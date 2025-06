Ferie uden bil

Stig ind, sæt dig til rette, slap af: At rejse på ferie med tog kan være så behageligt. For hvem har ikke oplevet udmattelse efter en anstrengende biltur? Flere og flere mennesker synes at være irriterede over dette. Derfor er den nye togforbindelse mellem Wien og Eisenstadt så meget desto mere behagelig. På bare en time kan gæsterne nå deres destination, ikke bare komfortabelt, men også bæredygtigt for miljøet.

De, der undlader at tage bilen på ferie, udleder mindre CO₂ og sparer energi. Der er ingen grund til at bekymre sig om, at man ikke er fleksibel nok på sin feriedestination, for fire bybusruter bringer de besøgende til alle dele af Eisenstadt. Dette fremskridt understreger engagementet i mere bæredygtig mobilitet og fremmer netværksdannelse i regionen. Et ideelt valg for alle, der ønsker at opleve kultur, historie og natur.