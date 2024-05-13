Uforglemmelige øjeblikke på pisten: I Østrigs familievenlige skisportsområder finder forældre, unge og børn fælles vinterglæde (for hele familien).

Østrigs familievenlige skisportssteder gør det nemt for forældre og børn at nyde vinteren sammen på pisterne. Bløde bakker, der er perfekte til de små skiløbere, i kombination med hyggelige hytter. Her mærkes den østrigske Lebensgefühl særligt tydeligt – afslappet, tæt på naturen og med plads til fælles oplevelser.

I sneen oplever familier ægte vinterglæde: Uanset om børnene modigt vover sig ud på deres første spring på små pister med hop eller mere forsigtigt afprøver de blå pister – det varierede udbud i de familievenlige skisportssteder skaber bekymringsfrie dage langt væk fra stress og jag. Størrelsen på skisportsstedet er ofte underordnet. Netop de mindre, rolige skisportssteder indbyder til hyggelige stunder med familien.

Mange skiskoler og eventyrbaner er specielt tilpasset børn, begyndere og tilbagevendende skiløbere og tilbyder en perfekt start for alle, der snart vil glide sikkert ned ad pisterne.