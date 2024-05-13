Two cyclists wearing helmets on a path along the Danube with forested hills in the background.
  1. Homepage
  2. Aktivity v Rakousku
  3. Cyklistika
  4. Podunajská cyklostezka

Podunajská cyklostezka
Královna všech cyklostezek

Podél Dunaje, křížem krážem Horním a Dolním Rakouskem – kolem hradů a klášterů, slavného meandru Donauschlinge a regionem Wachau, který je světovým kulturním dědictvím.

Podunajskou cyklostezku (Donauradweg) lze už považovat za opravdovou klasiku. Měří úctyhodných 2 850 kilometrů a vine se od německého města Donaueschingen přes Budapešť v Maďarsku až k Černému moři. Spolu s Innskou cyklostezkou (Innradweg) tvoří srdce cykloregionu Horní Rakousko a pokračuje dále do Dolního Rakouska do údolí Wachau. Přívozy, mosty a vodní elektrárny s přechodovými lávkami spojují severní a jižní břeh řeky a zajišťují, že je síť cyklistických tras souvislá a rozmanitá. Kromě široké nabídky ubytování, která své služby přizpůsobuje právě cyklistům, vám jsou k dispozici půjčovny kol a elektrické nabíjecí stanice.

Podrobnosti o trase
Délka:390 km (v Horním a Dolním Rakousku)
Počet etap:8 až 9 (v Horním a Dolním Rakousku)
Zajímavost:Jízda podél Dunajského limesu, památky UNESCO, s mnoha nalezišti z období Římské říše
Naplánujte si trasu
od 489,60,- € nebo od 799,20,- €

Doporučujeme vám tyto nabídky

Osmidenní cyklistická cesta z Pasova do Vídně vede podél Dunaje a měří 326 kilometrů. Denní etapy, dlouhé mezi 40 až 70 kilometry, jsou převážně rovinaté a vedou po proudu řeky. K největším zajímavostem trasy patří meandr Schlögener Schlinge se svým 180stupňovým obloukem, klášter Melk a oblast Wachau, která je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. Ubytování je zajištěno v penzionech a hostincích nebo ve vybraných tří- a čtyřhvězdičkových hotelech, v závislosti na rezervovaném balíčku. Trasa je ideální pro rekreační cyklisty, kteří nechtějí příliš spěchat, ale spíše si užít pohodovou jízdu.

Trasa Donauradweg „Klassiker C”Trasa za kulinářskými zážitky

Nejkrásnější momenty na Podunajské cyklostezce

Nejlepší možnosti ubytování

Riverresort Donauschlinge v obci Haibach ob der Donau

Riverresort Donauschlinge poblíž ohromujícího meandru Schlögener Donauschlinge spojuje rodinnou pohostinnost s regionální kuchyní z vlastní produkce.

Riverresort Donauschlinge

Gartenhotel & Weingut Pfeffel v městečku Dürnstein

Hotel s vinařstvím v Dürnsteinu nabízí prostorné wellness centrum – ideální místo k relaxaci po cyklistickém výkonu.

Gartenhotel & Weingut Pfeffel

Hostinec Landgasthof zur schönen Wienerin v Marbachu

Tento rodinně vedený tradiční hostinec se nachází přímo na Podunajské cyklostezce u poutního kostela Maria Taferl.

Landgasthof zur schönen Wienerin

Hotel Luger v obci Neustift im Mühlkreis

Hotel s restaurací je již po čtyři generace v rodinném vlastnictví a etabloval se jako jeden z nejlepších rybích lokálů na Dunaji. A skvělá je i jeho poloha přímo u řeky!

Hotel Luger

Ubytování Bett+Bike podél Podunajské cyklostezky

Podél Podunajské cyklostezky najdete zhruba 50 penzionů a hotelů s certifikací Bett+Bike, které jsou plně přizpůsobené potřebám cyklistů.

Ubytování Bett+Bike

Zajímavosti podél cyklostezky

To by vás mohlo také zajímat

Objevte to nejlepší z Rakouska!

Přihlašte si odběr našeho newsletteru a obdržíte exkluzivní informace:

  • Tipy pro zasvěcené na vaši příští dovolenou

  • Kulinářské zajímavosti a recepty 

  • Kalendář akcí s nejlepšími událostmi

  • Aktuální cestovní nabídky a speciály