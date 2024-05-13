Kärntner Kasnudel
Hemmeligheden bag Kärntner Kasnudel er dens fylde: Den milde pastamynte fra Kärnten. Med denne opskrift smager Kasnudel som originalen fra Kärnten.
Tilberedning
- Tilberedelsestid: 80 min.
- 4 Personer
Først til dejen: Hæld melet ud på bordet, lav en fordybning i det, og pisk ægget i. Salt let. Rør lidt olie og så meget vand i, at du får en glat og smidig dej. Form den til en kugle, dæk den til med husholdningsfilm, og lad den hvile i 30-45 minutter.
Kog i mellemtiden kartoflerne, til de er bløde, lad dem køle kortvarigt af, og pres dem gennem en kartoffelpresser eller en sigte. Sauter løgene i smør, tilsæt krydderurterne, krydr med salt, og tag dem af varmen. Bland alle ingredienserne sammen, og ælt dem sammen til en glat fyldblanding. Tilsæt creme fraiche, hvis det er nødvendigt.
Rul dejen ud på et meldrysset bord, til den er 1-2 centimeter tyk. Brug et omvendt glas eller en rund udstikker til at udstikke stykker på ca. 10 cm i diameter. Fordel lidt fyld på dejstykkerne med en ske. Pensl kanterne af dejen med pisket æggehvide, fold dejen sammen, og tryk den fast. Tryk med fingrene for at skabe en rille ("krendeln"), og læg den på et melet bord.
Bring rigeligt saltet vand i kog i en stor gryde. Tilsæt pastaen, og lad den simre i 10-12 minutter, afhængigt af størrelsen. Tag den forsigtigt op, og anret den på varme tallerkener. Hæld rigeligt med brunt, opskummet smør over, og servér.
Tip: Server med en frisk grøn salat.
Ingredienser
Vidste I, at ...?
Eksemplet med Kasnudel illustrerer, hvor flydende grænserne er mellem det moderne Østrig og dets sydlige naboer, når det gælder gastronomi. Især i det sydlige Kärnten dryppes Kasnudel ofte med smeltet "Sasaka" i stedet for smeltet smør. Ordet kommer fra slovensk og betyder intet andet end hakket bacon. Dette vidunderligt krydrede pålæg spiller også en vigtig rolle i det steiriske køkken - hvilket betyder, at den farverige kulinariske tradition i det tidligere Donau-monarkis lande stadig er meget levende i dag.