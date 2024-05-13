Region NOCKBIKE
Na kole mezi jezerem a horami
Introduction
V malebném korutanském pohoří Nockberge se rozkládá jedinečná cyklistická oblast, která propojuje krásy přírody s radostí z jízdy. Rozsáhlá síť tras v Regionu NOCKBIKE vede jedinečnou alpskou krajinou, kde vrcholky hor a třpytivá jezera vytvářejí úchvatné panorama. V srdci tohoto regionu se nachází nejdelší evropský flow country trail – 15kilometrový downhill snů v Bad Kleinkirchheimu s dokonale vytvarovanými prudkými zatáčkami a hravými prvky.
Od náročných vysokohorských túr až po pohodové výlety k malebným jezerům – v této oblasti si každý najde svoji ideální trasu. Traily procházejí nedotčenou horskou krajinou a často ústí u jezer s vyhřátou vodou, kde si můžete dopřát zasloužený odpočinek. Dva bikeparky v oblasti Turracher Höhe a v Bad Kleinkirchheimu, které je součástí nabídky Gravity Card, a nový cyklistický areál v Obermillstattu zaručeně potěší srdce všech milovníků cyklistiky. Celkový zážitek doplňuje moderní infrastruktura pro elektrokola a a hotely přizpůsobené cyklistům.
Nejkrásnější vyhlídky Regionu NOCKBIKE
Vybrané hotely vám zajistí nezapomenutelnou cyklodovolenou v této oblasti
Cyklistické akce
Gravelbike Festival
Mezi Millstätter See a pohořím Nockberge představí první Gravel Festival nové gravelové trasy tohoto regionu. Vyjížďky, sportovní program a pečlivě vybrané trasy propojí cyklistickou komunitu, gastronomii a místní krajinu – víkend ukáže gravel v novém světle.