En sommerferie i SalzburgerLand føles som ... en let og luftig dag ved søen, ... en solid snack i en bjerghytte, ... en picnic på landet med dem, du holder af. I SalzburgerLand er naturen i centrum. Den varmeste årstid har endda sit eget navn her: Almsommer. Det hele handler om aktivitet, sport og at nyde naturen - en ren alpelebensgefühl! Indbyggerne i SalzburgerLand elsker alle former for udendørs aktiviteter i den friske luft. Og hvordan skulle de ikke kunne det med sådan en overflod af søer, skove, bjerge og alpine enge?
Tag for eksempel Hohe Tauern Nationalpark: Østrigs største nationalpark er stjernen, når det gælder biodiversitet, alpine landskaber og vandfald. Salzburger Seenland er elsket for sine krystalklare søer, mens Salzkammergut har levet op til sit ry som et malerisk sommerferiested i næsten 200 år.
SalzburgerLand Card
All-inclusive-kortet til en sommerferie med mange attraktioner og udflugtsmål i SalzburgerLand og byen Salzburg.
Begivenheder i SalzburgerLand
Traditionelle og moderne højdepunkter kan findes i kalenderen over begivenheder.
Mød SalzburgerLand
Bedste højdepunkter
Beskyttet natur i SalzburgerLand
Den største nationalpark i hele Alperne overgår selv de højeste forventninger: Den beskyttede region har over 250 bjergtoppe over 3.000 meter og 342 gletsjere i uberørt natur. I hjertet ligger Großglockner. Med sine 3.798 meter er det Østrigs højeste bjerg, som tårner sig op. Den berømte Großglockner High Alpine Road byder på en spændende, snoet køretur op til Østrigs højeste udsigtsplatform.
Ørnenes, stenbukkenes og murmeldyrenes hjemland kan også udforskes med nationalparkens rangers ude i naturen. Og Nationalparkmuseum i Mittersill viser på kreativ vis parkens højdepunkter under ét tag.
Regioner
Lungau
Fra 1.000 meters højde bliver bjergtoppe, alpegræsgange og bjergsøer - til fods eller på cykel - til en naturoplevelse.
Hochkönig
Med sine 2.181 meter over havets overflade er dette bjerg ideelt til mange aktiviteter: Vandring, cykling og stop ved en alpehytte.
Byer og steder
Salzburg, Mozarts by
Salzburg er en af de mest berømte kulturbyer i verden. Den fortryllende barokby med sin fæstning, katedral og seværdigheder er en scene for kultur i topklasse.
Gilgen ved Wolfgangsee
Denne maleriske by ved Wolfgangsee er også kendt som Mozart-byen og byder på sport, kultur og natur. Et romantisk naturparadis.
Saalbach-Hinterglemm
Mountainbike om sommeren, skiløb om vinteren: Aktiv ferie er dagens orden her. Ikke så mærkeligt - de mest imponerende bjerge og toppe findes her.
Zell am See-Kaprun
Gletscher, bjerge, sø: Endnu en gang er denne blanding en fornøjelse - typisk for SalzburgerLand.
Saalfelden-Leogang
Kendt for tempofyldte udendørsaktiviteter, events, kulturelle højdepunkter og selvfølgelig den imponerende bjergverden.
Mauterndorf
En lille, rolig by i Lungau, der er gennemsyret af traditioner og omgivet af bjergene i Hohe Tauern.
Bad Gastein
Historisk kurby med termiske kilder, Belle Époque-arkitektur og imponerende bjerglandskab.
Wagrain-Kleinarl
Et sted med vand, bjerge, natur, masser af aktiviteter - og en følelse af bæredygtighed.
Saltverdener i Salzburg
Saltaflejringerne i Dürrnberg nær Hallein, tæt på byen, fik kelterne til at bosætte sig der allerede i det 6. århundrede f.Kr. Navnet "Salzburg" blev dog først dokumenteret omkring 755. Fra 1190 og frem bragte den blomstrende salthandel rigdom og indflydelse til Salzburgs ærkebiskopper - barokbygningerne, der er inspireret af italiensk arkitektur, vidner stadig om dette i dag. Salzach-floden var den vigtigste transportvej for salt.
Men indlemmelsen i det habsburgske monarki i 1816 satte en stopper for handelen, da habsburgerne foretrak saltminerne i Hallstatt og Bad Ischl. Hallein-saltværket i SalzburgerLand blev endeligt lukket i 1989. I dag kan besøgende stadig opleve saltminen på en imponerende guidet tur.
Særlige begivenheder
Jazzfestival i Saalfelden
Et hotspot for jazz og improviseret musik: Jazzfestivalen, som har eksisteret i over 45 år, byder hvert år på en blanding af alpelandskab og eksperimenterende musik.
Sommerarrangementer i Alperne
Fra alpefrokost til guidede alpeture, fra spildage på Tiergartenalm til brandysmagninger.
UCI's verdensserie i mountainbike
Siden 2010 har Epic Bikepark Leogang været en World Cup-sport i UCI Mountain Bike World Cup med løb i cross-country, downhill og enduro.
Kendte personligheder
Wolfgang Amadeus Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart er en af verdens mest berømte komponister. Tusindvis af gæster kommer hvert år til Salzburg for at lære mere om manden bag geniet.
Opskrifter
Unikke steder at overnatte
Info om klimabeskyttelse
Alpelandbrug er med til at bevare kulturlandskabet og sikre dalene, da plejede alpegræsgange beskytter mod laviner og mudderskred.
Det forhindrer tilgroning, hvilket fremmer biodiversiteten.
Der kan vokse op til 70 forskellige urter pr. kvadratmeter på alpine enge (sammenlignet med et gennemsnit på kun syv i dalen). Denne biodiversitet er afgørende for naturen.
Bønder og hyrder i Alperne producerer værdifulde mejeriprodukter fra køer, får og geder.
Alpegårde tilbyder et energigivende fristed i et smukt bjerglandskab, der er indbegrebet af enkelhed og autenticitet.