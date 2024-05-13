Den sydlige side af Alperne er som skabt til vinter: Solrige skiområder, naturlige frosne søer og masser af alpin Lebensgefühl.

Det sydlige Østrig fortryller om vinteren med sit betagende bjerg- og sølandskab. Omgivet af Hohe Tauern og Nock-bjergene tilbyder Kärnten både små familieskiområder såvel som større vintersportsområder. Vintervandringer og sneskovandringer gennem snedækkede skove og skøjteløb på frosne naturlige søer giver uforglemmelige naturoplevelser. Afslapning tilbydes af termiske kurbade og wellnesstilbud.

Slow food-filosofien kendetegner regionen: specialiteter som f.eks Kärtner Kasnudel og frisk fisk er i centrum. Derudover beskytter nationalparken Hohe Tauern, biosfæreparken Nockberge og naturparken Dobratsch Kärntens unikke natur.