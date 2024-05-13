Krystalklare søer og vandfald, alpine enge, skove og en fortryllende bjergverden: SalzburgerLand føles tæt på naturen, luftig og let.

En sommerferie i SalzburgerLand føles som ... en let og luftig dag ved søen, ... en solid snack i en bjerghytte, ... en picnic på landet med dem, du holder af. I SalzburgerLand er naturen i centrum. Den varmeste årstid har endda sit eget navn her: Almsommer. Det hele handler om aktivitet, sport og at nyde naturen - en ren alpelebensgefühl! Indbyggerne i SalzburgerLand elsker alle former for udendørs aktiviteter i den friske luft. Og hvordan skulle de ikke kunne det med sådan en overflod af søer, skove, bjerge og alpine enge?

Tag for eksempel Hohe Tauern Nationalpark: Østrigs største nationalpark er stjernen, når det gælder biodiversitet, alpine landskaber og vandfald. Salzburger Seenland er elsket for sine krystalklare søer, mens Salzkammergut har levet op til sit ry som et malerisk sommerferiested i næsten 200 år.