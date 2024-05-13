Two cyclists on a gravel path in an alpine valley with a stream and wooden huts on the left, green mountains in the background.
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Zážitkový region Murau
Štýrské panoramatické trasy

Region se může pochlubit pestrou sítí cyklotras, zábavnými sjezdy a fantastickými výhledy. To jednoduše musíte zažít!

Zážitkový region Murau vás nadchne bohatou sítí tras plných dobrodružství. Ať už na dětském odrážedle, horském kole nebo elektrokole, každý si tu přijde na své. Okružní trasy jsou jako stvořené pro pohodové projížďky, zatímco panoramatické túry a cyklovlak na železniční trati Murtalbahn přinášejí ještě větší rozmanitost. Od trailové oblasti v horském průsmyku Turracher Höhe přes pěší a cyklistickou stezku Bernhard-Fest Shared-Trail až po trasy v Přírodním parku Zirbitzkogel-Grebenzen – tento region nabízí nepřeberné možnosti pro milovníky aktivního pohybu. Ty doplňuje pestrá nabídka výletů na horských kolech. Třešničkou na dortu je pohoří Murauer Bergwelt s dechberoucím panoramatem.

Trasa v kostce
Délka:více než 100 km
Traily:40 tras pro rekreační i horskou cyklistiku
Naplánujte si trasu

Nejkrásnější vyhlídky Zážitkového regionu Murau

Top ubytování

Romantický Seehotel Jägerwirt na Turracher Höhe

Tento čtyřhvězdičkový hotel kategorie superior leží přímo u jezera Turracher See a cyklisté si tu mohou dopřát zasloužený odpočinek.

Romantický Seehotel Jägerwirt

Prázdninové apartmány Mayer v St. Georgen am Kreischberg

Tady se snoubí útulnost s pohostinností. Pochutnejte si na regionálních specialitách při snídani formou bufetu.

Prázdninové apartmány Mayer

Všechny nabídky ubytování v Zážitkovém regionu Murau

Od alpských chaletů a venkovských usedlostí až po hotely ve městech - přehled široké nabídky ubytování.

Ubytování v Murau

Největší lákadla cyklotrasy

Nový tréninkový areál

Tipy, jak si užít jízdu na kole

Nově otevřený tréninkový areál pro horské cyklisty Kreischi Bikeland se nachází na malebném místě za Kreischberghalle nedaleko lanovek. Především děti a začátečníci tady naleznou ideální podmínky, jak si zábavným způsobem zlepšit svou jezdeckou techniku. Multifunkční areál nabízí různé úrovně cyklistických disciplín – od prvních pokusů na odrážedle až po první opravdové výzvy na horském kole. Díky tomu mohou malí i velcí začínající cyklisté postupně rozvíjet své dovednosti a objevovat čistou radost z jízdy na kole.

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