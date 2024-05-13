Østrigs skihytter 2.0
Nydelse på bjerget

Førsteklasses mad og drikke i bjerghytter lige på pisten. Med venlige værter og udsigt til snedækkede bjerge.

Østrigs skihytter er med deres træterrasser og bjerghytteretter helt legendariske. Forventningen om at holde pause sammen efter en begivenhedsrig dag på ski i bjergene er derfor stor. Spænd skiene eller snowboardet af, og tag plads i den hyggelige stue eller ved træbordet på solterrassen. Bestil Käsespätzle med smag af bjergost eller luftige Knödel. Eller foretrækker du en Brettljause? Smukt anrettet på et skærebræt med hjemmelavede pølser, bacon, smør og hjemmebagt brød fra den brændefyrede ovn. Og som prikken over i'et har du udsigten over de imponerende bjerge i aftenlyset.

Fra gammelt til nyt - eller helt anderledes. Værterne i skiområderne bestræber sig på at designe deres rustikke hytter i en moderne stil. De renoverer, bygger om eller installerer en glaskube på bjergstationen. Altid med gæsternes velbefindende for øje harmonerer udbuddet af mad og drikke med det nye design.

Hyggelige skihytter i Østrigs skisportssteder

Alpbachtal Wildschönau

Hochzillertal

Arlberg

Vorarlberg

SalzburgerLand

Schladming-Dachstein

Nassfeld skiområde

5 fede skihytter i Tyrol

Kristallhütte

Spis en tyrolergröstl med udsigt over hele Zillertal. På Kristallhütte i Ramsau i Hochzillertal kombineres en hyggelig bjerghytte med et elegant luksushotel.

Kristallhütte

Schneekarhütte

Familien Bair laver kreative retter i Hippach i Zillertal med økologiske råvarer fra deres egen gård. Og alt dette i 2.230 meters højde.

Schneekarhütte

Wedelhütte

Du behøver ikke at øve dig i korte sving (= wedeln) på ski for at stoppe ved Wedelhütte i Kaltenbach i Hochzillertal. Alle foodies er velkomne.

Wedelhütte

ice Q

Ötztal-alperne spejler sig i glasfacaden på ice Q i Sölden. Maden på restauranten, vinene og tapas i loungen er en del af det samlede kunstværk.

Restaurant ice Q

Hospiz Alm

En alpehytte har stået i St. Christoph am Arlberg i over 30 år. Gourmetkøkken krydret med alpin gæstfrihed serveres i elegante bondehusstuer.

Restaurant Hospiz Alm

3 moderne skihytter i træ i Vorarlberg

Restaurant Frööd

Restauranten Frööd ved Panorama-liftens bjergstation i Bürserberg forbløffer med sin moderne træarkitektur og udsigt over bjergene i Brandner-dalen.

Restaurant Frööd

Der Wolf

Arkitektur af fyrretræ, retter fra Riebel til karry og et storslået bjergpanorama. Alt dette kan I opleve i skihytten »Der Wolf« i Lech am Arlberg.

Der Wolf

Goona

Ved Palüdbahn-liftens bjergstation i Brand overrasker Goona med et chill-out-område, moderne køkken og happy hour i snebaren.

Restaurant Goona

5 seje skihytter i SalzburgerLand

Dei Deantnerin

I Hochkönig-skiregionen i Dienten står den moderne alpehytte for god mad. Der venter jer en hyggelig og urban atmosfære i stuen og i loungen.

Die Deantnerin

Wieseralm

Alpehytten på Hotel Wiesergut i skiområdet Saalbach Hinterglemm på Reiterkogel serverer gourmetmad med kvalitetsråvarer fra egen gård.

Wieseralm

Hendl Fischerei

Mountain Club på Hotel Mama Thresl i skiområdet Leogang ved bjergtogstations Asitzbahn serverer drinks, grillet kylling, fisk og mælks softice i en afslappet atmosfære.

Hendl Fischerei

tom Almhütte

En hytte kaldet tom lavet af træ og glas med en moderne hytteflair forbløffer skiløbere i Maria Alm i Hochkönig skiområde.

tom Almhütte

Food Hall Lumberjack

Økologisk på Shuttelberg i Flachauwinkl-Kleinarl: Med udsigt over Kleinarltal sidder skiløbere ved store borde og sofaer.

Food Hall Lumberjack

Vi er økologiske. Vi dyrker vores egne krydderurter, salater og tomater i højbede og drivhuse rundt omkring i Food Hall. Vi har oprettet en bigård og plantet frugtplantager.

Maria Schmid-HarmlEjer af Lumberjack Food Hall

3 gourmet-skihytter i Steiermark

Gumpen BAR

En lille skihytte i træ 2.0 med glasfront, solterrasse og bjergpanorama i skiområdet Schladming-Dachstein i Haus i Ennstal.

Gumpen BAR

Krummholzhütte

Udsigten over Dachstein fra skihytten i Haus i Ennstal kan få din mund til at løbe i vand og din lammepølse til at blive kold.

Krummholzhütte

Eagle

Det arkitektoniske højdepunkt "Eagle", en restaurant med bar og drive-in for særligt sultne skiløbere, troner i St.Georgen på Kreischberg.

Restaurant Eagle

Weitmoosalm

Gør holdt i Schladming ved Weitmooslifte-bjergstationen og nyd lækre retter fra bjerghytten på solterrassen eller i vinterhaven med udsigt over bjergene.

Weitmoosalm

Skisportsstedet Schladming-Dachstein

Almkulinarik fra den prisbelønnede kok

Den prisbelønnede kok Richard Rauch bringer almenkøkkenet op på et nyt niveau. Almkulinarik i regionen Schladming-Dachstein forener det bedste fra to verdener – originalitet og kreativ raffinement.

Både om sommeren og vinteren serveres der retter på regionens almen, der er præget af tradition og samtidig overrasker. I spidsen står den prisbelønnede kok Richard Rauch, der sammen med kokke fra regionen viser, hvordan moderne alpin mad kan smage.

Hvad enten det er kyllingelår i fyrretræs-kærnemælk, braiseret oksekind eller crème brûlée med engurter – her møder jordnærhed og fin forædling hinanden. Alt er regionalt tænkt og fortolket på en moderne måde – med det mål at skabe harmoni mellem nydelse og oprindelse.

Almkulinarik by Richard Rauch

3 hyggelige skihytter i Kärnten

AlmZeit-Hütte

I skiområdet Turracher Höhe forkæler Almzeit-hytten sine gæster med lækre retter, der serveres i "Reindl" (i en gryde).

AlmZeit-Hütte

eve alps-Hütte

Panoramahytten i Bad Kleinkirchheim forkæler dig med "hjemmelavede drinks" med klingende navne som "Eis-Carver 2.0" samt specialiteter fra Kärnten.

eve alps

Garnitzenalm

Spis en Gailtal-baconsandwich, hyttesuppe eller spinatnudler fra Kärnten på et af de smukkeste steder i Nassfeld-Pressegger See-skiregionen.

Garnitzenalm

Typiske hytteretter med opskrifter

Germknödel

Kaiserschmarren

Info om klimabeskyttelse

Bæredygtig vinterferie

Vinter- og skiferier i de østrigske alper er legendariske. Meget ændrer sig for at bevare det:

  • Skiregionen "Klimaberg" Katschberg ligger midt i "UNESCO Biosphere Park Salzburger Lungau & Carinthian Nockberge" og har fået tildelt det østrigske miljømærke og den tyske "Green Tourism Award".

  • I skiområdet Zell am See kører lifterne på 100 procent elektricitet fra vedvarende energikilder.

  • I skiområdet Kaprun Snowfarming gletsjeren. Sneen lagres til næste vinter, og isoverfladen på gletsjertungen dækkes til.

  • Skiregionen Schladming-Dachstein satser på en klimavenlig rejse med tog samt skibusser og e-tankstationer på stedet.

  • I Wilder Kaiser-skiregionen bliver alle gæster, der rejser med tog, belønnet. Se fordelene her

  • I skiområderne Silvretta Montafon, Golm og Brandnertal kan skigæster bestille en grøn billet online.

FAQ

Østrigs skihytter med deres træterrasser og hytte-retter er legendariske – bjergpanorama inkluderet. Her er vores anbefalinger:

Schneekarhütte i Tirol i Hippach i Zillertal

Ice Q i Tirol i Ötztaler Alpen i Sölden

Frööd i Vorarlberg i Brandnertal i Bürserberg

Die Deantnerin i SalzburgerLand i skisportsområdet Hochkönig i Dienten

Krumholzhütte i Steiermark i skisportsområdet Schladming-Dachstein i Haus im Ennstal

Eve alps-Hütte i Kärnten i Bad Kleinkirchheim

Typiske hytteretter er disse ni: Æblestrudel, Brettljause, Kaiserschmarren, Käsespätzle, Kaspressknödel, Gullaschsuppe, Germknödel, Tiroler Gröstl, Wiener Schnitzel.

Brettljause udviklede sig fra de snacks, der blev serveret af bondefamilier, og serveres traditionelt på et skærebræt af træ. Der serveres solide, for det meste hjemmelavede produkter som bacon, skinke, pølse, ost, pålæg, smør og brød, sammen med agurker, tomater og peberfrugter. Hver alpehytte har sine egne specialiteter, som man kan finde på Brettljause.

Skiwasser, den pinkfarvede kultdrik fra Alperne, er en del af enhver skiferie. Den forfriskende drik er lavet af hindbærsirup, masser af drikkevand og citronsaft.

Opskriften har eksisteret siden 1922, hvor Skiwasser blev opfundet for at slukke tørsten i de afsidesliggende alpelandsbyer. Gletsjervand blev blandet med hindbærsaft og opfrisket med et par stænk citronsaft.

