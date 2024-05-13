Gletsjere, søer, skove, kurbade og endda vinmarker: Steiermark - "Østrigs grønne hjerte" - overrasker med en farverig palette.

Mangfoldighed i "Østrigs grønne hjerte"

Steiermark imponerer med sine forskelligartede landskaber, fra det bjergrige nord, gennem det urbane centrum med hovedstaden Graz, til de blidt bølgende bakker i syd med sine vinmarker. Hele 5.838 meter adskiller de højeste og laveste punkter i Steiermark, der strækker sig fra Dachstein, det højeste bjerg i regionen på 2.995 meter, til Vulkania® helbredende kilde i Rogner Bad Blumau, som ligger 2.843 meter under jorden.

Fornøjelser fra gletsjer til vin

Det er netop denne mangfoldighed af landskaber, som både besøgende og lokale sætter pris på og nyder i løbet af året i dens mange forskellige former.

Bjerge, skove, søer og floder inviterer dig til at være aktiv og nyde de fantastiske omgivelser. Steiermark tilbyder feriegæster et rigt udvalg af muligheder. Men alle regioner i Steiermark har én ting til fælles - menneskenes varme og glæden ved at forkæle sig selv: fra Dachstein-gletsjeren til vinregionerne.