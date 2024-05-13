Zážitkový region Murau
Štýrské panoramatické trasy
Introduction
Zážitkový region Murau vás nadchne bohatou sítí tras plných dobrodružství. Ať už na dětském odrážedle, horském kole nebo elektrokole, každý si tu přijde na své. Okružní trasy jsou jako stvořené pro pohodové projížďky, zatímco panoramatické túry a cyklovlak na železniční trati Murtalbahn přinášejí ještě větší rozmanitost. Od trailové oblasti v horském průsmyku Turracher Höhe přes pěší a cyklistickou stezku Bernhard-Fest Shared-Trail až po trasy v Přírodním parku Zirbitzkogel-Grebenzen – tento region nabízí nepřeberné možnosti pro milovníky aktivního pohybu. Ty doplňuje pestrá nabídka výletů na horských kolech. Třešničkou na dortu je pohoří Murauer Bergwelt s dechberoucím panoramatem.
Nejkrásnější vyhlídky Zážitkového regionu Murau
Top ubytování
Romantický Seehotel Jägerwirt na Turracher Höhe
Tento čtyřhvězdičkový hotel kategorie superior leží přímo u jezera Turracher See a cyklisté si tu mohou dopřát zasloužený odpočinek.
Prázdninové apartmány Mayer v St. Georgen am Kreischberg
Tady se snoubí útulnost s pohostinností. Pochutnejte si na regionálních specialitách při snídani formou bufetu.
Tipy, jak si užít jízdu na kole
Nově otevřený tréninkový areál pro horské cyklisty Kreischi Bikeland se nachází na malebném místě za Kreischberghalle nedaleko lanovek. Především děti a začátečníci tady naleznou ideální podmínky, jak si zábavným způsobem zlepšit svou jezdeckou techniku. Multifunkční areál nabízí různé úrovně cyklistických disciplín – od prvních pokusů na odrážedle až po první opravdové výzvy na horském kole. Díky tomu mohou malí i velcí začínající cyklisté postupně rozvíjet své dovednosti a objevovat čistou radost z jízdy na kole.