Flow Country Trail Region Nockbike,obec Bad Kleinkirchheim
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Region NOCKBIKE
Na kole mezi jezerem a horami

Region NOCKBIKE nabízí 45 km stezek, 300 km tras pro horská kola a přes 550 km rekreačních tras, které se vinou malebnou krajinou.

V malebném korutanském pohoří Nockberge se rozkládá jedinečná cyklistická oblast, která propojuje krásy přírody s radostí z jízdy. Rozsáhlá síť tras v Regionu NOCKBIKE vede jedinečnou alpskou krajinou, kde vrcholky hor a třpytivá jezera vytvářejí úchvatné panorama. V srdci tohoto regionu se nachází nejdelší evropský flow country trail – 15kilometrový downhill snů v Bad Kleinkirchheimu s dokonale vytvarovanými prudkými zatáčkami a hravými prvky.

Od náročných vysokohorských túr až po pohodové výlety k malebným jezerům – v této oblasti si každý najde svoji ideální trasu. Traily procházejí nedotčenou horskou krajinou a často ústí u jezer s vyhřátou vodou, kde si můžete dopřát zasloužený odpočinek. Dva bikeparky v oblasti Turracher Höhe a v Bad Kleinkirchheimu, které je součástí nabídky Gravity Card, a nový cyklistický areál v Obermillstattu zaručeně potěší srdce všech milovníků cyklistiky. Celkový zážitek doplňuje moderní infrastruktura pro elektrokola a a hotely přizpůsobené cyklistům.

Trasa v kostce
Traily:45 km
MTB trasy:300 km
Trasy pro rekreační a silniční cyklisty:550 km
Úrovně:od rodinných trailů po náročné vysokohorské túry
Bikeparks: 2
Bikeareas: 1
Naplánujte si trasu

Nejkrásnější vyhlídky Regionu NOCKBIKE

Vybrané hotely vám zajistí nezapomenutelnou cyklodovolenou v této oblasti

Top ubytování

Nejzajímavější místa na trase

Cyklistické akce

Gravelbike Festival

2. 10. 2026 – 4. 10. 2026
Feld am See

Mezi Millstätter See a pohořím Nockberge představí první Gravel Festival nové gravelové trasy tohoto regionu. Vyjížďky, sportovní program a pečlivě vybrané trasy propojí cyklistickou komunitu, gastronomii a místní krajinu – víkend ukáže gravel v novém světle.

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Kärnten Läuft

28. 8. 2026 – 30. 8. 2026
Wörthersee

Již po pětadvacáté nabízí "Kärnten Läuft" - "Korutany v běhu" - radost z běhu a prázdninovou zábavu pro malé i velké. A opět v Running City na břehu jezera Wörthersee!

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