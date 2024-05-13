Familieskisportssteder i Østrig
Sikre, overskuelige og fulde af vinterglæde
Østrigs familievenlige skisportssteder gør det nemt for forældre og børn at nyde vinteren sammen på pisterne. Bløde bakker, der er perfekte til de små skiløbere, i kombination med hyggelige hytter. Her mærkes den østrigske Lebensgefühl særligt tydeligt – afslappet, tæt på naturen og med plads til fælles oplevelser.
I sneen oplever familier ægte vinterglæde: Uanset om børnene modigt vover sig ud på deres første spring på små pister med hop eller mere forsigtigt afprøver de blå pister – det varierede udbud i de familievenlige skisportssteder skaber bekymringsfrie dage langt væk fra stress og jag. Størrelsen på skisportsstedet er ofte underordnet. Netop de mindre, rolige skisportssteder indbyder til hyggelige stunder med familien.
Mange skiskoler og eventyrbaner er specielt tilpasset børn, begyndere og tilbagevendende skiløbere og tilbyder en perfekt start for alle, der snart vil glide sikkert ned ad pisterne.
Familievenlige skisportssteder i forbundslandene
Større familievenlige skisportssteder
Nassfeld-Pressegger See Lesachtal Weissensee
110 km pister, 29 svævebaner og lifte, børnebakke, snowpark og børneområder – perfekt for familier, der elsker afveksling og vintersjov.
Gasteinertal
Over 200 kilometer pister for familier og to termiske bade til afslapning – i Gasteinertal møder varieret skisport og velgørende ro hinanden.
Hochkönig
120 km pister og 34 lifte – i Hochkönig kan familier nyde masser af plads, fantastiske udsigter og afslappede skidage midt i bjergnaturen.
St. Johann Snow Space Salzburg
210 km pister, 12 bjergtoppe, 5 dale – i St. Johann kan vintersportentusiaster gå direkte fra deres indkvartering til gondolbanen og dermed til skisportens glæder.
Schladming-Dachstein
230 km pister, 77 lifte – i Schladming-Dachstein kan store og små nyde sneen uden at kede sig, med masser af afveksling både på og uden for pisterne.
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
113 km pister, 45 lifte og en lang tradition som familieskisportssted – her venter skræddersyede tilbud og afslappede vinterdage for hele familien.
Serfaus-Fiss-Ladis
214 km pister, 38 lifte og mange tilbud til børn – øvelseslifte, hytter, bølgebane og funpark sørger for ubegrænset sjov for store og små.
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Vinterfornøjelser med 275 km pister: Skiløb, børneverden, funparker, skøjteløb eller hestevognskørsel byder på eventyr og sjov for alle.
Paznaun-Ischgl
239 km pister, børnevenlige skiparker, natskiløb, kælkebane: Paznaun-Ischgl tilbyder familier sikker sne, mangfoldighed og et skønt skisportsområde på tværs af grænser.
Damüls-Mellau
109 km piste i det sneklædte Damüls/Mellau – med et gennemsnitligt snefald på 9,30 meter om vinteren er dette et sandt paradis for alle vintersportsentusiaster.
Små familievenlige skisportssteder
Brandnertal
64,4 kilometer pister og 15 lifte i Brandnertal tilbyder varierede nedkørsler for begyndere og opdagelsesrejsende. Med sjov og afslapning væk fra pisterne.
Achensee
Skiferie ved Achensee: 28 skilifte, 53 km pister – ideelt for nybegyndere, familier og alle, der foretrækker en afslappet ferie.
Tauplitz
43 kilometer pister, sikker sne og en bilfri alpelandsby – Tauplitz begejstrer med sin fredelige vinterverden og naturlige charme langt væk fra al travlhed.
Hochsteiermark
Mellem Hochschwab og Semmering venter 35 lifte og 100 kilometer pister – et rigtigt insidertip til afslappet skisjov væk fra al travlheden.
Salzburger Saalachtal
46 km pister og 10 lifte – Almenwelt Lofer og Unkener Heutal tilbyder fremragende pister for begyndere og familieunderholdning i idylliske bjergomgivelser.
Wildkogel-Arena Neukirchen og Bramberg
75 kilometer varierede pister væk fra hverdagen – et rigtigt insidertip for nybegyndere, familier og alle, der ønsker at stå på ski i afslappede omgivelser.
Kasberg
23 km varierede pister og 14 lifte – familie-skisportsstedet Kasberg tilbyder vinterfornøjelser for alle niveauer.
Hochficht
Hochficht er den perfekte blanding af skisjov, hyggelige spisesteder, 20 kilometer pister, funparker og et spændende børneområde.
Katschberg Lieser-Maltatal
Skisportsstedet har 80 km pister, 17 lifte og ligger mellem Kärnten og SalzburgerLand. Her er der også vinteraktiviteter uden for pisterne.
Turracher Höhe
43 km pister, 16 lifte og en fantastisk funslope: Det solrige højplateau byder på blide nedkørsler for begyndere men også en del action for freestylere.
Annaberg
Skiferie for hele familien med 12 km pister, Anna-Land forlystelsespark for afveksling og Anna-Alm, det perfekte sted at stoppe for at nyde panoramaudsigten.
Pakkeliste til familieskiferien
Udstyr
Ski, stave og skistøvler er et must til skiferien. Det hele kan ofte også lejes på stedet.
Hjelm er obligatorisk for børn i Østrig op til og med 15 år. Vi anbefaler dog alle at køre med hjelm.
Tøj til skiløb
Funktionsundertøj
Fleecetrøje/-jakke
Vandtæt vinterjakke samt skibukser
Skisokker
Skibriller
Skihandsker
Til andre aktiviteter i sneen
Lille rygsæk
Håndvarmere
Solbriller
Læbepomade og solcreme med høj solbeskyttelsesfaktor
Hue / pandebånd / tørklæde
Til indendørs brug
Hjemmesko
Spil og anden underholdning som kryds og tværs
Tegneting til børnene
Bøger
Bamser
Lommelygte
Klimabeskyttelsestip
#1: Vælg bæredygtige skisportssteder
#2: Book miljøcertificerede hoteller
#3: Tilbring vinterferien på en økologisk gård
#5: Benyt bæredygtig mobilitet i skisportsstedet
#6: Lej skisportudstyr (med miljøstandarder)
#7: Af hensyn til naturen: Bliv på pisten/ruten!
#8: Nyd regionale, sæsonbestemte og økologiske råvarer
Sjove fakta: Vidste I, at ...
... der er mere end 600 skiskoler og 18.000 ski- og snowboardinstruktører i hele Østrig?
... man i Østrig bruger du-form fra en højde af 1.000 meter over havets overflade – uanset status og alder?
... Østrigs skisportssteder har i alt mere end 22.000 kilometer pister?
... pulversne består af 90 procent luft? Det er dårligt for sneboldskampe, men fantastisk til skiløb.
... den mest populære ret i Østrigs skihytter er Kaiserschmarren? Tæt efterfulgt af Käsespätzle og Kaspressknödelsuppe. Nyd dem helst i omvendt rækkefølge!
... skisæsonen på Østrigs højest beliggende skisportssteder varer indtil midten af maj?
... hver tredje skiferiegæst i Østrig er under 30 år?
... Damüls i Vorarlberg er verdens mest snedækkede landsby? Her falder der i gennemsnit hele ni meter sne hver vinter.