Zážitkový region Graz
Mezi městským ruchem a zelenou krajinou – cyklistické zážitky v Grazu a okolí
Introduction
Město a příroda na sebe v zážitkovém regionu Graz plynule navazují. Ještě před chvílí vás obklopoval pulzující život štýrské metropole a jedinečného rakouského hlavního města požitků, a vzápětí se před vámi otevírají lesy, soutěsky, horské pastviny i vinice. V Grazu stačí nasednout na kolo a během chvíle jste uprostřed zeleně.
Podél řeky Mur vás čeká celkem 18 zážitkových e-bike tras, každá s jiným charakterem: rovinaté úseky na jihu, členitější terény na východě a v oblasti Lipizzanerheimat, náročnější výjezdy kolem místní dominanty, vrcholu Schöckl. Cestou potkáte nádherná panoramata, horské i přírodní úseky, kulturní památky, jezera ke koupání i regionální speciality a moderní prvotřídní gastronomii.
Většina tras vede po asfaltových cyklostezkách a klidných vedlejších silnicích, jen místy se projedete po šotolině nebo přírodních stezkách. Trasy jsou ideální pro elektrokola, ale i na touringová, trekingová nebo gravelová kola. Můžete vyrazit i na horském kole, ale není to nezbytné.
Tip: Díky virtuálnímu cyklistickému světu zážitků si můžete vychutnat cyklovýlety za požitky i digitálně a z nových perspektiv.
Pohodová cyklistika v zážitkovém regionu Graz: objevování i odpočinek
Nejkrásnější místa v regionu
Top ubytování
Hotel Weitzer v Grazu
Hotel se nachází v centru města u řeky Mur, jen pár kroků od centra města, galerie Kunsthaus a vrchu Schlossberg, a nabízí komfortní i luxusní pokoje.
Lendhotel v Grazu
Moderní design, současné umění a originálně zařízené pokoje s výhledem na Graz: certifikovaný hotel Bed & Bike nabízí služby šité na míru cyklistům.
harry’s home – smart city graz
Ideální výchozí bod pro poznávání města a cyklistické výlety po regionu – s půjčovnou elektrokol, uzamykatelnou kolárnou a dobíjecími stanicemi.
Akce pro cyklisty
Schöckl Challenge
Závodníci ve čtyřech disciplínách: běh v horském terénu, downhill, MTB UpHill a paragliding. Závod nabízí napínavou kombinaci vytrvalosti, techniky a adrenalinu uprostřed jedinečné horské scenérie.
Tour de Mur
333 kilometrů podél řeky Mur: tři trasy vedou z regionu Salcburský Lungau přes Štýrsko až do Bad Radkersburgu. Říční krajina, vinice, města i dávka vytrvalosti.
Austria eXtreme Triathlon
Triatlon na dlouhou vzdálenost zavede účastníky závodu z Grazu až k masivu Dachstein. Trať zahrnuje 3,8 km plavání, 186 km jízdy na kole a 44 km běhu s celkovým převýšením 5 860 metrů.