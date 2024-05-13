St. Pölten
Østrigs yngste hovedstad i et forbundsland: Mellem barok og modernisme
Et kig ind i fremtiden
Østrigs yngste hovedstad i et forbundsland ser ind i fremtiden. Det moderne Festspielhaus - hjemsted for Niederösterreichs Tonkünstler-orkester - præsenterer klassisk og moderne musik, dans og performance. Det moderne regeringskvarter er også fremtidsorienteret med det arkitektonisk imponerende "Landtagsschiff". Kulturkvarteret med forbundslandets museum og lydtårnet afrunder bevægelsen mod moderne arkitektur, redesignet af den barokke rådhusplads af arkitekten Boris Podrecca demonstrerer denne tilpasningsevne.
Barokkens hovedstad
St. Pölten står oprindeligt på et historisk fundament. Byen har den ældste dokumenterede byret i Østrig - givet af biskop Konrad af Passau i 1159. Samtidig er St. Pölten en barokhovedstad. Efter at bygmesteren Jakob Prandtauer flyttede hertil i 1689, opstod der et sandt byggeboom i byen, og mange bygninger vidner om denne æra.
Pölten fra alle perspektiver
Bedste højdepunkter
Aktiviteter i og omkring St. Pölten
Ture
Særlige begivenheder
Julemarked i den gamle bydel
Stemningsfuld musik, varm glühwein, regionale specialiteter, kunsthåndværk og et eventyrshow: Julemarkedet er et traditionelt højdepunkt.
Opskrifter
Marillenknödel
Hemmeligheden bag Wachauer Marillenknödel er fyldet: Den helt "sande" Marille - det østrigske ord for abrikos.
