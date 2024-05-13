Lift is Life
En dag med skiliftmedarbejderen
Markus har været skiliftmedarbejder i Ötztal med hjerte og sjæl i 34 år. Den, der tror, at dette job kun handler om teknik, tager fejl. "Jeg elsker at være sammen med gæsterne," siger den sympatiske tyroler.
Og alle, der har stået på ski på bjerget, ved, at det er snakken, der bringer folk sammen - sjældent snakker folk så afslappet og uformelt, som de gør i liften og gondolen. Markus møder en fin blanding af gæster, som ikke kunne være mere forskellige. I deres historier afslører de nye, uventede perspektiver, og frem for alt formidler de livsglæde og glæden ved at stå på ski. Er du nysgerrig? Så start filmen.
Charlotte
Hun slår tonen an på det fantastiske tæppe: Charlotte er Østrigs yngste skiinstruktør og lærer de voksne alt, hvad der er værd at vide på bjerget - inklusive sikkerhedsinstruktioner. Der er ingen slinger i valsen for den fireårige, men hun har dog lidt ros til sine voksne elever. Hun forvandler skiliftmedarbejderen Markus til en slalomprofil - på ingen tid.
Rene
"Jeg elsker at være på bjerget", siger influenceren Rene - han er en ivrig skiløber og lærer børn, hvordan man kører rigtigt i en lift i sine TikTok-videoer. På en sympatisk og autentisk måde får han den næste generation til at blive begejstret for at stå på ski. Han taler med skiliftmedarbejderen Markus om de vigtige spørgsmål på bjerget: Hvordan kan man stå gratis på ski? Hvorfor har pisten egentlig riller? Og hvad er historien bag den lille mus og den store giraf?
Maria og Martin
For den rigtige ost har man ikke noget imod at vente lidt længere. Derfor tager skiliftmedarbejderen Markus, Maria og Martin med på endnu en tur i gondolen og lærer mere om "Goasbauern". Det er tyrolsk og betyder gedebønder. Parret driver gårdmejeriet "Goas" i Obergurgl. Her producerer de gedeost af høj kvalitet - og man kan smage den. De taler med Markus om kraftdyr, hvordan højden på bjerggræsgange påvirker ostens smag, og hvorfor geder kan forhindre laviner.
Valentin Bontus
Normalt rammer Valentin bølgerne som kitesurfer. Men i dag deler han gondol med Markus - og da "sne bare er frossent vand", føler den professionelle atlet sig også hjemme der. I en snak med Markus reflekterer han over, hvad det betyder at vinde en olympisk medalje i vandsport, når man kommer fra en vintersportsnation. Er der nogen paralleller mellem de olympiske lege og FIS Alpine Ski World Championships 2025 i Saalbach? Se videoen og find ud af det!
Hannah Philomena Scheiber
Hannah skaber sin kunst i Obergurgl og udstiller den i gallerier og på messer rundt om i verden. Selv om bjergene er et gennemgående tema i hendes arbejde, har hun aldrig malet på en bjergstation - indtil i dag, hvor liftmedarbejderen Markus melder sig som frivillig medskaber. Hannah fortæller om sit kunstneriske arbejde og sin forbindelse til bjergene og svarer på det spørgsmål, som mange af os har undret os over: Hvor svært er det egentlig at male?
Vanessa
Når Vanessas telefon ringer, er det som regel nogen, der har brug for hjælp i bjergene - selv om det heldigvis nogle gange bare er en vandrer omgivet af en fåreflok. Vanessa er en af 12.000 dedikerede frivillige i det østrigske bjergredningshold, og hun deler ud af sin viden om alt fra passende tøj til vigtigheden af en gennemtænkt turplanlægning. Snakken med Markus bliver til et særligt eventyr for liften, da Vanessa firer ham ned fra skiliften.