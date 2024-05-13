Kärnten
Sne, sjov og solskin

Den sydlige side af Alperne er som skabt til vinter: Solrige skiområder, naturlige frosne søer og masser af alpin Lebensgefühl.

Det sydlige Østrig fortryller om vinteren med sit betagende bjerg- og sølandskab. Omgivet af Hohe Tauern og Nock-bjergene tilbyder Kärnten både små familieskiområder såvel som større vintersportsområder. Vintervandringer og sneskovandringer gennem snedækkede skove og skøjteløb på frosne naturlige søer giver uforglemmelige naturoplevelser. Afslapning tilbydes af termiske kurbade og wellnesstilbud.

Slow food-filosofien kendetegner regionen: specialiteter som f.eks Kärtner Kasnudel og frisk fisk er i centrum. Derudover beskytter nationalparken Hohe Tauern, biosfæreparken Nockberge og naturparken Dobratsch Kärntens unikke natur.

Hurtig info om Kärnten
Hovedstad:Klagenfurt am Wörthersee
Areal:9.538 km²
Indbyggere: inde i landet:ca. 570.000 (fra 2024)
Nationalparker:1
Naturparker:3
Wellness-spa:5

Kärnten fra alle perspektiver

Udflugtsmål i Kärnten

Regioner

Nationalpark Hohe Tauern

De mest mystiske steder i nationalparken er de store gletsjerfelter, gletsjerdalene og den fascinerende flora og fauna.

Nationalpark Hohe Tauern

Naturpark Weissensee

Naturpark Weissensee har masser at byde på til en sportslig pause: et lille skiområde, skøjteløb på søen og vintervandringer.

Naturpark Weissensee

Nockberge

Med rødder i biosfæreparken Nockberge byder denne let kuperede ferieregion på utallige muligheder for vintervandringer og sneskovandringer.

Nockberge

Wörthersee

Mellem Alperne i nord og Adriaterhavet i syd ligger Kärntens største badesø, hvor vintersport og afslapning er på dagsordenen.

Wörthersee

Dobratsch naturpark

Kalkstensbjerget imponerer med sine imponerende klippeformationer og udsigten over den snedækkede Gailtal.

Dobratsch naturpark

Byer og steder

Klagenfurt

Forbundslandets hovedstad på den østlige bred af den vinterlige Wörthersee giver plads til mig-tid.

Klagenfurt

Villach

Den livlige gamle bydel kombinerer alpe-adriatisk kultur og er kendt for den typiske gæstfrihed i Kärnten.

Villach

Velden ved Wörthersee

Gourmetrestauranter, afslappede restauranter, gode hoteller: Velden er en eksklusiv by ved Wörthersee.

Velden ved Wörthersee

Millstatt ved søen

Villaerne fra det 19. århundrede ved bredden af Millstätter See stråler af nostalgi, restauranterne ved søen syder af hvidfisk, og "Badehaus" er stedet for wellness.

Millstatt ved søen

Nassfeld et af de største og mest solrige skiområder i Kärnten med 110 kilometer pister og 30 moderne lifte.

Bad Kleinkirchheim berømt for sine termiske bade og et bredt udvalg af pister, herunder 103 kilometer nedkørsler og World Cup-ruter.

Mölltal Gletscher sjovt skiløb i op til 3.122 meters højde med 17 km pister.

Gerlitzen Alpe et familievenligt skiområde med 45 km pister og en storslået udsigt over Ossiacher See.

Katschberg et populært skiområde på grænsen til Salzburg med 70 km pister.

Turracher Höhe et malerisk skiområde på grænsen til Steiermark, som når op i 2.205 meters højde.

Heiligenblut am Großglockner byder på 55 kilometer pister under Østrigs højeste bjerg, Großglockner.

Kärnten er særlig attraktiv om vinteren takket være kombinationen af garanteret sne og mange solskinstimer, især på skisportssteder som Nassfeld. Ud over skiløb er de frosne søer, som f.eks Weissensee perfekte betingelser for skøjteløb. Også wellness og skiløb kan også kombineres ideelt, f.eks. i Bad Kleinkirchheim.

