Two cyclists wearing helmets on a bridge in Graz, Schlossberg with clock tower in the background.
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Zážitkový region Graz
Mezi městským ruchem a zelenou krajinou – cyklistické zážitky v Grazu a okolí

Graz se zde představuje v té nejdynamičtější podobě. Rytmus města se prolíná s okamžiky v přírodě, která začíná hned za jeho branami.

Město a příroda na sebe v zážitkovém regionu Graz plynule navazují. Ještě před chvílí vás obklopoval pulzující život štýrské metropole a jedinečného rakouského hlavního města požitků, a vzápětí se před vámi otevírají lesy, soutěsky, horské pastviny i vinice. V Grazu stačí nasednout na kolo a během chvíle jste uprostřed zeleně.

Podél řeky Mur vás čeká celkem 18 zážitkových e-bike tras, každá s jiným charakterem: rovinaté úseky na jihu, členitější terény na východě a v oblasti Lipizzanerheimat, náročnější výjezdy kolem místní dominanty, vrcholu Schöckl. Cestou potkáte nádherná panoramata, horské i přírodní úseky, kulturní památky, jezera ke koupání i regionální speciality a moderní prvotřídní gastronomii.

Většina tras vede po asfaltových cyklostezkách a klidných vedlejších silnicích, jen místy se projedete po šotolině nebo přírodních stezkách. Trasy jsou ideální pro elektrokola, ale i na touringová, trekingová nebo gravelová kola. Můžete vyrazit i na horském kole, ale není to nezbytné.

Tip: Díky virtuálnímu cyklistickému světu zážitků si můžete vychutnat cyklovýlety za požitky i digitálně a z nových perspektiv.

Detaily k trase
Délka: 800 km
Obtížnost:od nenáročných až po obtížné
Sezóna:vyjížďky jsou možné celoročně
Naplánujte si trasu

Pohodová cyklistika v zážitkovém regionu Graz: objevování i odpočinek

K přehledu tras

Nejkrásnější místa v regionu

Top ubytování

Hotel Weitzer v Grazu

Hotel se nachází v centru města u řeky Mur, jen pár kroků od centra města, galerie Kunsthaus a vrchu Schlossberg, a nabízí komfortní i luxusní pokoje.

Hotel Weitzer

Lendhotel v Grazu

Moderní design, současné umění a originálně zařízené pokoje s výhledem na Graz: certifikovaný hotel Bed & Bike nabízí služby šité na míru cyklistům.

Lendhotel

harry’s home – smart city graz

Ideální výchozí bod pro poznávání města a cyklistické výlety po regionu – s půjčovnou elektrokol, uzamykatelnou kolárnou a dobíjecími stanicemi.

harry’s home – smart city graz

Gasthof Pension Zur Steirerstub’n v Grazu

Pro cyklisty ideální Bed & Bike na náměstí Lendplatz vás okouzlí výhledem na vrch Schlossberg, vybavením a srdečnou pohostinností.

Gasthof Pension Zur Steirerstub’n

Nejzajímavější místa podél trasy

Akce pro cyklisty

Schöckl Challenge

30. 5. 2026
St. Radegund

Závodníci ve čtyřech disciplínách: běh v horském terénu, downhill, MTB UpHill a paragliding. Závod nabízí napínavou kombinaci vytrvalosti, techniky a adrenalinu uprostřed jedinečné horské scenérie.

Schöckl Challenge

Tour de Mur

4. 6. 2026 – 6. 6. 2026
různá místa ve Štýrsku

333 kilometrů podél řeky Mur: tři trasy vedou z regionu Salcburský Lungau přes Štýrsko až do Bad Radkersburgu. Říční krajina, vinice, města i dávka vytrvalosti.

Tour de Mur

Austria eXtreme Triathlon

20. 6. 2026
různá místa ve Štýrsku

Triatlon na dlouhou vzdálenost zavede účastníky závodu z Grazu až k masivu Dachstein. Trať zahrnuje 3,8 km plavání, 186 km jízdy na kole a 44 km běhu s celkovým převýšením 5 860 metrů.

Austria eXtreme Triathlon

Tour of Austria

7. 7. 2026 – 12. 7. 2026
různá místa po Rakousku

Pět etap, velkolepé alpské scenérie a elitní mezinárodní závodníci: Tour of Austria patří k nejtradičnějším cyklistickým závodům v zemi a spojuje špičkové sportovní výkony s působivou rakouskou krajinou.

Tour of Austria
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