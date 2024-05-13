De smukkeste seværdigheder i Steiermark
Kunstskatte: moderne, kontemplative og storslåede
Højkultur møder dig i forbundslandets hovedstad Graz i vinregionerne og endda i Alperne: Stift Admont med verdens største klosterbibliotek er en sand perle i nationalparken Gesäuse, basilikaen i Basilika i Mariazell et populært pilgrimssted med et storslået højalter, skuer ud over Alpernes forbjerge i Obersteiermark. Det romantiske Gartenschloss Herberstein ligger skjult i skoven i naturreservatet Feistritztal. Omgivet af vinmarker og frugtplantager ligger Schloss Stainz hjemsted for det steiriske jagtmuseum.
Fra bjerge til vin og chokolade
Dachstein er med sine 2.995 meter det højeste bjerg i Steiermark og kan opleves så tæt på, at man kan røre ved det i Dachstein Gletschererlebniswelt. Og fra den mægtige Riegersburg har man udsigt over hele Øststeiermark med dens skove og vinmarker. Ved foden af borgen ligger Zotter Chokolade, hvor Josef Zotter inviterer dig til at smage chokolade fra kakaobønnen til den færdige bar.
Hovedstaden Graz
Byen Graz har valgt en innovativ arkitektonisk tilgang til glas, beton og stål. Paradebygningen, Kunsthaus er harmonisk rund i sin grundstruktur. Som en blå boble med koøjer smyger det moderne museum sig op ad tegltagene i Graz' historiske bymidte. Gennem et af disse koøjer kan man se Uhrturm, som står på Schlossberg og holder øje med byen. Skjult bag Kunsthaus ligger Lendviertel mødestedet for den kreative scene. Ganske imponerende er Murinsel en stålkonstruktion midt i floden. Kunst i det fri har fået en central plads i Skulpturparken.
Kulinariske arrangementer finder sted året rundt i den kulinariske hovedstad Graz. Fra "Trüffelfestival" til kulinariske byrundture.
Andre seværdigheder i byen Graz
Kunsthaus Graz
Museet for Samtidskunst kaldes kærligt for "Friendly Alien" af indbyggerne i Graz. Den blå boble er et blikfang i centrum af den gamle bydel.
Graz Schlossberg og Uhrturm
Den historiske bymidte ligger blidt op ad Schlossberg, mødestedet over tagene i Graz. Schlossbergliften fører dig komfortabelt til toppen, hvor klokketårnet står vagt.
Lendviertel
Graz lever mere end op til sit ry som "City of Design". Det kreative kvarter er et vidunderligt sted at kigge efter usædvanlige produkter og dvæle på caféerne.
Murinsel
En overraskende udsigt over byen: En skal med en café og et amfiteater flyder midt i floden og forbinder Murens to bredder med to gangbroer.
Slotte, borge og klostre i Steiermark
Riegersburg: Slotsoplevelse
I århundreder har Riegersburg, der ligger på en vulkansk klippe højt over de øststeirske bakker, været anset for uindtagelig og skaber stadig respekt i dag med sit imponerende udseende.
Riegersburg er hjemsted for to udstillinger: I heksemuseet Hexenmuseum præsenteres et af de mørkeste kapitler i Europas historie - med fokus på Steiermark. Udstillingen i Burgmuseum byder på en rejse ind i det 17. århundredes historie. Her skildres to kvindeskæbner i en tid med tyrkiske krige, tvangsarbejde og hekseri, men også barok livsglæde og festivalkultur.
Det sydøstlige Steiermark er også kendt som de termiske kilders og vulkanernes land. Ud over storslåede slotte og borge kan du fordybe dig i boblende kilder og smage på friske, frugtagtige og smagfulde vine på vintavernerne!
Flere borge, slotte og klostre i Steiermark
UNESCO verdensarvsliste Schloss Eggenberg
Eggenberg-familien havde indflydelse på udviklingen af Steiermark i det 17. århundrede. Med et slot med 24 værelser skabte de et monument over deres indflydelse.
Stift Admont
En barok juvel møder moderne kunst: Biblioteket med 70.000 restaurerede bøger og det store moderne museum er klosterets højdepunkter.
Schloss Stainz
Et vidunderligt sted midt i naturen: hjemsted for jagtmuseet, landbrugsmuseet og ærkehertug Johann-museet.
Schloss Herberstein med zoologisk have
De gotiske, renæssance- og barokke arkitektoniske stilarter og de storslåede haver skaber tilsammen en arkitektonisk syntese af kunstarterne.
Basilika Mariazell
Byen Mariazell er et vigtigt pilgrimssted. Værd at se er det barokke højalter og statuen af "Klokkemadonnaen", der er skåret ud af lindetræ.
Naturoplevelser i Steiermark
Dachstein Gletscherwelt
Dachstein er med sine 2.995 meter det højeste bjerg i Steiermark. Op går det med de gule Panorama-gondoler ind i Dachstein Gletscherwelt. Du vil føle den rene spænding ved at krydse hængebroen, klatre ned ad de 14 trin på Die Treppe ins Nichts og når du træder op på den panoramiske platform Sky Walk. Her føler man sig lige så ophøjet som Dachstein-bjergmassivet og samtidig fri som vinden og tæt på himlen, når man kigger på bjergkæderne over Ennstal.
Hvis det stormer, og sigtbarheden er dårlig, er Eispalast inde i Dachstein-gletsjeren et godt bud på en seværdighed.
Hils på bjergverdenen ved solopgang, eller se bjergkædernes brændende glød ved solnedgang. Restauranten på gletsjeren byder på en hyggelig atmosfære, hvor man kan nyde naturscenariet.
Attraktioner på Dachstein gletsjeren
Hængebroen
At krydse broen kan være en udfordring for nogle. Men det høje rækværk og stålkablerne sørger for sikkerhed højt oppe i luften.
Treppe ins Nichts
Når du når den anden ende af hængebroen, kan du vove dig ud på "Trappen ud i intetheden", som giver dig en helt unik følelse af at svæve frit i luften.
Sky Walk
Udsigtsplatformen af stål og glas garanterer en betagende udsigt over Hohe Tauern i 2.700 meters højde.
Attraktioner for familier
Zotters oplevelsesverden: Chokolademanufaktur
Josef Zotter eksperimenterer med håndskåret chokolade og usædvanlige smagskombinationer. Efter græskarkernemarcipan kom hampemokka og kort efter Zotter Erlebniswelt, som smagskunstneren har skabt et imperium af nydelse med.
Fra bønne til bar, økologisk og fair
Chokoladen forarbejdes direkte fra kakaobønnen.
Teater i chokoladebutikken
Her kan man se, hvordan chokoladen bliver lavet, og smage på produkterne ved snackstationerne.
Mixing bar
Du kan sammensætte dine yndlingschokolader ud fra et bredt udvalg af ingredienser, former og fyld.
Chokoladebutik
I butikken finder du over 400 typer chokolade, praliner og drikkechokolade direkte fra fabrikken.
Andre udflugtsmål for børn
Freilichtsmuseum Stübing
I naturreservatet er museets område hjemsted for huse, stalde, møller og bjerghytter fra Østrig og Sydtyrol fra de sidste seks århundreder.
Piber Lippizzanerstutteri
De hvide hingste tilbringer deres sommerferie i Steiermark. Først når de er færdiguddannede, flytter de til Den Spanske Rideskole i Wien.
Erzberg eventyr
Hvis du vil se den åbne mine helt tæt på, kan du booke en tur med den 1.217 hk stærke Hauly eller opleve minedrift i minen, som fører gennem en labyrint af tunneler.
Tips til klimabeskyttelse
Derfor er bevarelsen af historiske bygninger et fremragende initiativ i Østrig til klimabeskyttelse. Bevaring af monumenter sparer ressourcer, forhindrer forseglingen af værdifulde grønne områder, beskytter dyr og planter og spiller en vigtig sociokulturel rolle.
Monument forude! Bevarelse af fortiden for fremtiden og dermed for at beskytte miljøet: Monumentbevaring er måske antitesen til vores hurtige tid. Det hædres på Monumenternes Dag den 29. September som en del af det europæiske initiativ Europæiske Kulturarvsdage. På tværs af Østrig er omkring 300 fredede bygninger, der åbner deres døre gratis, og særlige programpunkter giver et indblik i Østrigs kulturarv. Mange steder er godt forbundet med ÖBB's jernbanenetværk, så rejsen også kan organiseres som et bidrag til klimabeskyttelse.