolí střídají náročná stoupání s panoramatickými výhledy.

Pro tento region je typická kombinace přírody, pohybu a tradičního regionálního života. Trasy vedou kolem horských pastvin, jezer a kulturních památek, přes vesnice, kde se po staletí uchovává typický pozitivní životní styl, řemesla a pohostinnost. Díky dobré dostupnosti, vyznačeným gravelovým trasám a cyklistům přizpůsobenému zázemí je oblast Salzkammergut ideální jak pro krátké výlety, tak pro několikadenní pobyty. Pro zvlášť motivované sportovce a sportovkyně se v regionu pořádají závody gravelových a elektrokol, závod pro mládež a cyklistický veletrh.

Trasa v kostce
Výškový profil:mírné trasy údolím, sportovní stoupání a úseky, kde je potřeba kolo nést
Délka:Půldenní vyjížďky, vícedenní gravelové okruhy
Obtížnost:pro začátečníky a ambiciózní gravelové jezdce
Speciálně upravené trasy pro jízdu na štěrku:9
Naplánujte si trasu
od 499,50 €

Doporučujeme tuto nabídku

Okruh Dachsteinrunde si nyní můžete projet také na gravelu – vedle variant Classic a Experience. Nová trasa propojuje vybrané šotolinové úseky s působivou alpskou kulisou kolem Dachsteinu a představuje „královský Dachstein“ z jeho klidnější, přírodnější stránky. Okruh je ideální pro všechny, kteří chtějí vyrazit mimo asfalt, a přitom si naplno užít panoramatické výhledy i atmosféru regionu.

Dachsteinrunde na gravelu

Nejkrásnější pohledy na region

Nejlepší ubytování

Jakobs Fuschl ve Fuschl am See

Čtyřhvězdičkový hotel pro milovníky sportu s důrazem na silniční cyklistiku, triatlon a aktivní dovolenou, včetně specializovaných služeb pro gravelové nadšence.

Jakobs Fuschl

Landhotel Agathawirt v Bad Goisernu u jezera Hallstättersee

Přímo u jezera Hallstättersee najdete tradiční ubytování ideální pro gravelové jezdce. S úschovnou kol, tipy na trasy včetně GPS dat, saunou a regionální kuchyní.

Landhotel Agathawirt

Hotel Seewinkel ve Fuschlu am See

Sportovní ubytování ve Fuschlu am See pro silniční, gravelová i horská kola: start tras u domu, poradenství, úschovna a půjčovna kol i kulinářská vyjížďka na e-kole.

Hotel Seewinkel

Vitalhotel Gosau v Gosau am Dachstein

Vitalhotel je ideálním výchozím bodem pro cyklistické, gravelové i MTB výlety v oblasti Salzkammergut – s přímým napojením na síť lesních cest a vlastní půjčovnou kol.

Vitalhotel Gosau

To nejlepší podél trasy

Akce pro cyklisty

Salt & Lake Trail

26. 9. 2026
Bad Ischl

Salt & Lake Trail je bikepackingová akce bez asistence napříč Salcburskem a regionem Salzkammergut. Trasa měří až 480 km a dosahuje převýšení 8 000 metrů. Pauzy i noclehy si účastníci plánují sami. Nejde o závod, limit je 7 dní a na výběr jsou 2 trasy.

Salt & Lake Trail

ASVÖ King of the Lake

26. 9. 2026
Attersee

Největší individuální časovka v Evropě u jezera Attersee: 47,2 km bez provozu, rychlá a náročná. Každé září se na start postaví asi 1 400 sportovců z různých zemí, aby dosáhli nejlepších časů a užili si jedinečný zážitek při jízdě na silničním kole u jezera.

ASVÖ King of the Lake

To by vás mohlo také zajímat

Objevte to nejlepší z Rakouska!

Přihlašte si odběr našeho newsletteru a obdržíte exkluzivní informace:

  • Tipy pro zasvěcené na vaši příští dovolenou

  • Kulinářské zajímavosti a recepty 

  • Kalendář akcí s nejlepšími událostmi

  • Aktuální cestovní nabídky a speciály