De smukkeste seværdigheder i Steiermark

Steiermark er kendt som "Østrigs grønne hjerte": Områdets natur- og kunstskatte samt folkets behagelige livsstil vil få dit hjerte til at banke for dette smukke sted.

Kunstskatte: moderne, kontemplative og storslåede

Højkultur møder dig i forbundslandets hovedstad Graz i vinregionerne og endda i Alperne: Stift Admont med verdens største klosterbibliotek er en sand perle i nationalparken Gesäuse, basilikaen i Basilika i Mariazell et populært pilgrimssted med et storslået højalter, skuer ud over Alpernes forbjerge i Obersteiermark. Det romantiske Gartenschloss Herberstein ligger skjult i skoven i naturreservatet Feistritztal. Omgivet af vinmarker og frugtplantager ligger Schloss Stainz hjemsted for det steiriske jagtmuseum.

Fra bjerge til vin og chokolade