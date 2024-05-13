Jízda na horském kole v regionu Schladming-Dachstein
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Bikeland Schladming-Dachstein
Tady se vše dává do pohybu

Od uphill flow trailů a náročných stezek přes kořeny až po cvičné parky pro děti – nádherné flowlinky a singletraily se vinou jedinečnou krajinou.

V okolí Dachsteinu se rozkládá cyklistický ráj Schladming-Dachstein – region, kde se jedinečná alpská krajina dokonale snoubí s pestrými zážitky na kole. Mezi strmými skalními stěnami a mírně zvlněnými alpskými pastvinami se klikatí 26 tras pro horská kola napříč impozantní krajinou pohoří Vysoké Taury. Ti z vás, kteří se vydávají do terénu poprvé, zde najdou ideální podmínky na rodinně přívětivém singletracku. Zkušení bikeři pak mohou posouvat své limity v některém ze dvou špičkově vybavených bike parků. Reiteralm Junior Trails a dynamická flowline v Bikeparku Schladming pak rozzáří oči každého malého cyklistického nadšence. Díky lanovkám se s horskými koly navíc snadno dostanete do vyšších poloh, odkud se otevírá dechberoucí panorama do okolní krajiny.

Zde, v srdci Alp, se každá jízda stává nezapomenutelným horským dobrodružstvím – pro rodiny na pohodových stezkách, pro ambiciózní cyklisty na náročných trailech.

Trasy v kostce
Bikeparky:2 – Bikepark Schladming a Reiteralm Trails
Trailcentra:1 – Singletrack Haus-Aich
Trasy pro horská a elektrokola:26
Mountainbike- und E-Bike-Touren: 26
Rennrad-Touren: 6
Highlights: Flowline über 1.000 Höhenmeter, Worldcup Downhill, Reiteralm Single- & Endurotrails, Skill Area
Naplánujte si trasu Panoramarunde

Nejkrásnější momenty v regionu

Cyklohotely Schladming-Dachstein: na míru všem přáním cyklistů

Nejlepší ubytování

Zajímavosti na trase

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