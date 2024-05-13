Kärnten
Sne, sjov og solskin
Det sydlige Østrig fortryller om vinteren med sit betagende bjerg- og sølandskab. Omgivet af Hohe Tauern og Nock-bjergene tilbyder Kärnten både små familieskiområder såvel som større vintersportsområder. Vintervandringer og sneskovandringer gennem snedækkede skove og skøjteløb på frosne naturlige søer giver uforglemmelige naturoplevelser. Afslapning tilbydes af termiske kurbade og wellnesstilbud.
Slow food-filosofien kendetegner regionen: specialiteter som f.eks Kärtner Kasnudel og frisk fisk er i centrum. Derudover beskytter nationalparken Hohe Tauern, biosfæreparken Nockberge og naturparken Dobratsch Kärntens unikke natur.
Kärnten Card:
Kunst og kultur, fritidsaktiviteter for hele familien, eventyrlige verdener - med Kärnten Card er der meget at opleve.
Kärnten fra alle perspektiver
Bedste højdepunkter
Ture
Julemarkeder i Kärnten
Regioner
Nationalpark Hohe Tauern
De mest mystiske steder i nationalparken er de store gletsjerfelter, gletsjerdalene og den fascinerende flora og fauna.
Naturpark Weissensee
Naturpark Weissensee har masser at byde på til en sportslig pause: et lille skiområde, skøjteløb på søen og vintervandringer.
Nockberge
Med rødder i biosfæreparken Nockberge byder denne let kuperede ferieregion på utallige muligheder for vintervandringer og sneskovandringer.
Wörthersee
Mellem Alperne i nord og Adriaterhavet i syd ligger Kärntens største badesø, hvor vintersport og afslapning er på dagsordenen.
Byer og steder
Klagenfurt
Forbundslandets hovedstad på den østlige bred af den vinterlige Wörthersee giver plads til mig-tid.
Villach
Den livlige gamle bydel kombinerer alpe-adriatisk kultur og er kendt for den typiske gæstfrihed i Kärnten.
Velden ved Wörthersee
Gourmetrestauranter, afslappede restauranter, gode hoteller: Velden er en eksklusiv by ved Wörthersee.
Opskrifter
Unikke steder at overnatte
Tips til klimabeskyttelse
Respekter naturen. Bliv på de afmærkede stier, og tag dit affald med dig.
Brug bæredygtig mobilitet, f.eks. offentlig transport, eller tag cyklen.
Vis hensyn til vilde dyr. Observer dyrene på sikker afstand.
Bevidst (og økologisk) fornøjelse. Vælg lokale og bæredygtige restauranter, fødevarer og produkter.
Styrk biodiversiteten. Beskyttelse og bevarelse af biodiversitet er afgørende for den økologiske balance.