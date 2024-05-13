Østrigs skihytter 2.0
Nydelse på bjerget
Østrigs skihytter er med deres træterrasser og bjerghytteretter helt legendariske. Forventningen om at holde pause sammen efter en begivenhedsrig dag på ski i bjergene er derfor stor. Spænd skiene eller snowboardet af, og tag plads i den hyggelige stue eller ved træbordet på solterrassen. Bestil Käsespätzle med smag af bjergost eller luftige Knödel. Eller foretrækker du en Brettljause? Smukt anrettet på et skærebræt med hjemmelavede pølser, bacon, smør og hjemmebagt brød fra den brændefyrede ovn. Og som prikken over i'et har du udsigten over de imponerende bjerge i aftenlyset.
Fra gammelt til nyt - eller helt anderledes. Værterne i skiområderne bestræber sig på at designe deres rustikke hytter i en moderne stil. De renoverer, bygger om eller installerer en glaskube på bjergstationen. Altid med gæsternes velbefindende for øje harmonerer udbuddet af mad og drikke med det nye design.
Hyggelige skihytter i Østrigs skisportssteder
5 fede skihytter i Tyrol
Kristallhütte
Spis en tyrolergröstl med udsigt over hele Zillertal. På Kristallhütte i Ramsau i Hochzillertal kombineres en hyggelig bjerghytte med et elegant luksushotel.
Schneekarhütte
Familien Bair laver kreative retter i Hippach i Zillertal med økologiske råvarer fra deres egen gård. Og alt dette i 2.230 meters højde.
Wedelhütte
Du behøver ikke at øve dig i korte sving (= wedeln) på ski for at stoppe ved Wedelhütte i Kaltenbach i Hochzillertal. Alle foodies er velkomne.
ice Q
Ötztal-alperne spejler sig i glasfacaden på ice Q i Sölden. Maden på restauranten, vinene og tapas i loungen er en del af det samlede kunstværk.
3 moderne skihytter i træ i Vorarlberg
Restaurant Frööd
Restauranten Frööd ved Panorama-liftens bjergstation i Bürserberg forbløffer med sin moderne træarkitektur og udsigt over bjergene i Brandner-dalen.
Der Wolf
Arkitektur af fyrretræ, retter fra Riebel til karry og et storslået bjergpanorama. Alt dette kan I opleve i skihytten »Der Wolf« i Lech am Arlberg.
5 seje skihytter i SalzburgerLand
Dei Deantnerin
I Hochkönig-skiregionen i Dienten står den moderne alpehytte for god mad. Der venter jer en hyggelig og urban atmosfære i stuen og i loungen.
Wieseralm
Alpehytten på Hotel Wiesergut i skiområdet Saalbach Hinterglemm på Reiterkogel serverer gourmetmad med kvalitetsråvarer fra egen gård.
Hendl Fischerei
Mountain Club på Hotel Mama Thresl i skiområdet Leogang ved bjergtogstations Asitzbahn serverer drinks, grillet kylling, fisk og mælks softice i en afslappet atmosfære.
tom Almhütte
En hytte kaldet tom lavet af træ og glas med en moderne hytteflair forbløffer skiløbere i Maria Alm i Hochkönig skiområde.
Vi er økologiske. Vi dyrker vores egne krydderurter, salater og tomater i højbede og drivhuse rundt omkring i Food Hall. Vi har oprettet en bigård og plantet frugtplantager.Maria Schmid-Harml, Ejer af Lumberjack Food Hall
3 gourmet-skihytter i Steiermark
Gumpen BAR
En lille skihytte i træ 2.0 med glasfront, solterrasse og bjergpanorama i skiområdet Schladming-Dachstein i Haus i Ennstal.
Krummholzhütte
Udsigten over Dachstein fra skihytten i Haus i Ennstal kan få din mund til at løbe i vand og din lammepølse til at blive kold.
Eagle
Det arkitektoniske højdepunkt "Eagle", en restaurant med bar og drive-in for særligt sultne skiløbere, troner i St.Georgen på Kreischberg.
Skisportsstedet Schladming-Dachstein
Almkulinarik fra den prisbelønnede kok
Den prisbelønnede kok Richard Rauch bringer almenkøkkenet op på et nyt niveau. Almkulinarik i regionen Schladming-Dachstein forener det bedste fra to verdener – originalitet og kreativ raffinement.
Både om sommeren og vinteren serveres der retter på regionens almen, der er præget af tradition og samtidig overrasker. I spidsen står den prisbelønnede kok Richard Rauch, der sammen med kokke fra regionen viser, hvordan moderne alpin mad kan smage.
Hvad enten det er kyllingelår i fyrretræs-kærnemælk, braiseret oksekind eller crème brûlée med engurter – her møder jordnærhed og fin forædling hinanden. Alt er regionalt tænkt og fortolket på en moderne måde – med det mål at skabe harmoni mellem nydelse og oprindelse.
3 hyggelige skihytter i Kärnten
AlmZeit-Hütte
I skiområdet Turracher Höhe forkæler Almzeit-hytten sine gæster med lækre retter, der serveres i "Reindl" (i en gryde).
eve alps-Hütte
Panoramahytten i Bad Kleinkirchheim forkæler dig med "hjemmelavede drinks" med klingende navne som "Eis-Carver 2.0" samt specialiteter fra Kärnten.
Info om klimabeskyttelse
Bæredygtig vinterferie
Vinter- og skiferier i de østrigske alper er legendariske. Meget ændrer sig for at bevare det:
Skiregionen "Klimaberg" Katschberg ligger midt i "UNESCO Biosphere Park Salzburger Lungau & Carinthian Nockberge" og har fået tildelt det østrigske miljømærke og den tyske "Green Tourism Award".
I skiområdet Zell am See kører lifterne på 100 procent elektricitet fra vedvarende energikilder.
I skiområdet Kaprun Snowfarming gletsjeren. Sneen lagres til næste vinter, og isoverfladen på gletsjertungen dækkes til.
Skiregionen Schladming-Dachstein satser på en klimavenlig rejse med tog samt skibusser og e-tankstationer på stedet.
I Wilder Kaiser-skiregionen bliver alle gæster, der rejser med tog, belønnet. Se fordelene her
I skiområderne Silvretta Montafon, Golm og Brandnertal kan skigæster bestille en grøn billet online.