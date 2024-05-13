Iron Curtain Trail
Po stopách železné opony
Introduction
Iron Curtain Trail, známý také jako EuroVelo 13, je synonymem pro přeshraniční cyklistické zážitky. Během jízdy se totiž můžete seznámit s minulostí pohraničního regionu. Trasa vede regionem Waldviertel, přes město Litschau známé svými kulturními akcemi, kolem rašeliniště Schremser Hochmoor až k vinicím v okolí Retzu. Odtud pokračuje do oblasti Weinviertel, kde míjí útulné sklepní uličky a památky, jako je zámek Hof v Marchfeldu. Během cesty několikrát překročíte českou i slovenskou hranici, což trase dodává ještě větší atraktivitu.
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Část trasy Iron Curtain Trail o délce 200 km prochází regionem Waldviertel a nabízí pohled nejen na historická místa spojená s bývalou železnou oponou, jako jsou strážní věže a opevnění, ale i na přírodní krásy. Cyklistický balíček zahrnuje ubytování se snídaní, přepravu zavazadel a balíčky s občerstvením.
Nabídka platí od 1. dubna do 31. října 2026.
Nejkrásnější vyhlídky na Iron Curtain Trailu
Top ubytování
Landgut & Spa Althof Retz v Retzu
Hotel Althof leží na úpatí idylické vinice v oblasti Retzer Land. Kdysi zámek, dnes centrum pro odpočinek a relaxaci.
Gasthof Pension Zur Hammerschmiede v Drosendorfu
Tradiční, útulný hostinec s přírodní zahradou a koupacím biotopem. Ideální výchozí místo pro cyklovýlety i pěší túry do oblasti Waldviertel a Weinviertel.
Hotel** Sole Felsen Welt v Gmündu
Hotel se nachází na kraji lesa na břehu idylického rybníka Asangteich. Historické centrum města Gmünd je vzdáleno 20 minut chůze, stejně jako přírodní park Blockheide.
Akce pro cyklisty
In Velo Veritas
Klasická silniční kola, malebné sklepní uličky a krajina Weinviertelu: Velo Veritas spojuje sportovní výzvu a cyklistický zážitek na třech různých délkách tras. Svátek milovníků vintage kol a regionální gastronomie.