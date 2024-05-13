Taurská cyklostezka
  1. Homepage
  2. Aktivity v Rakousku
  3. Cyklistika
  4. Taurská cyklostezka

Taurská cyklostezka
Zážitkový výlet po Salcbursku a Horním Rakousku

Zážitková cyklotúra podél majestátních řek za kulturními i gastronomickými specialitami. Taurská cyklostezka v srdci Alp vás uchvátí.

Začátek jedné z nejmalebnějších cyklotras v Alpách, Taurské cyklostezky, najdete u majestátních Krimmelských vodopádů. Tuto trasu můžete absolvovat jako 270km okruh, nebo ji prodloužit až do Pasova na celkových 310 km. Trasa se vine podél klikatících se řek Salzach, Saalach a Inn a okouzlí vás ohromující rozmanitostí památek. Přibližně stovka malebných míst vás zve k posezení a představí vám své příběhy prostřednictvím umění, kultury či nedotčené přírody. Milovníci dobrého jídla mohou trasu pojmout jako kulinářské putování za alpskou kuchyní: rustikální farmářské obchody v Pongau a řada gurmánských podniků z gastroprůvodce Via Culinaria vás pohostí regionálními specialitami.

Podrobnosti o trase
Délka:270 nebo 310 km
Stupeň obtížnosti:lehký až střední
Stoupání:převážně mírně z kopce
Cílová skupina:vhodné pro rodiny
Naplánovat trasu
od 879,- €

Doporučujeme tuto nabídku

Z Krimmlu přes Salcburk do Pasova podél řek Salzach, Saalach a Inn: tato nádherná cyklotrasa nese název podle Národního parku Vysoké Taury. Výhledy na jeho zasněžené vrcholky vás nadchnou hned na začátku cesty.

Eurobike: Taurská cyklostezka

Nejkrásnější vyhlídky na Taurské cyklostezce

Více než 50 hotelů, hostinců a penzionů přizpůsobilo své služby a nabídky cyklistům

Top ubytování

Nejzajímavější místa na trase

To by vás mohlo také zajímat

Objevte to nejlepší z Rakouska!

Přihlašte si odběr našeho newsletteru a obdržíte exkluzivní informace:

  • Tipy pro zasvěcené na vaši příští dovolenou

  • Kulinářské zajímavosti a recepty 

  • Kalendář akcí s nejlepšími událostmi

  • Aktuální cestovní nabídky a speciály