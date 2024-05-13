Two cyclists with helmets on a gravel path beside wooden fence and meadow, trees in the background.
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Iron Curtain Trail
Po stopách železné opony

Cyklostezka vede od Barentsova moře k Černému moři. Na 400 kilometrech vede Dolním Rakouskem kolem národních parků, vinic a památek.

Iron Curtain Trail, známý také jako EuroVelo 13, je synonymem pro přeshraniční cyklistické zážitky. Během jízdy se totiž můžete seznámit s minulostí pohraničního regionu. Trasa vede regionem Waldviertel, přes město Litschau známé svými kulturními akcemi, kolem rašeliniště Schremser Hochmoor až k vinicím v okolí Retzu. Odtud pokračuje do oblasti Weinviertel, kde míjí útulné sklepní uličky a památky, jako je zámek Hof v Marchfeldu. Během cesty několikrát překročíte českou i slovenskou hranici, což trase dodává ještě větší atraktivitu.

Podrobnosti o trase
Délka:406 km
Etapy:8
Výškový profil:2 387 m nahoru, 2 777 m dolů
Naplánovat trasu
od 461,- €

Doporučujeme tuto nabídku

Část trasy Iron Curtain Trail o délce 200 km prochází regionem Waldviertel a nabízí pohled nejen na historická místa spojená s bývalou železnou oponou, jako jsou strážní věže a opevnění, ale i na přírodní krásy. Cyklistický balíček zahrnuje ubytování se snídaní, přepravu zavazadel a balíčky s občerstvením.

Nabídka platí od 1. dubna do 31. října 2026.

Cyklistické zážitky ve Waldviertelu

Nejkrásnější vyhlídky na Iron Curtain Trailu

Top ubytování

Landgut & Spa Althof Retz v Retzu

Hotel Althof leží na úpatí idylické vinice v oblasti Retzer Land. Kdysi zámek, dnes centrum pro odpočinek a relaxaci.

Landgut & Spa Althof Retz

Gasthof Pension Zur Hammerschmiede v Drosendorfu

Tradiční, útulný hostinec s přírodní zahradou a koupacím biotopem. Ideální výchozí místo pro cyklovýlety i pěší túry do oblasti Waldviertel a Weinviertel.

Gasthof Pension Zur Hammerschmiede

Hotel** Sole Felsen Welt v Gmündu

Hotel se nachází na kraji lesa na břehu idylického rybníka Asangteich. Historické centrum města Gmünd je vzdáleno 20 minut chůze, stejně jako přírodní park Blockheide.

Sole Felsen Hotel

Therme Laa Hotel & Silent Villas

Relaxovat je tu jednoduché: vodní svět se tu rozprostírá na ploše přibližně 7 800 metrů čtverečních.

Therme Laa Hotel & Silent Villas

Nejzajímavější místa na trase

Akce pro cyklisty

In Velo Veritas

13. 6. 2026 – 14. 6. 2026
Korneuburg

Klasická silniční kola, malebné sklepní uličky a krajina Weinviertelu: Velo Veritas spojuje sportovní výzvu a cyklistický zážitek na třech různých délkách tras. Svátek milovníků vintage kol a regionální gastronomie.

In Velo Veritas

Putování po stopách historie v Gmündu

31. 10. 2026 – 31. 10. 2025
Gmünd

V Domě novodobé historie města Gmünd můžete nahlédnout do života lidí za železnou oponou.

Po stopách historie

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