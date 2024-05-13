Taurská cyklostezka
Zážitkový výlet po Salcbursku a Horním Rakousku
Introduction
Začátek jedné z nejmalebnějších cyklotras v Alpách, Taurské cyklostezky, najdete u majestátních Krimmelských vodopádů. Tuto trasu můžete absolvovat jako 270km okruh, nebo ji prodloužit až do Pasova na celkových 310 km. Trasa se vine podél klikatících se řek Salzach, Saalach a Inn a okouzlí vás ohromující rozmanitostí památek. Přibližně stovka malebných míst vás zve k posezení a představí vám své příběhy prostřednictvím umění, kultury či nedotčené přírody. Milovníci dobrého jídla mohou trasu pojmout jako kulinářské putování za alpskou kuchyní: rustikální farmářské obchody v Pongau a řada gurmánských podniků z gastroprůvodce Via Culinaria vás pohostí regionálními specialitami.
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Z Krimmlu přes Salcburk do Pasova – podél řek Salzach, Saalach a Inn: tato nádherná cyklotrasa nese název podle Národního parku Vysoké Taury. Výhledy na jeho zasněžené vrcholky vás nadchnou hned na začátku cesty.