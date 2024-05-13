Førsteklasses mad og drikke i bjerghytter lige på pisten. Med venlige værter og udsigt til snedækkede bjerge.

Østrigs skihytter er med deres træterrasser og bjerghytteretter helt legendariske. Forventningen om at holde pause sammen efter en begivenhedsrig dag på ski i bjergene er derfor stor. Spænd skiene eller snowboardet af, og tag plads i den hyggelige stue eller ved træbordet på solterrassen. Bestil Käsespätzle med smag af bjergost eller luftige Knödel. Eller foretrækker du en Brettljause? Smukt anrettet på et skærebræt med hjemmelavede pølser, bacon, smør og hjemmebagt brød fra den brændefyrede ovn. Og som prikken over i'et har du udsigten over de imponerende bjerge i aftenlyset.

Fra gammelt til nyt - eller helt anderledes. Værterne i skiområderne bestræber sig på at designe deres rustikke hytter i en moderne stil. De renoverer, bygger om eller installerer en glaskube på bjergstationen. Altid med gæsternes velbefindende for øje harmonerer udbuddet af mad og drikke med det nye design.