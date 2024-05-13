Tyrol
Vinterferie med sport, action og fart
Tyrols smukke alpeverden er stedet for alle dem, der gerne vil dyrke vintersport. Er du til fart og eventyr? Så tag i snowparken eller på pisten. At glide ned ad pisten med fuld vindstyrke på en snowkite eller suse langs søen? Suse ned ad pisten på et oppusteligt dæk, mens du kører snowtubing? Det lyder sjovt, og det er det også.
Den fælles oplevelse i naturen og i sneen er altid i centrum. Og bagefter eller midt i det hele er det af sted til den hyggelige hytte for at styrke sig til den næste nedstigning.
Tyrol fra alle perspektiver
Bedste højdepunkter
Regioner
Außerfern
Et insidertip blandt tyrolere: Außerfern ligger i et imponerende panorama og tilbyder alt, hvad de, der søger afslapning og eventyr, er på udkig efter.
Innsbruck
Regionen består af Innsbruck by og 40 byer i det omkringliggende område. Her er alt fra bymæssige bekvemmeligheder til landlig idyl.
Østtyrol
Eksklaven Tyrol strækker sig mellem Hohe Tauern og Lienz Dolomitterne. Her rager imponerende 266 tretusind meter høje tinder op i himlen.
Tyroler Oberland
Charmerende gamle landsbyer som Spiss, Østrigs højest beliggende kommune, venter på at blive udforsket - og det samme gør kløfter, smukke højdedrag og fyrretræsskove.
Byer og steder
Ischgl
En stor landsby, som har opnået international berømmelse takket være sit traditionelle vintersportssted. Der sker altid noget her!
Seefeld
Fra løjpe til løjpe: Tyrols langrendshøjborg kan også prale af en høj tæthed af fire- og femstjernede hoteller.
Serfaus
Serfaus er sammen med landsbyerne Fiss og Ladis på solterrassen det perfekte ferieområde både vinter og sommer.
Sölden
Den tidligere bjerglandsby gør feriegæsterne glade: masser af sne, majestætiske bjergpanoramaer og mange kilometer pister.
Schwaz
Sognekirken er den største gotiske hallekirke i Tyrol. Schwaz blev kendt for sine sølv- og kobberforekomster omkring år 1500.
Hall i Tyrol
Imponerende byhuse ligger på rad og række omkring det 700 år gamle slot. Den lille by er præget af middelalderlig arkitektur og har en af de bedst bevarede gamle byer.
Særlige begivenheder
Nytårsbegivenheder
En oversigt: Der sker altid noget i Innsbruck ved årsskiftet.
Julemarkeder i Seefeld
Det traditionelle julemarked i Seefeld lover julestemning.
Jul i Innsbruck
Syv julemarkeder, over 200 boder og et 17,5 meter højt krystaltræ - julemagi i Innsbruck.
Hahnenkammrennen
Jährlich findet in den Kitzbüheler Alpen das legendärste Skirennen der Welt mit Ziel in Kitzbühel statt.
Vierschanzentournee
En af de mest prestigefyldte konkurrencer inden for skihop skaber en fantastisk atmosfære foran et stort publikum i begyndelsen af januar.
Opskrifter
Unikke steder at overnatte
Info om klimabeskyttelse
Bevarelse af historiske bygninger er et fremragende initiativ i Østrig til klimabeskyttelse. Hvorfor er det sådan?
Fredede bygninger kan hjælpe med at spare ressourcer. Eksisterende bygninger bevares, så der ikke skal realiseres nye byggeprojekter på grønne områder.
Monumentbeskyttelse spiller en vigtig sociokulturel rolle ved at bidrage til bevarelsen af historiske bygninger. Det kan styrke den regionale identitet og berige det kulturelle udbud.
Mange historiske bygninger blev oprindeligt bygget af naturlige materialer, som ofte stammer fra regionen. Under restaureringsarbejdet forsøger man at bruge disse materialer for at bevare bygningernes originalitet.
Eksistensen af dyre- og plantearter og deres levesteder kan beskyttes. Monumentbeskyttelse er også den rigtige vej at gå på et økologisk niveau.