MTB region lake.bike
Rozmanité traily mezi horami a jezery
Introduction
MTB region lake.bike, který okouzlí nadšence horské cyklistiky, propojuje jezera Faaker See, Ossiacher See a oblast hraničního trojmezí Dreiländereck v oblast Villach – Faaker See – Ossiacher See. Prostředí alpských trailů a křišťálově čistých jezer ke koupání, které je plné kontrastů, se stává ideálním místem pro jízdu na horském kole. Díky více než 200 kilometrům tras a 45 trailům patří k nejpestřejším regionům s tímto zaměřením na jihu Alp.
Dvě trailová centra jsou zárukou ještě větší rozmanitosti. Těšit se můžete na 28 flow trailů u jezera Faaker See s mírnějším terénem a 17 panoramatických trailů u jezera Ossiacher See s výhledem na hory a třpytící se hladinu. Síť doplňuje 11 vybraných top tras pro příležitostné bikery, ale i sportovní nadšence a e-bikery.
Doporučujeme vám následující nabídku
Lake.bike nabídka trailů a cykloturistiky v regionu Villach – Faaker See – Ossiacher See je vám plně k dispozici se zvýhodněnou 4denní vstupenkou. Oblast je typická pestrými traily, dlouhými vyjížďkami a majestátní kulisou hor a jezer. Tzv. lake.bike Basecamps, které slouží jako cyklistické základny na místě, mají o tomto odvětví výjimečné know-how a poskytují plný servis, například nářadí, montážní stojany a možnosti čištění. Po vyjížďce se můžete uvolnit v termálních lázních KärntenTherme, další den pak vyrazit na flow- a Lowgartner traily nebo na cyklotúru pohořím Ossiacher Tauern.
Nejkrásnější tváře regionu
Cyklistické know-how i kvalitní zázemí: když je ubytování ideální základnou pro horské cyklisty
Akce, které se točí kolem cyklistiky
Everesting na hoře Dobratsch
Nejznámější hora v okolí Villachu se promění v jedinečnou sportovní scénu. Jednotlivci i týmy zdolávají legendární alpskou silnici na kole tolikrát, aby dosáhly výšky Mount Everestu – 8 848 metrů.
Carinthia200
Tento silniční závod čeká premiéra. Tři trasy, a to o délce 125, 155 nebo 200 km, vedou po silnicích bez aut kolem křišťálově čistých jezer, údolími a zdolávají stoupání.
ROSA200
Když se sportovní výzva střetne s italským životním stylem. Čtyři trasy, žádný závodní stres, zato spoustu emocí. Příležitostní i ambiciózní cyklisté tu zažijí atmosféru závodu Giro, zároveň můžete načerpat zdejší laskavost a odpočinout si u dobrého jídla.