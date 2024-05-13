Tyrol
Vinterferie med sport, action og fart

Tyrol er den naturlige kulisse for sjove sportsgrene. Skiløb, snowboarding og langrend er i høj kurs og gør din vinterferie til en oplevelse.

Tyrols smukke alpeverden er stedet for alle dem, der gerne vil dyrke vintersport. Er du til fart og eventyr? Så tag i snowparken eller på pisten. At glide ned ad pisten med fuld vindstyrke på en snowkite eller suse langs søen? Suse ned ad pisten på et oppusteligt dæk, mens du kører snowtubing? Det lyder sjovt, og det er det også.

Den fælles oplevelse i naturen og i sneen er altid i centrum. Og bagefter eller midt i det hele er det af sted til den hyggelige hytte for at styrke sig til den næste nedstigning.

Hurtig info om Tyrol
Hovedstad: Innsbruck
Areal: 12.648 km²
Indbyggertal:775.970 (Stand 2024)
Skov: 41,2 %
Bjerg Großglockner:3.798 m
Skiområder: 154
Gletsjere5
Kurbade6

Kalenderen viser traditionelle og moderne højdepunkter.

Swarovski Kristallwelten

Skihytter 2.0

Highline 179: Verdens længste hængebro for fodgængere

Isklatring: For alle, der søger eventyr

Aqua Dome Längenfeld: Ren afslapning

Jul i Innsbruck: Lebensgefühl kombineret med jul

Regioner

Außerfern

Et insidertip blandt tyrolere: Außerfern ligger i et imponerende panorama og tilbyder alt, hvad de, der søger afslapning og eventyr, er på udkig efter.

Außerfern

Innsbruck

Regionen består af Innsbruck by og 40 byer i det omkringliggende område. Her er alt fra bymæssige bekvemmeligheder til landlig idyl.

Innsbruck

Østtyrol

Eksklaven Tyrol strækker sig mellem Hohe Tauern og Lienz Dolomitterne. Her rager imponerende 266 tretusind meter høje tinder op i himlen.

Østtyrol

Tyroler Oberland

Charmerende gamle landsbyer som Spiss, Østrigs højest beliggende kommune, venter på at blive udforsket - og det samme gør kløfter, smukke højdedrag og fyrretræsskove.

Tyroler Oberland

Tyroler Unterland

Regionen Unterland omfatter distrikterne Kitzbühel, Kufstein og Schwaz og dermed en stor del af den nedre Inn-dal. Landskabet er simpelthen en drøm.

Tyroler Unterland

Ischgl

En stor landsby, som har opnået international berømmelse takket være sit traditionelle vintersportssted. Der sker altid noget her!

Ischgl

Seefeld

Fra løjpe til løjpe: Tyrols langrendshøjborg kan også prale af en høj tæthed af fire- og femstjernede hoteller.

Seefeld

Serfaus

Serfaus er sammen med landsbyerne Fiss og Ladis på solterrassen det perfekte ferieområde både vinter og sommer.

Serfaus

Sölden

Den tidligere bjerglandsby gør feriegæsterne glade: masser af sne, majestætiske bjergpanoramaer og mange kilometer pister.

Sölden

Schwaz

Sognekirken er den største gotiske hallekirke i Tyrol. Schwaz blev kendt for sine sølv- og kobberforekomster omkring år 1500.

Schwaz

Hall i Tyrol

Imponerende byhuse ligger på rad og række omkring det 700 år gamle slot. Den lille by er præget af middelalderlig arkitektur og har en af de bedst bevarede gamle byer.

Hall i Tyrol

Imst

Det barokke centrum i Inn-dalen med sine byhuse og kloster ligger på kanten af Lechtal-alperne. De, der kommer hertil på grund af det livlige kulturliv, vil ikke blive sk

Imst

Nytårsbegivenheder

31.12.2024 – 1.1.2025
Innsbruck

En oversigt: Der sker altid noget i Innsbruck ved årsskiftet.

Nytårsbegivenheder

Julemarkeder i Seefeld

19.11.2024 – 6.1.2025
Seefeld

Det traditionelle julemarked i Seefeld lover julestemning.

Julemarkeder i Seefeld

Jul i Innsbruck

15.11.2024 – 6.1.2025
Innsbruck

Syv julemarkeder, over 200 boder og et 17,5 meter højt krystaltræ - julemagi i Innsbruck.

Jul i Innsbruck

Hahnenkammrennen

20.1.2025 – 26.1.2025
Kitzbühel

Jährlich findet in den Kitzbüheler Alpen das legendärste Skirennen der Welt mit Ziel in Kitzbühel statt.

Hahnenkammrennen

Vierschanzentournee

En af de mest prestigefyldte konkurrencer inden for skihop skaber en fantastisk atmosfære foran et stort publikum i begyndelsen af januar.

Vierschanzentournee

Tyrolsk fastelavn

Foråret kæmper mod vinteren i de tyrolske landsbyer. Storslåede håndskårne figurer og masker spiller hovedrollerne.

Tyrolsk fastelavn

Zillertaler Krapfen

Med denne opskrift smager den tyrolske specialitet som den originale fra Zillertal. De sprøde Krapfen med fyld af gråost tilberedes i Zillertal i Tyrol!

Få opskriften

Tyrolske Knödel

En sand klassiker fra det østrigske køkken! Se her, hvordan du selv kan lave retten.

Få opskriften

Hotel Waldklause

Cocoon Alpine Boutique Lodge

Das Zhero

Gradonna Mountain Resort

Info om klimabeskyttelse

Monumentbeskyttelse - et synonym for bæredygtighed

Bevarelse af historiske bygninger er et fremragende initiativ i Østrig til klimabeskyttelse. Hvorfor er det sådan?

  • Fredede bygninger kan hjælpe med at spare ressourcer. Eksisterende bygninger bevares, så der ikke skal realiseres nye byggeprojekter på grønne områder.

  • Monumentbeskyttelse spiller en vigtig sociokulturel rolle ved at bidrage til bevarelsen af historiske bygninger. Det kan styrke den regionale identitet og berige det kulturelle udbud.

  • Mange historiske bygninger blev oprindeligt bygget af naturlige materialer, som ofte stammer fra regionen. Under restaureringsarbejdet forsøger man at bruge disse materialer for at bevare bygningernes originalitet.

  • Eksistensen af dyre- og plantearter og deres levesteder kan beskyttes. Monumentbeskyttelse er også den rigtige vej at gå på et økologisk niveau.

Rejs bæredygtigt

Vinteren er bedst i Tyrol. Tyrol tilbyder de bedste betingelser for disse sportsgrene:

Skiløb og snowboarding: Tyrol er verdensberømt for sine skisportssteder. Populære skisportssteder omfatter Ischgl, Kitzbühel og Arlberg. Skisportsstederne byder på perfekt præparerede pister og funparks til freeriding.

Langrend: I regionen Achensee og i Seefeld er der kilometervis af velpræparerede langrendsløjper. Disse steder er ideelle for begyndere og øvede skiløbere, som vil øve sig i maleriske landskaber.

Kælkning: En underholdende sport for hele familien. Smukke naturlige kælkebakker findes i Stubaital eller i Sillian.

Sneskovandring: Denne stille aktivitet giver dig mulighed for at opdage vinterlandskaberne væk fra pisterne. Steder som Pertisau am Achensee og Scheffau er særligt velegnede til sneskovandringer.

Ja, med gæstekortene får du rabat eller gratis adgang til mange udflugtsmål.

