Steiermark
Sommerferie mellem Dachstein-gletsjeren, termiske bade og vin
Mangfoldighed i "Østrigs grønne hjerte"
Steiermark imponerer med sine forskelligartede landskaber, fra det bjergrige nord, gennem det urbane centrum med hovedstaden Graz, til de blidt bølgende bakker i syd med sine vinmarker. Hele 5.838 meter adskiller de højeste og laveste punkter i Steiermark, der strækker sig fra Dachstein, det højeste bjerg i regionen på 2.995 meter, til Vulkania® helbredende kilde i Rogner Bad Blumau, som ligger 2.843 meter under jorden.
Fornøjelser fra gletsjer til vin
Det er netop denne mangfoldighed af landskaber, som både besøgende og lokale sætter pris på og nyder i løbet af året i dens mange forskellige former.
Bjerge, skove, søer og floder inviterer dig til at være aktiv og nyde de fantastiske omgivelser. Steiermark tilbyder feriegæster et rigt udvalg af muligheder. Men alle regioner i Steiermark har én ting til fælles - menneskenes varme og glæden ved at forkæle sig selv: fra Dachstein-gletsjeren til vinregionerne.
Styria Card: Oplev 177 udflugtsmål GRATIS!
Ved køb af Styria Card får gæsterne gratis adgang til 177 udflugtsmål og 30% rabat hos 24 bonuspartnere fra april til oktober.
Begivenheder i Steiermark
Traditionelle og moderne højdepunkter er vist i kalender over begivenheder.
Mød Steiermark
Bedste højdepunkter
Ture
Moderne vingårdsarkitektur, sammen med smukt revitaliserede traditionelle bygninger, former landskabet her. Hvordan vinmarker, frugtplantager, skove og marker er blevet dyrket, og hvordan lokale traditioner er blevet bevaret gennem generationer, er stadig tydeligt i dag. Intet af dette har ændret sig frem til i dag.
Regioner
Schladming-Dachstein
Det imponerende Dachstein-massiv er centrum for klatring, vandreture og cykelture.
Nationalparken Gesäuse
Næsten endeløse skove, hvidvandede floder og mægtige bjerge: Dette er Gesäuse, en af nationalparkerne.
Hochsteiermark
Naturoplevelser mellem Semmering, Hochschwab og Eisenerzer Alpen. Blandt funklende bjergsøer.
Murau
8 bjergtoppe og ca. 40 søer tilbyder utallige muligheder for at vandre eller cykle rundt i naturen omkring Murau.
Erzberg-Leoben
Eventyr- og sportsregionen byder på mange vandre- og cykelruter samt afvekslende udflugtsmål fra Erzberg til den grønne sø.
Murtal
Cykling, vandring eller en badetur? På bondegårde, på wellnesshotel eller på golfbanen. I Murtal er alt muligt.
Graz og Graz-regionen
UNESCO's verdensarvsliste, designbyen: Graz er den perfekte blanding af kreativ scene, gammel bydel og futuristisk arkitektur.
Termisk og vulkansk region
Hvor det bobler, varmer og damper. I seks kurbyer strømmer helbredende kilder op af jorden.
Byer og steder
Admont
I Admont finder man verdens største klosterbibliotek, den kollegiale kirke og benediktinerklosteret. Det fungerer som en port til eventyr i Gesäuse Nationalpark.
Judenburg
Judenburgs vartegn er byens tårn. Fra udsigtsplatformen kan besøgende se ud over Mur-dalen. Indenfor findes Europas mest moderne planetarium.
Leoben
Minedrift og Gösser-øl: Hacklhaus, det middelalderlige Schwammerlturm-tårn og gårdspladsen ligger på hovedtorvet ved siden af Bergmannsbrunnen-fontænen.
Bruck an der Mur
Ved floden og omgivet af bjerge: Bruck, også kendt som Kornmesserstadt efter det gotiske Kornmesserhaus, kombinerer byliv med bjerge.
Hartberg
Afslapning og deceleration: Bag historiske mure kan gæsterne forvente byhaver, der er opført som historiske monumenter, kulturelle begivenheder og oplevelsesruter.
Bad Radkersburg
I den sydlige del af Steiermark kan gæsterne forvente en historisk gammel bydel med romantiske gyder og afslapning i det særlige termiske vand i Parktherme spa.
Den er også kendt som Ausseer-hatten og prydede engang de riges hoveder i Biedermeier-æraen. I dag bæres den af dem, der værdsætter traditioner, og af fans af Steiermark.
Kendetegnet for en ægte Steiermark-hat er den sorte eller grønne filt med et grønt bånd. Dette ikoniske symbol på Steiermark er prydet med en gemsebørste eller gemseryghår. En ekstra tjeldfjer markerer jægerens tilknytning.
Den side, hvor gemsebørsten er fastgjort, afslører bærerens oprindelse: I den øvre del af Steiermark sættes hårpragten fast bagpå, mens den i resten af Steiermark bæres på siden. Under den steiriske hat fuldender det traditionelle grå steiriske jakkesæt af ren uld og ægte Goiserer-sko det typiske steiriske outfit for mænd.
Oprindelse: Tidligt 19. århundrede i Ausseerland
Materiale: Hårfilt
Farve: grågrøn
Særligt kendetegn: Skæg af gemse, fjer af agerhøne
Påskeliljen som forårsbebuder: Siden 1960 har indbyggerne i Aussee dedikeret en flerdages festival i maj til denne sarte blomst. Hele Ausseerland "blomstrer" og skaber en imponerende bådparade med hånddekorerede skulpturer lavet af millioner af hvide påskeliljer. Denne store begivenhed, som næsten alle lokale beboere deltager i, varer i fire dage. Ledsaget af lokale brassbands, påskeliljedronningen og børnenes majstangsdans blomstrer Salzkammergut og byder sommeren velkommen.
Opskrifter
Unikke steder at overnatte
Beskyt ved at bruge
Besøgende har ikke kun mulighed for at fordybe sig i den uberørte natur i Østrigs "grønne hjerte", men de syv naturparker giver også et beskyttet levested for sjældne planter og dyr: