Mountain biker cornering on gravel trail with valley, lake and mountain range in the background.
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MTB region lake.bike
Rozmanité traily mezi horami a jezery

Vyrazte za rozmanitou horskou cyklistikou mezi horami a jezery na jih Rakouska. Co vás čeká? Vše na dosah, pestré traily a spousta prostoru pro zážitky v přírodě.

MTB region lake.bike, který okouzlí nadšence horské cyklistiky, propojuje jezera Faaker See, Ossiacher See a oblast hraničního trojmezí Dreiländereck v oblast Villach – Faaker See – Ossiacher See. Prostředí alpských trailů a křišťálově čistých jezer ke koupání, které je plné kontrastů, se stává ideálním místem pro jízdu na horském kole. Díky více než 200 kilometrům tras a 45 trailům patří k nejpestřejším regionům s tímto zaměřením na jihu Alp.

Dvě trailová centra jsou zárukou ještě větší rozmanitosti. Těšit se můžete na 28 flow trailů u jezera Faaker See s mírnějším terénem a 17 panoramatických trailů u jezera Ossiacher See s výhledem na hory a třpytící se hladinu. Síť doplňuje 11 vybraných top tras pro příležitostné bikery, ale i sportovní nadšence a e-bikery.

Trasy v kostce
Počet top tras: 11
Počet podniků s cyklozaměřením: 12 certifikovaných základen s kolárnami a servisem
Pro děti:Mini Trail, Miki Trail
Pro začátečníky:Flowgartner Trail, Lowgartner Trail
Pro pokročilé:Ischnig, Shorty, Kopein, Latschacher (2. část), Samonigg (1. část)
Pro profesionály:PROlitzen Trail, Ffargartner Trail
Naplánujte si trasu
od 233,- €

Doporučujeme vám následující nabídku

Lake.bike nabídka trailů a cykloturistiky v regionu Villach – Faaker See – Ossiacher See je vám plně k dispozici se zvýhodněnou 4denní vstupenkou. Oblast je typická pestrými traily, dlouhými vyjížďkami a majestátní kulisou hor a jezer. Tzv. lake.bike Basecamps, které slouží jako cyklistické základny na místě, mají o tomto odvětví výjimečné know-how a poskytují plný servis, například nářadí, montážní stojany a možnosti čištění. Po vyjížďce se můžete uvolnit v termálních lázních KärntenTherme, další den pak vyrazit na flow- a Lowgartner traily nebo na cyklotúru pohořím Ossiacher Tauern.

lake.bike – přehled trailů a výletů

Nejkrásnější tváře regionu

Cyklistické know-how i kvalitní zázemí: když je ubytování ideální základnou pro horské cyklisty

lake.bike BASECAMPS

Zajímavosti, které by vás neměly minout

Akce, které se točí kolem cyklistiky

Everesting na hoře Dobratsch

30. 5. 2026
region Faaker See

Nejznámější hora v okolí Villachu se promění v jedinečnou sportovní scénu. Jednotlivci i týmy zdolávají legendární alpskou silnici na kole tolikrát, aby dosáhly výšky Mount Everestu – 8 848 metrů.

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Carinthia200

31. 5. 2026
region Villach

Tento silniční závod čeká premiéra. Tři trasy, a to o délce 125, 155 nebo 200 km, vedou po silnicích bez aut kolem křišťálově čistých jezer, údolími a zdolávají stoupání.

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ROSA200

26. 6. 2026 – 27. 6. 2026
region Villach – Faaker See – Ossiacher See

Když se sportovní výzva střetne s italským životním stylem. Čtyři trasy, žádný závodní stres, zato spoustu emocí. Příležitostní i ambiciózní cyklisté tu zažijí atmosféru závodu Giro, zároveň můžete načerpat zdejší laskavost a odpočinout si u dobrého jídla.

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