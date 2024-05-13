Familieskisportssteder i Østrig
Sikre, overskuelige og fulde af vinterglæde

Uforglemmelige øjeblikke på pisten: I Østrigs familievenlige skisportsområder finder forældre, unge og børn fælles vinterglæde (for hele familien).

Østrigs familievenlige skisportssteder gør det nemt for forældre og børn at nyde vinteren sammen på pisterne. Bløde bakker, der er perfekte til de små skiløbere, i kombination med hyggelige hytter. Her mærkes den østrigske Lebensgefühl særligt tydeligt – afslappet, tæt på naturen og med plads til fælles oplevelser.

I sneen oplever familier ægte vinterglæde: Uanset om børnene modigt vover sig ud på deres første spring på små pister med hop eller mere forsigtigt afprøver de blå pister – det varierede udbud i de familievenlige skisportssteder skaber bekymringsfrie dage langt væk fra stress og jag. Størrelsen på skisportsstedet er ofte underordnet. Netop de mindre, rolige skisportssteder indbyder til hyggelige stunder med familien.

Mange skiskoler og eventyrbaner er specielt tilpasset børn, begyndere og tilbagevendende skiløbere og tilbyder en perfekt start for alle, der snart vil glide sikkert ned ad pisterne.

Familievenlige skisportssteder i forbundslandene

Kärnten

Niederösterreich

Oberösterreich

SalzburgerLand

Steiermark

Tyrol

Vorarlberg

Større familievenlige skisportssteder

Nassfeld-Pressegger See Lesachtal Weissensee

110 km pister, 29 svævebaner og lifte, børnebakke, snowpark og børneområder – perfekt for familier, der elsker afveksling og vintersjov.

Nassfeld

Gasteinertal

Over 200 kilometer pister for familier og to termiske bade til afslapning – i Gasteinertal møder varieret skisport og velgørende ro hinanden.

Gasteinertal

Hochkönig

120 km pister og 34 lifte – i Hochkönig kan familier nyde masser af plads, fantastiske udsigter og afslappede skidage midt i bjergnaturen.

Hochkönig

St. Johann Snow Space Salzburg

210 km pister, 12 bjergtoppe, 5 dale – i St. Johann kan vintersportentusiaster gå direkte fra deres indkvartering til gondolbanen og dermed til skisportens glæder.

St. Johann Snow Space Salzburg

Schladming-Dachstein

230 km pister, 77 lifte – i Schladming-Dachstein kan store og små nyde sneen uden at kede sig, med masser af afveksling både på og uden for pisterne.

Schladming-Dachstein

Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

113 km pister, 45 lifte og en lang tradition som familieskisportssted – her venter skræddersyede tilbud og afslappede vinterdage for hele familien.

Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

Serfaus-Fiss-Ladis

214 km pister, 38 lifte og mange tilbud til børn – øvelseslifte, hytter, bølgebane og funpark sørger for ubegrænset sjov for store og små.

Serfaus-Fiss-Ladis

SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental

Vinterfornøjelser med 275 km pister: Skiløb, børneverden, funparker, skøjteløb eller hestevognskørsel byder på eventyr og sjov for alle.

SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental

Paznaun-Ischgl

239 km pister, børnevenlige skiparker, natskiløb, kælkebane: Paznaun-Ischgl tilbyder familier sikker sne, mangfoldighed og et skønt skisportsområde på tværs af grænser.

Paznaun-Ischgl

Damüls-Mellau

109 km piste i det sneklædte Damüls/Mellau – med et gennemsnitligt snefald på 9,30 meter om vinteren er dette et sandt paradis for alle vintersportsentusiaster.

Damüls-Mellau

Kleinwalsertal

130 km pister, 48 lifte og over 70 nedkørsler – i Kleinwalsertal venter snedækkede landsbyer, hyggelige bjerghytter og ægte vinterstemning væk fra al travlhed.

Kleinwalsertal

Små familievenlige skisportssteder

Brandnertal

64,4 kilometer pister og 15 lifte i Brandnertal tilbyder varierede nedkørsler for begyndere og opdagelsesrejsende. Med sjov og afslapning væk fra pisterne.

Brandnertal

Achensee

Skiferie ved Achensee: 28 skilifte, 53 km pister – ideelt for nybegyndere, familier og alle, der foretrækker en afslappet ferie.

Achensee

Tauplitz

43 kilometer pister, sikker sne og en bilfri alpelandsby – Tauplitz begejstrer med sin fredelige vinterverden og naturlige charme langt væk fra al travlhed.

Tauplitz

Hochsteiermark

Mellem Hochschwab og Semmering venter 35 lifte og 100 kilometer pister – et rigtigt insidertip til afslappet skisjov væk fra al travlheden.

Hochsteiermark

Salzburger Saalachtal

46 km pister og 10 lifte – Almenwelt Lofer og Unkener Heutal tilbyder fremragende pister for begyndere og familieunderholdning i idylliske bjergomgivelser.

Salzburger Saalachtal

Wildkogel-Arena Neukirchen og Bramberg

75 kilometer varierede pister væk fra hverdagen – et rigtigt insidertip for nybegyndere, familier og alle, der ønsker at stå på ski i afslappede omgivelser.

Wildkogel-Arena

Kasberg

23 km varierede pister og 14 lifte – familie-skisportsstedet Kasberg tilbyder vinterfornøjelser for alle niveauer.

Kasberg

Hochficht

Hochficht er den perfekte blanding af skisjov, hyggelige spisesteder, 20 kilometer pister, funparker og et spændende børneområde.

Hochficht

Katschberg Lieser-Maltatal

Skisportsstedet har 80 km pister, 17 lifte og ligger mellem Kärnten og SalzburgerLand. Her er der også vinteraktiviteter uden for pisterne.

Katschberg Lieser-Maltatal

Turracher Höhe

43 km pister, 16 lifte og en fantastisk funslope: Det solrige højplateau byder på blide nedkørsler for begyndere men også en del action for freestylere.

Turracher Höhe

Annaberg

Skiferie for hele familien med 12 km pister, Anna-Land forlystelsespark for afveksling og Anna-Alm, det perfekte sted at stoppe for at nyde panoramaudsigten.

Annaberg

Erlebnisalm Mönichkirchen

På Erlebnisalm Mönichkirchen kan familier nyde 13 km pister, magiske tæpper, bølgebakke og skihytter, inkl. udsigt til Wiener Alper.

Erlebnisalm Mönichkirchen

Pakkeliste til familieskiferien

Dét skal I have med:

Udstyr

  • Ski, stave og skistøvler er et must til skiferien. Det hele kan ofte også lejes på stedet.

  • Hjelm er obligatorisk for børn i Østrig op til og med 15 år. Vi anbefaler dog alle at køre med hjelm.

Tøj til skiløb

  • Funktionsundertøj

  • Fleecetrøje/-jakke

  • Vandtæt vinterjakke samt skibukser

  • Skisokker

  • Skibriller

  • Skihandsker

Til andre aktiviteter i sneen

  • Lille rygsæk

  • Håndvarmere

  • Solbriller

  • Læbepomade og solcreme med høj solbeskyttelsesfaktor

  • Hue / pandebånd / tørklæde

Til indendørs brug

  • Hjemmesko

  • Spil og anden underholdning som kryds og tværs

  • Tegneting til børnene

  • Bøger

  • Bamser

  • Lommelygte

Klimabeskyttelsestip

Hvordan kan vi forene klimabeskyttelse og vinterferie?

#1: Vælg bæredygtige skisportssteder

#2: Book miljøcertificerede hoteller

#3: Tilbring vinterferien på en økologisk gård

#4: Planlæg rejsen med tog

#5: Benyt bæredygtig mobilitet i skisportsstedet

#6: Lej skisportudstyr (med miljøstandarder)

#7: Af hensyn til naturen: Bliv på pisten/ruten!

#8: Nyd regionale, sæsonbestemte og økologiske råvarer

#9: Prøv slow winter-aktiviteter

Sjove fakta: Vidste I, at ...

... der er mere end 600 skiskoler og 18.000 ski- og snowboardinstruktører i hele Østrig?

... man i Østrig bruger du-form fra en højde af 1.000 meter over havets overflade – uanset status og alder?

... Østrigs skisportssteder har i alt mere end 22.000 kilometer pister?

... pulversne består af 90 procent luft? Det er dårligt for sneboldskampe, men fantastisk til skiløb.

... den mest populære ret i Østrigs skihytter er Kaiserschmarren? Tæt efterfulgt af Käsespätzle og Kaspressknödelsuppe. Nyd dem helst i omvendt rækkefølge!

... skisæsonen på Østrigs højest beliggende skisportssteder varer indtil midten af maj?

... hver tredje skiferiegæst i Østrig er under 30 år?

... Damüls i Vorarlberg er verdens mest snedækkede landsby? Her falder der i gennemsnit hele ni meter sne hver vinter.

FAQs

Serfaus-Fiss-Ladis, Brandnertal, Hochkönig, Nassfeld, og Schladming-Dachstein tilbyder ideelle betingelser for vinterferie med hele familien: brede pister, skiskoler og fritidsaktiviteter uden for pisterne. Så får familier med børn noget for pengene – uanset om det er børn, begyndere eller små proffer på pisten.

Børn kan som regel begynde at stå på ski fra 3-års alderen, nogle gange allerede fra 2,5 år.

Mange østrigske skisportssteder tilbyder gratis liftkort til børn, hvor aldersgrænsen og betingelserne varierer afhængigt af skisportsstedet. Børn under 6 år kører gratis i næsten alle skisportssteder. Mange skisportssteder tilbyder desuden særlige familieuger eller sæsonbestemte tilbud. Tjek de nøjagtige betingelser direkte hos det pågældende skisportssted!

