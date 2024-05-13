St. Pölten, hovedstaden i Niederösterreich, er fuld af kontraster: Romerske spor og keltiske påvirkninger møder barok, art nouveau og moderne arkitektur.

Et kig ind i fremtiden

Østrigs yngste hovedstad i et forbundsland ser ind i fremtiden. Det moderne Festspielhaus - hjemsted for Niederösterreichs Tonkünstler-orkester - præsenterer klassisk og moderne musik, dans og performance. Det moderne regeringskvarter er også fremtidsorienteret med det arkitektonisk imponerende "Landtagsschiff". Kulturkvarteret med forbundslandets museum og lydtårnet afrunder bevægelsen mod moderne arkitektur, redesignet af den barokke rådhusplads af arkitekten Boris Podrecca demonstrerer denne tilpasningsevne.

Barokkens hovedstad

St. Pölten står oprindeligt på et historisk fundament. Byen har den ældste dokumenterede byret i Østrig - givet af biskop Konrad af Passau i 1159. Samtidig er St. Pölten en barokhovedstad. Efter at bygmesteren Jakob Prandtauer flyttede hertil i 1689, opstod der et sandt byggeboom i byen, og mange bygninger vidner om denne æra.