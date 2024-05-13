Korutanský jezerní okruh
Na kole po jižní trase podél 20 jezer a 2 řek
Introduction
Ideálním výchozím bodem více než 400 kilometrů dlouhého okruhu je výhodně položené město Villach, kterému se přezdívá „cyklistické hlavní město Korutan“. Převážně rovinatá trasa vede po samostatných, dobře značených cyklostezkách. Málo frekventované silnice, dvacet jezer a břehy řek Dráva a Gail činí z Jezerního okruhu jednu z nejpohodovějších cyklotras v přírodě. Měli byste si na ni vyhradit čtyři až sedm dnů. Trasa má tvar osmičky, a tak je možné projet jen její západní nebo východní část – samozřejmě můžete vyrazit i na elektrokole.
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Cyklistická vyjížďka začíná ve Villachu, hlavním korutanském městě cyklistiky, a vede k jezerům Ossiacher See, Millstätter See, Weissensee, Pressegger See, Faaker See a Wörthersee. Známá Drávská cyklostezka, která získala 5 hvězdiček od klubu ADFC, pokračuje k jezeru Klopeiner See a přes hlavní město Klagenfurt zpět do Villachu. Osmidenní osvěžující cyklistický zážitek zahrnuje přepravu zavazadel, navigační aplikaci a nouzový servis pro všechny případy.
Nejkrásnější vyhlídky Korutanského jezerního okruhu
Top ubytování
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Tento příjemný rodinný penzion v srdci města vítá cyklisty s otevřenou náručí.
Arlbergerhof u jezera Weissensee
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Velovista – po stopách Korutanského jezerního okruhu
Po dobu osmi dnů vede Velovista (25. dubna až 3. května 2026) po silnicích bez automobilového provozu krajinou jezer Korutany. Trasa vedoucí regiony Wörthersee/Rosental, Villach a Klagenfurt am Wörthersee je každý den doplněna regionálními kulturními a kulinářskými zážitky.