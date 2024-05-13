Bikeland Schladming-Dachstein
Tady se vše dává do pohybu
Introduction
V okolí Dachsteinu se rozkládá cyklistický ráj Schladming-Dachstein – region, kde se jedinečná alpská krajina dokonale snoubí s pestrými zážitky na kole. Mezi strmými skalními stěnami a mírně zvlněnými alpskými pastvinami se klikatí 26 tras pro horská kola napříč impozantní krajinou pohoří Vysoké Taury. Ti z vás, kteří se vydávají do terénu poprvé, zde najdou ideální podmínky na rodinně přívětivém singletracku. Zkušení bikeři pak mohou posouvat své limity v některém ze dvou špičkově vybavených bike parků. Reiteralm Junior Trails a dynamická flowline v Bikeparku Schladming pak rozzáří oči každého malého cyklistického nadšence. Díky lanovkám se s horskými koly navíc snadno dostanete do vyšších poloh, odkud se otevírá dechberoucí panorama do okolní krajiny.
Zde, v srdci Alp, se každá jízda stává nezapomenutelným horským dobrodružstvím – pro rodiny na pohodových stezkách, pro ambiciózní cyklisty na náročných trailech.