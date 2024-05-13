Gravel Salzkammergut
Jezera, alpské pastviny, Dachstein
Introduction
Štěrk pod koly, rozlehlá krajina na dohled. Oblast Salzkammergut vás okouzlí svou rozmanitostí. Mezi horským masivem Dachstein, křišťálově čistými jezery, rozlehlými alpskými údolími a místy s bohatou historií na vás čekají pestré trasy po šotolinových cestách, klidných vedlejších silnicích a starých lesních stezkách. Ideální jak pro začátečníky, tak pro sportovně ambiciózní gravelové jezdce: nenáročné úseky podél jezer a údolí střídají náročná stoupání s panoramatickými výhledy.
Pro tento region je typická kombinace přírody, pohybu a tradičního regionálního života. Trasy vedou kolem horských pastvin, jezer a kulturních památek, přes vesnice, kde se po staletí uchovává typický pozitivní životní styl, řemesla a pohostinnost. Díky dobré dostupnosti, vyznačeným gravelovým trasám a cyklistům přizpůsobenému zázemí je oblast Salzkammergut ideální jak pro krátké výlety, tak pro několikadenní pobyty. Pro zvlášť motivované sportovce a sportovkyně se v regionu pořádají závody gravelových a elektrokol, závod pro mládež a cyklistický veletrh.
Doporučujeme tuto nabídku
Okruh Dachsteinrunde si nyní můžete projet také na gravelu – vedle variant Classic a Experience. Nová trasa propojuje vybrané šotolinové úseky s působivou alpskou kulisou kolem Dachsteinu a představuje „královský Dachstein“ z jeho klidnější, přírodnější stránky. Okruh je ideální pro všechny, kteří chtějí vyrazit mimo asfalt, a přitom si naplno užít panoramatické výhledy i atmosféru regionu.
Nejkrásnější pohledy na region
Nejlepší ubytování
Jakobs Fuschl ve Fuschl am See
Čtyřhvězdičkový hotel pro milovníky sportu s důrazem na silniční cyklistiku, triatlon a aktivní dovolenou, včetně specializovaných služeb pro gravelové nadšence.
Landhotel Agathawirt v Bad Goisernu u jezera Hallstättersee
Přímo u jezera Hallstättersee najdete tradiční ubytování ideální pro gravelové jezdce. S úschovnou kol, tipy na trasy včetně GPS dat, saunou a regionální kuchyní.
Hotel Seewinkel ve Fuschlu am See
Sportovní ubytování ve Fuschlu am See pro silniční, gravelová i horská kola: start tras u domu, poradenství, úschovna a půjčovna kol i kulinářská vyjížďka na e-kole.
Akce pro cyklisty
Salt & Lake Trail
Salt & Lake Trail je bikepackingová akce bez asistence napříč Salcburskem a regionem Salzkammergut. Trasa měří až 480 km a dosahuje převýšení 8 000 metrů. Pauzy i noclehy si účastníci plánují sami. Nejde o závod, limit je 7 dní a na výběr jsou 2 trasy.