St. Pölten
Østrigs yngste hovedstad i et forbundsland: Mellem barok og modernisme

St. Pölten, hovedstaden i Niederösterreich, er fuld af kontraster: Romerske spor og keltiske påvirkninger møder barok, art nouveau og moderne arkitektur.

Et kig ind i fremtiden

Østrigs yngste hovedstad i et forbundsland ser ind i fremtiden. Det moderne Festspielhaus - hjemsted for Niederösterreichs Tonkünstler-orkester - præsenterer klassisk og moderne musik, dans og performance. Det moderne regeringskvarter er også fremtidsorienteret med det arkitektonisk imponerende "Landtagsschiff". Kulturkvarteret med forbundslandets museum og lydtårnet afrunder bevægelsen mod moderne arkitektur, redesignet af den barokke rådhusplads af arkitekten Boris Podrecca demonstrerer denne tilpasningsevne.

Barokkens hovedstad

St. Pölten står oprindeligt på et historisk fundament. Byen har den ældste dokumenterede byret i Østrig - givet af biskop Konrad af Passau i 1159. Samtidig er St. Pölten en barokhovedstad. Efter at bygmesteren Jakob Prandtauer flyttede hertil i 1689, opstod der et sandt byggeboom i byen, og mange bygninger vidner om denne æra.

Fakta om St. Pölten
Indbyggertalca. 58.860 (2024)
Hovedstad i forbundslandet:Niederösterreich
Areal: ca:108,44 km²
Udsigtspunkt:Lydtårnet (77 meter)

Kort over Niederösterreich
Kort for forbundslandet giver dig gratis adgang til omkring 350 udflugtsmål i hele Niederösterreich.

Pölten fra alle perspektiver

Bedste højdepunkter

Julemarkedet: Julestemning i den gamle bymidte

Den barokke bymidte: St. Pöltens juvel

Festivalteatret: musik, teater og dans

Museum Niederösterreich: historie og natur

Klangturm: den smukkeste udsigt over byen

Aktiviteter i og omkring St. Pölten

Ture

Oplevelsesture i byen med nattevagttur

Guidede byrundture eller med smartphone-appen

Udflugtsmål i det omkringliggende område

Særlige begivenheder

Julemarked i den gamle bydel

22.11.2024 – 23.12.2024
Rådhuspladsen i St. Pölten

Stemningsfuld musik, varm glühwein, regionale specialiteter, kunsthåndværk og et eventyrshow: Julemarkedet er et traditionelt højdepunkt.

Jul i St. Pölten

Musik og teater i Festspielhaus St. Pölten

10.11.2024 – 4.1.2025
Festspielhaus i St. Pölten

Klassisk musik, jazz og pop, dans og sang, teater og performance: Forestillinger i topklasse appellerer både til det unge publikum og til fans af klassisk musik.

Festspielhaus

Opskrifter

Marillenknödel

Hemmeligheden bag Wachauer Marillenknödel er fyldet: Den helt "sande" Marille - det østrigske ord for abrikos.

Få opskriften

Østrigske "Palatschinken" med abrikosfyld

Palatschinken, eller pandekager, serveres med forskelligt fyld. I denne opskrift bruges abrikosmarmelade for at give et sødt og frugtigt twist.

Til opskriften

Tips til klimabeskyttelse

Hvad kan vi gøre for at beskytte miljøet i byen?

  • Brug offentlig transport.

  • Lej bycykler.

  • Brug cykeludlejningen på hotellerne.

  • Brug genopfyldelige drikkeflasker.

  • Bortskaf affald omhyggeligt (servietter, emballage, engangsflasker osv.).

  • Undgå daglig rengøring af værelser og skift af håndklæder.

  • Book indkvartering med et miljøcertifikat.

Rejs bæredygtigt

Niederösterreichs bedste restauranter

Traditionelle kroer, taverner og restauranter på landet

Niederösterreich har et stærkt kulinarisk hjerte - fra moderne til eksperimenterende, men altid nede på jorden: Det prisbelønnede køkken i Niederösterreich er noget, der skal ses og frem for alt smages - fra Waldviertel til Weinviertel, fra Wachau til Wienerwald. De bedste sjældenheder fra regionerne er ofte de virkelige stjerner i retterne sammen med de kreative køkkenchefer.

Niederösterreichs kroer er et kulturelt aktiv. Her går meget op i en højere enhed: Gæstfrihed, karakterfulde værter og fremragende regionale retter - fra sprød flæskesteg til Marchfeld-asparges og abrikosdumplings fra Wachau.

Niederösterreichs restauranter

FAQ

St. Pölten har mange aktiviteter og udflugtsmål at byde på - både kulturelle og sportslige. Fra borge og slotte til eventyrverdener og museer, fra panoramapunkter til udsigtspunkter:

Traisen har sit udspring i Traisen-dalen, løber gennem St. Pölten og munder ud i Donau. På begge sider af Traisen-dæmningen er der et smukt flodlandskab med løbe- og cykelruter. Området er også ideelt til rulleskøjteløb og vandreture.

Med et Museumscard kan du besøge alle museer og udstillingscentre i St. Pölten hele året rundt med kun én billet. Følgende institutioner kan besøges (én gang) med gratis adgang:

