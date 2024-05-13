Tyrol
Sommerferie i bjergene
Tyrol imponerer med sine imponerende bjerge, som former landskabet og samtidig giver utallige muligheder for udendørs aktiviteter. Kun 13 procent af regionens areal er beboeligt - resten tilhører bjergene. Over 600 toppe rager mere end 3.000 meter op i himlen og skaber en unik ramme for vandrere, cyklister og naturelskere.
Men det er ikke kun bjergene, der definerer Tyrol. Regionen byder også på nydelse, afslapning og uforglemmelige oplevelser for hele familien. Århundredgamle traditioner og en levende kultur bidrager til charmen, suppleret med førsteklasses service og ægte tyrolsk gæstfrihed. Her går naturens vidundere og kulturarven hånd i hånd og skaber en enestående atmosfære, som virkelig er fængslende.
Mød Tyrol
Bedste højdepunkter
Ture
I roen af uberørt natur
Hverdagens hektiske tempo glemmes hurtigt i de høje bjerge i nationalparken Hohe Tauern Nationalpark. Oplevelsen af tårnhøje tretusinder, majestætiske vandfald og gletsjere beroliger sjælen - og ofte kroppen - hos dem, der er stressede.
Nationalparkcentret i Matrei har en moderne, interaktiv udstilling, der viser Alpernes vidundere. Herfra kan du også booke en nationalparkranger til en vildmarkstur. Sammen med lokale eksperter kan du få øje på de "fem store" i Alpernes dyreliv i deres naturlige omgivelser: kongeørn, stenbuk, gemse, skæggrib og murmeldyr. Og måske endnu flere af parkens 15.000 dyrearter. Botanikentusiaster kan udforske schweiziske fyrretræer, edelweiss, ensianer og mange andre af regionens 3.500 plantearter.
Regioner
Außerfern: Insidertippet
Et insidertip blandt tyrolere: Außerfern er indlejret i et imponerende panorama og tilbyder alt, hvad afslapningssøgende og eventyrlystne hjerter kan ønske sig.
Innsbruck: En allrounder
Regionen består af Innsbruck by og 40 omkringliggende byer. Den byder på alt fra bymæssige faciliteter til landlig idyl.
Østtyrol: Højt og højere
Eksklaven Tyrol strækker sig mellem Hohe Tauern og Lienz Dolomitterne, hvor imponerende 266 toppe på over 3.000 meter rager op i himlen.
Tiroler Oberland: Så originalt
Charmerende gamle landsbyer som Spiss, Østrigs højest beliggende by, venter på at blive udforsket - sammen med kløfter, smukke højdedrag og fyrretræsskove.
Byer og steder
Ischgl
En stor landsby, der er ideel til udflugter i naturen. Besøgende, der kommer for at vandre, cykle eller nyde landskabet, bliver belønnet med uovertrufne bjergpanoramaer.
Seefeld
Med kun ét skridt midt i naturen: Sportslige eventyr, afslappede udflugter eller bare et yndet sted at nyde livet.
Sölden
Den tidligere bjerglandsby byder på bjerge, så langt øjet rækker, fortryllende skove og masser af frisk luft.
Schwaz
Sognekirken er den største gotiske hallekirke i Tyrol. Schwaz blev kendt for sine sølv- og kobberforekomster omkring år 1500.
Hall i Tyrol
Imponerende byhuse ligger på rad og række omkring det gamle slot. Den lille by har en middelalderlig karakter og kan prale af en af de bedst bevarede gamle byer i landet.
Særlige begivenheder
Et overblik over begivenheder i Tyrol
Alle de bedste begivenheder i Tyrol - fra kulturelle til sportslige til kulinariske.
Almabtrieb i Tyrol
Når kvæget vender tilbage fra alpegræsgange om efteråret, fejres det med farverige festivaler mange steder. Her er en oversigt over de mest spektakulære begivenheder.
Opskrifter
Kaiserschmarren
Denne opskrift gør den østrigske dessertklassiker nem og hurtig. Prøv den selv derhjemme!
Unikke steder at overnatte
Information om klimabeskyttelse
Bevarelse af historiske bygninger er et fremragende klimabeskyttelsesinitiativ i Østrig. Hvorfor er det sådan?
Kulturarvsbeskyttelse hjælper med at spare ressourcer ved at bevare eksisterende strukturer og derved undgå nye byggeprojekter på grønne områder.
Det spiller også en vigtig sociokulturel rolle ved at bidrage til bevarelsen af historiske bygninger, som kan styrke den regionale identitet og berige de kulturelle tilbud.
Mange historiske bygninger blev oprindeligt bygget af naturlige materialer, ofte fra lokalområdet. Restaureringsindsatsen sigter mod at bruge disse materialer for at bevare bygningernes autenticitet.
Desuden kan levestederne for forskellige dyre- og plantearter beskyttes. På et økologisk niveau er beskyttelse af kulturarven også den ideelle tilgang.