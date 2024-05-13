Trin 3

Rul dejen ud på et meldrysset bord, til den er 1-2 centimeter tyk. Brug et omvendt glas eller en rund udstikker til at udstikke stykker på ca. 10 cm i diameter. Fordel lidt fyld på dejstykkerne med en ske. Pensl kanterne af dejen med pisket æggehvide, fold dejen sammen, og tryk den fast. Tryk med fingrene for at skabe en rille ("krendeln"), og læg den på et melet bord.