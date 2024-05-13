SalzburgerLand om sommeren
Ferie mellem alpeenge, søer og vandfald

Krystalklare søer og vandfald, alpine enge, skove og en fortryllende bjergverden: SalzburgerLand føles tæt på naturen, luftig og let.

En sommerferie i SalzburgerLand føles som ... en let og luftig dag ved søen, ... en solid snack i en bjerghytte, ... en picnic på landet med dem, du holder af. I SalzburgerLand er naturen i centrum. Den varmeste årstid har endda sit eget navn her: Almsommer. Det hele handler om aktivitet, sport og at nyde naturen - en ren alpelebensgefühl! Indbyggerne i SalzburgerLand elsker alle former for udendørs aktiviteter i den friske luft. Og hvordan skulle de ikke kunne det med sådan en overflod af søer, skove, bjerge og alpine enge?

Tag for eksempel Hohe Tauern Nationalpark: Østrigs største nationalpark er stjernen, når det gælder biodiversitet, alpine landskaber og vandfald. Salzburger Seenland er elsket for sine krystalklare søer, mens Salzkammergut har levet op til sit ry som et malerisk sommerferiested i næsten 200 år.

Hurtig info om SalzburgerLand
Hovedstad:Salzburg
Område:7.156 km²
Indbyggertal:ca. 571.500 (fra 2024)
Procentdel af skov:51,9%
Højeste bjerg:Großvenediger (3.674 meter)
Nationalpark:Hohe Tauern
Naturparker:3
Kurbade:6

SalzburgerLand Card
All-inclusive-kortet til en sommerferie med mange attraktioner og udflugtsmål i SalzburgerLand og byen Salzburg.

Begivenheder i SalzburgerLand
Traditionelle og moderne højdepunkter kan findes i kalenderen over begivenheder.

Mød SalzburgerLand

Bedste højdepunkter

Nationalpark Hohe Tauern: Det største beskyttede alpeområde

Salzburger Seenland: Fire søer mellem enge og skove

Sommer i Alperne: Den alpine naturoplevelse

Naturmonumenter: Vandfald, dale, fantastiske udsigter

Lungau: Traditionel, rolig og alligevel forfriskende livlig

Alpekøkken: Passion med de bedste regionale ingredienser

Salzkammergut: Et malerisk tilflugtssted for en sommerferie

Aktiviteter i SalzburgerLand

Beskyttet natur i SalzburgerLand

Nationalparken Hohe Tauern

Den største nationalpark i hele Alperne overgår selv de højeste forventninger: Den beskyttede region har over 250 bjergtoppe over 3.000 meter og 342 gletsjere i uberørt natur. I hjertet ligger Großglockner. Med sine 3.798 meter er det Østrigs højeste bjerg, som tårner sig op. Den berømte Großglockner High Alpine Road byder på en spændende, snoet køretur op til Østrigs højeste udsigtsplatform.

Ørnenes, stenbukkenes og murmeldyrenes hjemland kan også udforskes med nationalparkens rangers ude i naturen. Og Nationalparkmuseum i Mittersill viser på kreativ vis parkens højdepunkter under ét tag.

Nationalparken Hohe Tauern

Udflugtsmål i SalzburgerLand

Regioner

Lungau

Fra 1.000 meters højde bliver bjergtoppe, alpegræsgange og bjergsøer - til fods eller på cykel - til en naturoplevelse.

Lungau

Hochkönig

Med sine 2.181 meter over havets overflade er dette bjerg ideelt til mange aktiviteter: Vandring, cykling og stop ved en alpehytte.

Hochkönig

Gasteinertal

Mødested med særlig alpecharme for designere, yogier og kendere.

Gasteintal

Obertauern

Frisk bjergluft med fantastisk udsigt i 2.500 meters højde.

Obertauern

Tennengau

Vandring mellem den alpine Osterhorn-gruppe og karstmassivet Tennengebirge.

Tennengau

Grossarltal

Vandring og mountainbiking til alpehytterne eller friluftsbadet og museet i dalen. Alle muligheder er gode.

Grossarltal

Byer og steder

Salzburg, Mozarts by

Salzburg er en af de mest berømte kulturbyer i verden. Den fortryllende barokby med sin fæstning, katedral og seværdigheder er en scene for kultur i topklasse.

Salzburg

Gilgen ved Wolfgangsee

Denne maleriske by ved Wolfgangsee er også kendt som Mozart-byen og byder på sport, kultur og natur. Et romantisk naturparadis.

Gilgen

Saalbach-Hinterglemm

Mountainbike om sommeren, skiløb om vinteren: Aktiv ferie er dagens orden her. Ikke så mærkeligt - de mest imponerende bjerge og toppe findes her.

Saalbach-Hinterglemm

Zell am See-Kaprun

Gletscher, bjerge, sø: Endnu en gang er denne blanding en fornøjelse - typisk for SalzburgerLand.

Zell am See-Kaprun

Saalfelden-Leogang

Kendt for tempofyldte udendørsaktiviteter, events, kulturelle højdepunkter og selvfølgelig den imponerende bjergverden.

Saalfelden-Leogang

Mauterndorf

En lille, rolig by i Lungau, der er gennemsyret af traditioner og omgivet af bjergene i Hohe Tauern.

Mauterndorf

Bad Gastein

Historisk kurby med termiske kilder, Belle Époque-arkitektur og imponerende bjerglandskab.

Bad Gastein

Wagrain-Kleinarl

Et sted med vand, bjerge, natur, masser af aktiviteter - og en følelse af bæredygtighed.

Wagrain-Kleinarl

Maria Alm

En idyllisk landsby til sommer og vinter med direkte adgang til Hochkönigs bjerge.

Maria Alm

Saltverdener i Salzburg

Oplev 2.600 års salthistorie med alle sanser

Saltaflejringerne i Dürrnberg nær Hallein, tæt på byen, fik kelterne til at bosætte sig der allerede i det 6. århundrede f.Kr. Navnet "Salzburg" blev dog først dokumenteret omkring 755. Fra 1190 og frem bragte den blomstrende salthandel rigdom og indflydelse til Salzburgs ærkebiskopper - barokbygningerne, der er inspireret af italiensk arkitektur, vidner stadig om dette i dag. Salzach-floden var den vigtigste transportvej for salt.

Men indlemmelsen i det habsburgske monarki i 1816 satte en stopper for handelen, da habsburgerne foretrak saltminerne i Hallstatt og Bad Ischl. Hallein-saltværket i SalzburgerLand blev endeligt lukket i 1989. I dag kan besøgende stadig opleve saltminen på en imponerende guidet tur.

Salzburgs saltverdener

Særlige begivenheder

Jazzfestival i Saalfelden

Et hotspot for jazz og improviseret musik: Jazzfestivalen, som har eksisteret i over 45 år, byder hvert år på en blanding af alpelandskab og eksperimenterende musik.

Jazzfestival i Saalfelden

Sommerarrangementer i Alperne

Fra alpefrokost til guidede alpeture, fra spildage på Tiergartenalm til brandysmagninger.

Sommerarrangementer i Alperne

UCI's verdensserie i mountainbike

Siden 2010 har Epic Bikepark Leogang været en World Cup-sport i UCI Mountain Bike World Cup med løb i cross-country, downhill og enduro.

UCI's verdensserie i mountainbike

Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun

På verdens bedste triatlonbane svømmer deltagerne 1,9 km i Zellsøen, cykler 90 km og løber 21,1 km.

Ironman

Kendte personligheder

Wolfgang Amadeus Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart er en af verdens mest berømte komponister. Tusindvis af gæster kommer hvert år til Salzburg for at lære mere om manden bag geniet.

Wolfgang Amadeus Mozart

Franz Xaver Gruber

Læreren komponerede "Stille nat, hellige nat", symbolet på fred og solidaritet.

Franz Xaver Gruber

Pastor Joseph Mohr

i 1818 kombinerede Joseph Mohr og F. X. Gruber melodien og teksten til Stille nat! Hellige nat! En sang, der forener mennesker på tværs af grænser og sprog

Joseph Mohr

Opskrifter

Salzburger Nockerl

Prøv opskriften på den nok mest berømte specialitet fra Salzburg: Salzburger Nockerl.

Få opskriften

Marmorgugelhupf

Gugelhupf er en klassiker i det østrigske køkken. Med denne opskrift er marmorkagen hurtig og nem at lave.

Få opskriften

Unikke steder at overnatte

Cortisen ved Wolfgangsee

Hochkönigin i Maria Alm

DAS.GOLDBERG: Schweizisk fyrretræ, guld og vand

Wiesergut: Moderne boutique-hotel med traditionelle rødder

Forsthofalm: Wellness og regionalt gourmetkøkken

Puradies: Heaven Spa på 1.500 m² med naturlig arkitektur

Miramonte i Bad Gastein

Info om klimabeskyttelse

Hvorfor er alpelandbrug så vigtigt?

  • Alpelandbrug er med til at bevare kulturlandskabet og sikre dalene, da plejede alpegræsgange beskytter mod laviner og mudderskred.

  • Det forhindrer tilgroning, hvilket fremmer biodiversiteten.

  • Der kan vokse op til 70 forskellige urter pr. kvadratmeter på alpine enge (sammenlignet med et gennemsnit på kun syv i dalen). Denne biodiversitet er afgørende for naturen.

  • Bønder og hyrder i Alperne producerer værdifulde mejeriprodukter fra køer, får og geder.

  • Alpegårde tilbyder et energigivende fristed i et smukt bjerglandskab, der er indbegrebet af enkelhed og autenticitet.

Bæredygtig rejse

FAQ

  • Cykle langs floder eller træd i pedalerne højt oppe i bjergene

  • Vandre over alpeenge til toppen - med en velfortjent panoramaudsigt over søer og gletsjere.

  • Sving din golfkølle foran mægtige bjergkæder og søer.

  • Vind til surfing, hvidt vand til rafting: I SalzburgerLand kan du nemt komme i gang med alle former for vandsport.

  • Saalbach Hinterglemm

    Dalen midt i Pinzgaus græsbjerge er et mødested for mountainbikere og familier.

  • Hochkönig

    Det kongeligt mægtige bjerg på 2.181 meter er ekstremt roligt til mange aktiviteter.

  • Gasteinertal

    De storslåede Art Nouveau-huse fra Belle Époque giver dalen sin særlige charme.

  • Zell am See-Kaprun

    Endnu en vidunderlig blanding af gletsjer, bjerge og sø.

  • Obertauern

    Udsigter på op til 2.500 meter over havets overflade inspirerer til vandreture i det storslåede alpeområde.

  • Lungau

    Fra 1.000 meter over havets overflade udforskes bjergtoppe, alpegårde og bjergsøer bedst til fods eller på cykel.

  • Hohe Tauern Nationalpark

    Regionen kan prale af over 250 tretusind meter høje tinder og 342 gletsjere i beskyttede naturomgivelser.

  • Wolfgangsee: En malerisk sø i Salzkammergut, omgivet af bjergene i Dachstein-massivet.

  • Zeller See: En stor sø nær Zell am See, der er populær til vandsport som sejlads, windsurfing og svømning.

  • Fuschlsee: En anden smuk sø i Salzkammergut, der er kendt for sit klare vand og sin rolige atmosfære. Fuschlsee er et populært udflugtsmål til svømning, sejlads og vandreture langs dens bredder.

  • Hintersee: En malerisk bjergsø i Tennengebirge, omgivet af imponerende klippeformationer.

  • Wallersee: Berømt for vandsport som sejlads, surfing og fiskeri.

  • Mattsee: Mattsee er populær for sit rene vand og sine charmerende omgivelser og er en populær destination for vandsport som svømning, sejlads og windsurfing.

  • Obertrumsee: Obertrumsee er en del af Trumer-søområdet i Flachgau og er et populært mål for vandsport som sejlads, surfing og stand-up paddling.

SalzburgerLand Card er et altomfattende kort, der giver gratis adgang til omkring 180 oplevelser og attraktioner i byen og regionen Salzburg, og som kan bruges i 6 eller 12 dage. Mange tilbud kan nydes flere gange, mens termiske bade, svævebaner og nogle få andre attraktioner kan besøges én gang i løbet af de 6 eller 12 dage.

  • Søer og swimmingpools

  • Slotte og paladser

  • Museer og udstillinger

  • Show-miner

  • Naturoplevelser

