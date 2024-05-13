Podunajská cyklostezka
Královna všech cyklostezek
Introduction
Podunajskou cyklostezku (Donauradweg) lze už považovat za opravdovou klasiku. Měří úctyhodných 2 850 kilometrů a vine se od německého města Donaueschingen přes Budapešť v Maďarsku až k Černému moři. Spolu s Innskou cyklostezkou (Innradweg) tvoří srdce cykloregionu Horní Rakousko a pokračuje dále do Dolního Rakouska do údolí Wachau. Přívozy, mosty a vodní elektrárny s přechodovými lávkami spojují severní a jižní břeh řeky a zajišťují, že je síť cyklistických tras souvislá a rozmanitá. Kromě široké nabídky ubytování, která své služby přizpůsobuje právě cyklistům, vám jsou k dispozici půjčovny kol a elektrické nabíjecí stanice.
Doporučujeme vám tyto nabídky
Osmidenní cyklistická cesta z Pasova do Vídně vede podél Dunaje a měří 326 kilometrů. Denní etapy, dlouhé mezi 40 až 70 kilometry, jsou převážně rovinaté a vedou po proudu řeky. K největším zajímavostem trasy patří meandr Schlögener Schlinge se svým 180stupňovým obloukem, klášter Melk a oblast Wachau, která je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. Ubytování je zajištěno v penzionech a hostincích nebo ve vybraných tří- a čtyřhvězdičkových hotelech, v závislosti na rezervovaném balíčku. Trasa je ideální pro rekreační cyklisty, kteří nechtějí příliš spěchat, ale spíše si užít pohodovou jízdu.
Nejkrásnější momenty na Podunajské cyklostezce
Nejlepší možnosti ubytování
Riverresort Donauschlinge v obci Haibach ob der Donau
Riverresort Donauschlinge poblíž ohromujícího meandru Schlögener Donauschlinge spojuje rodinnou pohostinnost s regionální kuchyní z vlastní produkce.
Gartenhotel & Weingut Pfeffel v městečku Dürnstein
Hotel s vinařstvím v Dürnsteinu nabízí prostorné wellness centrum – ideální místo k relaxaci po cyklistickém výkonu.
Hostinec Landgasthof zur schönen Wienerin v Marbachu
Tento rodinně vedený tradiční hostinec se nachází přímo na Podunajské cyklostezce u poutního kostela Maria Taferl.
Hotel Luger v obci Neustift im Mühlkreis
Hotel s restaurací je již po čtyři generace v rodinném vlastnictví a etabloval se jako jeden z nejlepších rybích lokálů na Dunaji. A skvělá je i jeho poloha přímo u řeky!