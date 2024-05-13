Horská cyklistika v Stoneman Taurista
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Stoneman Taurista
Za trofejí s dechberoucím panoramatem v zádech

Jeden z nejnáročnějších alpských okružních MTB trailů vede přes sedm půvabných údolních obcí a nabízí trasu těch nejvyšších kvalit.

Stoneman Taurista nabízío jedinečný zážitek pro horská kola v srdci regionu Salzburger Sportwelt. Trasa propojuje sedm okouzlujících vesnic v údolí a slibuje cestu plnou superlativů. Okružní trasa vede přes Flachau, Wagrain-Kleinarl, Altenmarkt-Zauchensee, Radstadt, Forstau, Filzmoos a Obertauern. Kdo se na ni vydá, bude odměněn velkolepými výhledy: mezi drsnými hřebeny Nízkých Taur a majestátní siluetou masivu Dachsteinu se neustále otevírají nové perspektivy. Zvláště působivý je Rossbrand mezi Radstadtem a Filzmoosem – panoramatická hora, která více než dostojí své pověsti. K dalším zajímavostem patří vysokohorské sedlo Seekarscharte u Obertauern, rustikální horská chata Oberhütte a hřmotný vodopád Johanneswasserfall. Od léta 2024 přibylo na trasu nové stanoviště „Checkpoint Penkkopf“ vysoko nad oblastí Wagrain-Kleinarl, které nabízí další velkolepou vyhlídku.

Túru si můžete naplánovat flexibilně ať už jako sportovní výzvu na jeden den, nebo jako příjemnou jízdu v několika etapách. V údolních obcích se o dokonalý pobyt mezi jednotlivými etapami starají specializovaná cyklistická ubytování.

Trasa v kostce
Délka:147 km
Převýšení:4 700 m
Časová náročnost:lze zvládnout za 1, 2 nebo 3 dny
Zajímavost:360° panoramatický výhled na 150 horských vrcholů
Checkpointy:7 podél celé trasy
Naplánujte si trasu
od 39,- €

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Startovní balíček Classic za 39,- € a balíček s trofejí Stoneman Taurista za 45,- € si můžete objednat online.

Nocleh se snídaní je dostupný již od cca 60,- € za noc: pokoje lze rezervovat přímo prostřednictvím individuálně vybraných partnerských ubytovacích zařízení.

Startovní balíček ClassicPřenocování v bike hotelu

Nejkrásnější vyhlídky na túře Stoneman Taurista

Objevte všech 18 partnerských ubytování na trase Stoneman Taurista

Top ubytování

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