Sommerferie mellem Dachstein-gletsjeren, termiske bade og vin

Gletsjere, søer, skove, kurbade og endda vinmarker: Steiermark - "Østrigs grønne hjerte" - overrasker med en farverig palette.

Mangfoldighed i "Østrigs grønne hjerte"

Steiermark imponerer med sine forskelligartede landskaber, fra det bjergrige nord, gennem det urbane centrum med hovedstaden Graz, til de blidt bølgende bakker i syd med sine vinmarker. Hele 5.838 meter adskiller de højeste og laveste punkter i Steiermark, der strækker sig fra Dachstein, det højeste bjerg i regionen på 2.995 meter, til Vulkania® helbredende kilde i Rogner Bad Blumau, som ligger 2.843 meter under jorden.

Fornøjelser fra gletsjer til vin

Det er netop denne mangfoldighed af landskaber, som både besøgende og lokale sætter pris på og nyder i løbet af året i dens mange forskellige former.

Bjerge, skove, søer og floder inviterer dig til at være aktiv og nyde de fantastiske omgivelser. Steiermark tilbyder feriegæster et rigt udvalg af muligheder. Men alle regioner i Steiermark har én ting til fælles - menneskenes varme og glæden ved at forkæle sig selv: fra Dachstein-gletsjeren til vinregionerne.

Hurtig info om Steiermark
Hovedstad:Graz
Område: 16.401 km²
Indbyggertal:ca. 1,27 millioner (fra 2024)
Procentdel af skov:62%
Dachstein-bjerget:2.995 meter
Naturparker:7
Termiske bade:11
Vinruter:8

Styria Card: Oplev 177 udflugtsmål GRATIS!

Ved køb af Styria Card får gæsterne gratis adgang til 177 udflugtsmål og 30% rabat hos 24 bonuspartnere fra april til oktober.

Mød Steiermark

Moderne vingårdsarkitektur, sammen med smukt revitaliserede traditionelle bygninger, former landskabet her. Hvordan vinmarker, frugtplantager, skove og marker er blevet dyrket, og hvordan lokale traditioner er blevet bevaret gennem generationer, er stadig tydeligt i dag. Intet af dette har ændret sig frem til i dag.

Den sydsteirske vinrute

Schladming-Dachstein

Det imponerende Dachstein-massiv er centrum for klatring, vandreture og cykelture.

Schladming-Dachstein

Ausseerland Salzkammergut

Midt i Østrig møder bjerge søer - idylliske byer og sommerfrisk natur.

Ausseerland

Nationalparken Gesäuse

Næsten endeløse skove, hvidvandede floder og mægtige bjerge: Dette er Gesäuse, en af nationalparkerne.

Nationalparken Gesäuse

Hochsteiermark

Naturoplevelser mellem Semmering, Hochschwab og Eisenerzer Alpen. Blandt funklende bjergsøer.

Hochsteiermark

Murau

8 bjergtoppe og ca. 40 søer tilbyder utallige muligheder for at vandre eller cykle rundt i naturen omkring Murau.

Murau

Erzberg-Leoben

Eventyr- og sportsregionen byder på mange vandre- og cykelruter samt afvekslende udflugtsmål fra Erzberg til den grønne sø.

Erzberg-Leoben

Murtal

Cykling, vandring eller en badetur? På bondegårde, på wellnesshotel eller på golfbanen. I Murtal er alt muligt.

Murtal

Graz og Graz-regionen

UNESCO's verdensarvsliste, designbyen: Graz er den perfekte blanding af kreativ scene, gammel bydel og futuristisk arkitektur.

Graz og Graz-regionen

Det østlige Steiermark

Naturparker, æbleland, urteland: Velkommen til en kæmpe romantisk frugthave!

Det østlige Steiermark

Termisk og vulkansk region

Hvor det bobler, varmer og damper. I seks kurbyer strømmer helbredende kilder op af jorden.

Spa- og vulkanland

Det sydlige Steiermark

Gå en tur gennem det bakkede landskab i Naturpark Südsteiermark og Schilcherland, og nyd det gode køkken.

Det sydlige Steiermark

Admont

I Admont finder man verdens største klosterbibliotek, den kollegiale kirke og benediktinerklosteret. Det fungerer som en port til eventyr i Gesäuse Nationalpark.

Admont

Judenburg

Judenburgs vartegn er byens tårn. Fra udsigtsplatformen kan besøgende se ud over Mur-dalen. Indenfor findes Europas mest moderne planetarium.

Judenburg

Leoben

Minedrift og Gösser-øl: Hacklhaus, det middelalderlige Schwammerlturm-tårn og gårdspladsen ligger på hovedtorvet ved siden af Bergmannsbrunnen-fontænen.

Leoben

Bruck an der Mur

Ved floden og omgivet af bjerge: Bruck, også kendt som Kornmesserstadt efter det gotiske Kornmesserhaus, kombinerer byliv med bjerge.

Bruck an der Mur

Hartberg

Afslapning og deceleration: Bag historiske mure kan gæsterne forvente byhaver, der er opført som historiske monumenter, kulturelle begivenheder og oplevelsesruter.

Hartberg

Bad Radkersburg

I den sydlige del af Steiermark kan gæsterne forvente en historisk gammel bydel med romantiske gyder og afslapning i det særlige termiske vand i Parktherme spa.

Bad Radkersburg

Altaussee

Er det den grønne sø eller den gode luft i bjergene? Det er nok blandingen, der trækker folk til Altaussee.

Altaussee
Den steiriske hat med skæg af gemsepels

Den er også kendt som Ausseer-hatten og prydede engang de riges hoveder i Biedermeier-æraen. I dag bæres den af dem, der værdsætter traditioner, og af fans af Steiermark.

Kendetegnet for en ægte Steiermark-hat er den sorte eller grønne filt med et grønt bånd. Dette ikoniske symbol på Steiermark er prydet med en gemsebørste eller gemseryghår. En ekstra tjeldfjer markerer jægerens tilknytning.

Den side, hvor gemsebørsten er fastgjort, afslører bærerens oprindelse: I den øvre del af Steiermark sættes hårpragten fast bagpå, mens den i resten af Steiermark bæres på siden. Under den steiriske hat fuldender det traditionelle grå steiriske jakkesæt af ren uld og ægte Goiserer-sko det typiske steiriske outfit for mænd.

Oprindelse: Tidligt 19. århundrede i Ausseerland
Materiale: Hårfilt
Farve: grågrøn
Særligt kendetegn: Skæg af gemse, fjer af agerhøne

Påskeliljefestivalen i Ausseerland

Påskeliljen som forårsbebuder: Siden 1960 har indbyggerne i Aussee dedikeret en flerdages festival i maj til denne sarte blomst. Hele Ausseerland "blomstrer" og skaber en imponerende bådparade med hånddekorerede skulpturer lavet af millioner af hvide påskeliljer. Denne store begivenhed, som næsten alle lokale beboere deltager i, varer i fire dage. Ledsaget af lokale brassbands, påskeliljedronningen og børnenes majstangsdans blomstrer Salzkammergut og byder sommeren velkommen.

Påskelilje-festival

Steirisches Backhendl

Prøv en klassiker fra det steiriske køkken: Stegt kylling baseret på en opskrift af Johann Lafer.

Få opskriften

Lejligheder Hideaways i Altaussee

Steirereck ved Pogusch - Fuglehus med ørneugle

Schlosshotel Pichlarn i Aigen i Ennstal-dalen

Winzarei Winery Tement i Ehrenhausen

Beskyt ved at bruge

Naturparker i Steiermark

Besøgende har ikke kun mulighed for at fordybe sig i den uberørte natur i Østrigs "grønne hjerte", men de syv naturparker giver også et beskyttet levested for sjældne planter og dyr:

Byen Steyr i Oberösterreich anses for at være Steiermarks navnebror og oprindelse. Den er hjemsted for Schloss Lamberg, som tidligere var en fæstning ved navn Styraburg.

Med købet af Styria-kortet får gæsterne gratis adgang fra april til oktober til 177 udflugtsmål og 30% rabat hos 24 bonuspartnere.

Gletsjere, søer, skove, termiske kurbade og endda vinmarker
Steiermark - "Østrigs grønne hjerte" - overrasker med en levende palet af farver, som er muliggjort af den mangfoldige natur og kultur. På tværs af 11 regioner kan gæsterne opleve den rige variation, som Steiermark har at byde på.

