De smukkeste seværdigheder i Steiermark

Steiermark er kendt som "Østrigs grønne hjerte": Områdets natur- og kunstskatte samt folkets behagelige livsstil vil få dit hjerte til at banke for dette smukke sted.

Kunstskatte: moderne, kontemplative og storslåede

Højkultur møder dig i forbundslandets hovedstad Graz i vinregionerne og endda i Alperne: Stift Admont med verdens største klosterbibliotek er en sand perle i nationalparken Gesäuse, basilikaen i Basilika i Mariazell et populært pilgrimssted med et storslået højalter, skuer ud over Alpernes forbjerge i Obersteiermark. Det romantiske Gartenschloss Herberstein ligger skjult i skoven i naturreservatet Feistritztal. Omgivet af vinmarker og frugtplantager ligger Schloss Stainz hjemsted for det steiriske jagtmuseum.

Fra bjerge til vin og chokolade

Dachstein er med sine 2.995 meter det højeste bjerg i Steiermark og kan opleves så tæt på, at man kan røre ved det i Dachstein Gletschererlebniswelt. Og fra den mægtige Riegersburg har man udsigt over hele Øststeiermark med dens skove og vinmarker. Ved foden af borgen ligger Zotter Chokolade, hvor Josef Zotter inviterer dig til at smage chokolade fra kakaobønnen til den færdige bar.

Designets by

Hovedstaden Graz

Byen Graz har valgt en innovativ arkitektonisk tilgang til glas, beton og stål. Paradebygningen, Kunsthaus er harmonisk rund i sin grundstruktur. Som en blå boble med koøjer smyger det moderne museum sig op ad tegltagene i Graz' historiske bymidte. Gennem et af disse koøjer kan man se Uhrturm, som står på Schlossberg og holder øje med byen. Skjult bag Kunsthaus ligger Lendviertel mødestedet for den kreative scene. Ganske imponerende er Murinsel en stålkonstruktion midt i floden. Kunst i det fri har fået en central plads i Skulpturparken.

Kulinariske arrangementer finder sted året rundt i den kulinariske hovedstad Graz. Fra "Trüffelfestival" til kulinariske byrundture.

Andre seværdigheder i byen Graz

Kunsthaus Graz

Museet for Samtidskunst kaldes kærligt for "Friendly Alien" af indbyggerne i Graz. Den blå boble er et blikfang i centrum af den gamle bydel.

Kunsthaus Graz

Graz Schlossberg og Uhrturm

Den historiske bymidte ligger blidt op ad Schlossberg, mødestedet over tagene i Graz. Schlossbergliften fører dig komfortabelt til toppen, hvor klokketårnet står vagt.

Graz Schlossberg og Uhrturm

Lendviertel

Graz lever mere end op til sit ry som "City of Design". Det kreative kvarter er et vidunderligt sted at kigge efter usædvanlige produkter og dvæle på caféerne.

Lendviertel

Murinsel

En overraskende udsigt over byen: En skal med en café og et amfiteater flyder midt i floden og forbinder Murens to bredder med to gangbroer.

Murinsel

Skulpturpark

Parken i den sydlige del af Graz med 75 skulpturer af kendte østrigske kunstnere har etableret sig som et center for moderne skulptur.

Skulpturpark
Oplev levende historie

Slotte, borge og klostre i Steiermark

Riegersburg: Slotsoplevelse

I århundreder har Riegersburg, der ligger på en vulkansk klippe højt over de øststeirske bakker, været anset for uindtagelig og skaber stadig respekt i dag med sit imponerende udseende.

Riegersburg er hjemsted for to udstillinger: I heksemuseet Hexenmuseum præsenteres et af de mørkeste kapitler i Europas historie - med fokus på Steiermark. Udstillingen i Burgmuseum byder på en rejse ind i det 17. århundredes historie. Her skildres to kvindeskæbner i en tid med tyrkiske krige, tvangsarbejde og hekseri, men også barok livsglæde og festivalkultur.

Det sydøstlige Steiermark er også kendt som de termiske kilders og vulkanernes land. Ud over storslåede slotte og borge kan du fordybe dig i boblende kilder og smage på friske, frugtagtige og smagfulde vine på vintavernerne!

Flere borge, slotte og klostre i Steiermark

Slotte, borge, klostre og kirker er indbydende: Ikke bare at se på - kulturen er levende. Til koncerter i den særlige atmosfære af historiske mure, til samlinger af uvurderlig værdi og imponerende kunstudstillinger.

UNESCO verdensarvsliste Schloss Eggenberg

Eggenberg-familien havde indflydelse på udviklingen af Steiermark i det 17. århundrede. Med et slot med 24 værelser skabte de et monument over deres indflydelse.

Schloss Eggenberg

Stift Admont

En barok juvel møder moderne kunst: Biblioteket med 70.000 restaurerede bøger og det store moderne museum er klosterets højdepunkter.

Stift Admont

Schloss Stainz

Et vidunderligt sted midt i naturen: hjemsted for jagtmuseet, landbrugsmuseet og ærkehertug Johann-museet.

Schloss Stainz

Schloss Herberstein med zoologisk have

De gotiske, renæssance- og barokke arkitektoniske stilarter og de storslåede haver skaber tilsammen en arkitektonisk syntese af kunstarterne.

Schloss Herberstein

Basilika Mariazell

Byen Mariazell er et vigtigt pilgrimssted. Værd at se er det barokke højalter og statuen af "Klokkemadonnaen", der er skåret ud af lindetræ.

Basilika Mariazell

Stift St. Lambrecht

Benediktinerklosteret St. Lambrecht ligger midt i naturparken Zirbitzkogel-Grebenzen. Udstillinger og koncerter skaber liv i klosterets storslåede rum året rundt.

Stift St. Lambrecht
Friheden er grænseløs

Naturoplevelser i Steiermark

Dachstein Gletscherwelt

Dachstein er med sine 2.995 meter det højeste bjerg i Steiermark. Op går det med de gule Panorama-gondoler ind i Dachstein Gletscherwelt. Du vil føle den rene spænding ved at krydse hængebroen, klatre ned ad de 14 trin på Die Treppe ins Nichts og når du træder op på den panoramiske platform Sky Walk. Her føler man sig lige så ophøjet som Dachstein-bjergmassivet og samtidig fri som vinden og tæt på himlen, når man kigger på bjergkæderne over Ennstal.

Hvis det stormer, og sigtbarheden er dårlig, er Eispalast inde i Dachstein-gletsjeren et godt bud på en seværdighed.

Hils på bjergverdenen ved solopgang, eller se bjergkædernes brændende glød ved solnedgang. Restauranten på gletsjeren byder på en hyggelig atmosfære, hvor man kan nyde naturscenariet.

Attraktioner på Dachstein gletsjeren

Hængebroen

At krydse broen kan være en udfordring for nogle. Men det høje rækværk og stålkablerne sørger for sikkerhed højt oppe i luften.

Hængebroen

Treppe ins Nichts

Når du når den anden ende af hængebroen, kan du vove dig ud på "Trappen ud i intetheden", som giver dig en helt unik følelse af at svæve frit i luften.

Treppe ins Nichts

Sky Walk

Udsigtsplatformen af stål og glas garanterer en betagende udsigt over Hohe Tauern i 2.700 meters højde.

Sky Walk

Eispalast

Oplev en verden af is og sne dybt inde i Dachstein-gletsjeren, og beundr udstillingen "Explore the Glacier" seks meter under isen!

Eispalast
Eventyr for store og små

Attraktioner for familier

Zotters oplevelsesverden: Chokolademanufaktur

Josef Zotter eksperimenterer med håndskåret chokolade og usædvanlige smagskombinationer. Efter græskarkernemarcipan kom hampemokka og kort efter Zotter Erlebniswelt, som smagskunstneren har skabt et imperium af nydelse med.

  • Fra bønne til bar, økologisk og fair

    Chokoladen forarbejdes direkte fra kakaobønnen.

  • Teater i chokoladebutikken

    Her kan man se, hvordan chokoladen bliver lavet, og smage på produkterne ved snackstationerne.

  • Mixing bar

    Du kan sammensætte dine yndlingschokolader ud fra et bredt udvalg af ingredienser, former og fyld.

  • Chokoladebutik

    I butikken finder du over 400 typer chokolade, praliner og drikkechokolade direkte fra fabrikken.

Zotter Chokolade

Andre udflugtsmål for børn

Steiermark, det mest skovrige forbundsland i Østrig, byder på naturoplevelser, der vil forbløffe dig: Indblik i gamle livsformer, observation af hvide heste og udflugter til ildrøde bjerge.

Freilichtsmuseum Stübing

I naturreservatet er museets område hjemsted for huse, stalde, møller og bjerghytter fra Østrig og Sydtyrol fra de sidste seks århundreder.

Freilichtsmuseum Stübing

Piber Lippizzanerstutteri

De hvide hingste tilbringer deres sommerferie i Steiermark. Først når de er færdiguddannede, flytter de til Den Spanske Rideskole i Wien.

UNESCO-kulturarv Piber

Erzberg eventyr

Hvis du vil se den åbne mine helt tæt på, kan du booke en tur med den 1.217 hk stærke Hauly eller opleve minedrift i minen, som fører gennem en labyrint af tunneler.

Erzberg

Peter Roseggers fødested og museum

Fødestedet på Alpl og museet i hans tidligere sommerhus i Krieglach giver et indblik i hans liv på landet og hans litterære arbejde.

Forfatteren Peter Rosegger

Tips til klimabeskyttelse

Monumentbeskyttelse er synonym for bæredygtighed

Derfor er bevarelsen af historiske bygninger et fremragende initiativ i Østrig til klimabeskyttelse. Bevaring af monumenter sparer ressourcer, forhindrer forseglingen af værdifulde grønne områder, beskytter dyr og planter og spiller en vigtig sociokulturel rolle.

Monument forude! Bevarelse af fortiden for fremtiden og dermed for at beskytte miljøet: Monumentbevaring er måske antitesen til vores hurtige tid. Det hædres på Monumenternes Dag den 29. September som en del af det europæiske initiativ Europæiske Kulturarvsdage. På tværs af Østrig er omkring 300 fredede bygninger, der åbner deres døre gratis, og særlige programpunkter giver et indblik i Østrigs kulturarv. Mange steder er godt forbundet med ÖBB's jernbanenetværk, så rejsen også kan organiseres som et bidrag til klimabeskyttelse.

Rejs bæredygtigt

Dette kunne også interessere dig

Oplev alt det bedste fra Østrig