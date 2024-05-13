Tyrol er den naturlige kulisse for sjove sportsgrene. Skiløb, snowboarding og langrend er i høj kurs og gør din vinterferie til en oplevelse.

Tyrols smukke alpeverden er stedet for alle dem, der gerne vil dyrke vintersport. Er du til fart og eventyr? Så tag i snowparken eller på pisten. At glide ned ad pisten med fuld vindstyrke på en snowkite eller suse langs søen? Suse ned ad pisten på et oppusteligt dæk, mens du kører snowtubing? Det lyder sjovt, og det er det også.

Den fælles oplevelse i naturen og i sneen er altid i centrum. Og bagefter eller midt i det hele er det af sted til den hyggelige hytte for at styrke sig til den næste nedstigning.