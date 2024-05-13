Two people with bicycles rest on a wooden jetty at a turquoise lake, mountains in the background.
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Korutanský jezerní okruh
Na kole po jižní trase podél 20 jezer a 2 řek

Od jezera Weissensee ke Klopeinskému jezeru: Korutany jsou rájem koupání! Cyklistický okruh v délce 400 km vede kolem dvaceti jezer a dvou řek.

Ideálním výchozím bodem více než 400 kilometrů dlouhého okruhu je výhodně položené město Villach, kterému se přezdívá „cyklistické hlavní město Korutan“. Převážně rovinatá trasa vede po samostatných, dobře značených cyklostezkách. Málo frekventované silnice, dvacet jezer a břehy řek Dráva a Gail činí z Jezerního okruhu jednu z nejpohodovějších cyklotras v přírodě. Měli byste si na ni vyhradit čtyři až sedm dnů. Trasa má tvar osmičky, a tak je možné projet jen její západní nebo východní část – samozřejmě můžete vyrazit i na elektrokole.

Trasa v kostce
Délka:více než 400 km
Časová náročnost:6 až 8 dnů
Terén:50 % podél jezer a řek
Etapy:8, sjízdné jednotlivě
Naplánujte si trasu
od 899,- €

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Cyklistická vyjížďka začíná ve Villachu, hlavním korutanském městě cyklistiky, a vede k jezerům Ossiacher See, Millstätter See, Weissensee, Pressegger See, Faaker See a Wörthersee. Známá Drávská cyklostezka, která získala 5 hvězdiček od klubu ADFC, pokračuje k jezeru Klopeiner See a přes hlavní město Klagenfurt zpět do Villachu. Osmidenní osvěžující cyklistický zážitek zahrnuje přepravu zavazadel, navigační aplikaci a nouzový servis pro všechny případy.

Jezerní okruh – klasická tour

Nejkrásnější vyhlídky Korutanského jezerního okruhu

Top ubytování

Pension Linder v Seebodenu

Tento příjemný rodinný penzion v srdci města vítá cyklisty s otevřenou náručí.

Pension Linder

Arlbergerhof u jezera Weissensee

Hotel leží jen pár kroků od jezera a nabízí okouzlující pokoje, vynikající kuchyni a skvělé zázemí pro cyklisty. Ideální místo k odpočinku.

Arlbergerhof

Aktivhotel Marko v Klopeiner See

Čtyřhvězdičkový hotel se nachází v blízkosti jezera Klopein. Soukromá pláž je jen jedním z mnoha zařízení, jako je bazén, písečné tenisové kurty a spousta místa v zahradě

Aktivhotel Marko

Pension Hoogerland ve Veldenu am Wörthersee

Hostitelem je Johnny Hoogerland, bývalý profesionální cyklista z Nizozemska. Zná ty nejlepší trasy v celém regionu, a to jak závodní, tak i pro gravel a trekingová kola.

Pension Hoogerland

Nejzajímavější místa na trase

Požitek z jízdy po cestách bez aut

Velovista – po stopách Korutanského jezerního okruhu

Po dobu osmi dnů vede Velovista (25. dubna až 3. května 2026) po silnicích bez automobilového provozu krajinou jezer Korutany. Trasa vedoucí regiony Wörthersee/Rosental, Villach a Klagenfurt am Wörthersee je každý den doplněna regionálními kulturními a kulinářskými zážitky.

Velovista

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