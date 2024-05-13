Lift is Life

Skilifte forbinder, og gondolen ligeså. Som liftmedarbejder møder Markus forskellige mennesker hver dag. Han taler med dem om deres passion for bjergene.

Markus har været skiliftmedarbejder i Ötztal med hjerte og sjæl i 34 år. Den, der tror, at dette job kun handler om teknik, tager fejl. "Jeg elsker at være sammen med gæsterne," siger den sympatiske tyroler.

Og alle, der har stået på ski på bjerget, ved, at det er snakken, der bringer folk sammen - sjældent snakker folk så afslappet og uformelt, som de gør i liften og gondolen. Markus møder en fin blanding af gæster, som ikke kunne være mere forskellige. I deres historier afslører de nye, uventede perspektiver, og frem for alt formidler de livsglæde og glæden ved at stå på ski. Er du nysgerrig? Så start filmen.