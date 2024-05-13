Tyrol
Sommerferie i bjergene

Den alpine Lebensgefühl lover ikke kun lethed - det er noget, alle kan føle i den storslåede bjergverden.

Tyrol imponerer med sine imponerende bjerge, som former landskabet og samtidig giver utallige muligheder for udendørs aktiviteter. Kun 13 procent af regionens areal er beboeligt - resten tilhører bjergene. Over 600 toppe rager mere end 3.000 meter op i himlen og skaber en unik ramme for vandrere, cyklister og naturelskere.

Men det er ikke kun bjergene, der definerer Tyrol. Regionen byder også på nydelse, afslapning og uforglemmelige oplevelser for hele familien. Århundredgamle traditioner og en levende kultur bidrager til charmen, suppleret med førsteklasses service og ægte tyrolsk gæstfrihed. Her går naturens vidundere og kulturarven hånd i hånd og skaber en enestående atmosfære, som virkelig er fængslende.

Hurtig info om Tyrol
Hovedstad: Innsbruck
Område: 12.648 km²
Indbyggertal:ca. 776.000 (fra 2024)
Procentdel af skov: 41,2 %
Grossglockner-bjerget:3.798 m
Skiområder: 154
Gletsjere:5
Termiske bade:6

Begivenheder i Tyrol
Traditionelle og moderne højdepunkter vises i Kalender over begivenheder

Mød Tyrol

Bedste højdepunkter

Oplev Swarovskis krystalverdener

Highline 179: Verdens længste hængebro for fodgængere

Aqua Dome Längenfeld: Slap af i panoramahimlen

Achensee: Dyk ned i Tyrols største badesø

Area 47: Eventyr i Østrigs største fritidspark

007 Elementer: James Bond-eventyrverdenen i Sölden

Naturens ispalads: Indblik i den evige is

Aktiviteter i Tyrol

Ture

Guidede MTB-ture i Tyrol

Gennem nationalparken med en ranger

I roen af uberørt natur

Hohe Tauern Nationalpark

Hverdagens hektiske tempo glemmes hurtigt i de høje bjerge i nationalparken Hohe Tauern Nationalpark. Oplevelsen af tårnhøje tretusinder, majestætiske vandfald og gletsjere beroliger sjælen - og ofte kroppen - hos dem, der er stressede.

Nationalparkcentret i Matrei har en moderne, interaktiv udstilling, der viser Alpernes vidundere. Herfra kan du også booke en nationalparkranger til en vildmarkstur. Sammen med lokale eksperter kan du få øje på de "fem store" i Alpernes dyreliv i deres naturlige omgivelser: kongeørn, stenbuk, gemse, skæggrib og murmeldyr. Og måske endnu flere af parkens 15.000 dyrearter. Botanikentusiaster kan udforske schweiziske fyrretræer, edelweiss, ensianer og mange andre af regionens 3.500 plantearter.

Udflugtsmål i Tyrol

Regioner

Außerfern: Insidertippet

Et insidertip blandt tyrolere: Außerfern er indlejret i et imponerende panorama og tilbyder alt, hvad afslapningssøgende og eventyrlystne hjerter kan ønske sig.

Außerfern

Innsbruck: En allrounder

Regionen består af Innsbruck by og 40 omkringliggende byer. Den byder på alt fra bymæssige faciliteter til landlig idyl.

Innsbruck

Østtyrol: Højt og højere

Eksklaven Tyrol strækker sig mellem Hohe Tauern og Lienz Dolomitterne, hvor imponerende 266 toppe på over 3.000 meter rager op i himlen.

Østtyrol

Tiroler Oberland: Så originalt

Charmerende gamle landsbyer som Spiss, Østrigs højest beliggende by, venter på at blive udforsket - sammen med kløfter, smukke højdedrag og fyrretræsskove.

Tiroler Oberland

Tiroler Unterland: Historisk imponerende

Unterland omfatter distrikterne Kitzbühel, Kufstein og Schwaz og dækker en stor del af den nedre Inn-dal. Landskabeligt er det simpelthen en drøm.

Tiroler Unterland

Byer og steder

Ischgl

En stor landsby, der er ideel til udflugter i naturen. Besøgende, der kommer for at vandre, cykle eller nyde landskabet, bliver belønnet med uovertrufne bjergpanoramaer.

Ischgl

Seefeld

Med kun ét skridt midt i naturen: Sportslige eventyr, afslappede udflugter eller bare et yndet sted at nyde livet.

Seefeld

Serfaus

Serfaus samt landsbyerne Fiss og Ladis er den perfekte ferieregion både vinter og sommer.

Serfaus

Sölden

Den tidligere bjerglandsby byder på bjerge, så langt øjet rækker, fortryllende skove og masser af frisk luft.

Sölden

Schwaz

Sognekirken er den største gotiske hallekirke i Tyrol. Schwaz blev kendt for sine sølv- og kobberforekomster omkring år 1500.

Schwaz

Hall i Tyrol

Imponerende byhuse ligger på rad og række omkring det gamle slot. Den lille by har en middelalderlig karakter og kan prale af en af de bedst bevarede gamle byer i landet.

Hall i Tyrol

Imst

Du finder det barokke centrum med byhuse og et kloster på kanten af Lechtal-alperne i Inn-dalen.

Imst

Særlige begivenheder

Et overblik over begivenheder i Tyrol

Alle de bedste begivenheder i Tyrol - fra kulturelle til sportslige til kulinariske.

Begivenheder i Tyrol

Almabtrieb i Tyrol

Når kvæget vender tilbage fra alpegræsgange om efteråret, fejres det med farverige festivaler mange steder. Her er en oversigt over de mest spektakulære begivenheder.

Almabtrieb i Tyrol

Tiroler Festival Erl

Den berømte musikfestival er kendt for sine opførelser af operaer, orkesterværker og kammermusik.

Tiroler Festival Erl

Opskrifter

Tyrolske Knödel

En sand klassiker fra det østrigske køkken! Se her, hvordan du selv kan lave retten.

Få opskriften

Kaiserschmarren

Denne opskrift gør den østrigske dessertklassiker nem og hurtig. Prøv den selv derhjemme!

Få opskriften

Marillenkage med marcipan

Højdepunktet i abrikossæsonen: en lækker abrikoskage der er forfinet med marcipan.

Få opskriften

Unikke steder at overnatte

Hotel Waldklause

Cocoon Alpine Boutique Lodge

Zhero

Gradonna Mountain Resort

Information om klimabeskyttelse

Beskyttelse af kulturarv - et synonym for bæredygtighed

Bevarelse af historiske bygninger er et fremragende klimabeskyttelsesinitiativ i Østrig. Hvorfor er det sådan?

  • Kulturarvsbeskyttelse hjælper med at spare ressourcer ved at bevare eksisterende strukturer og derved undgå nye byggeprojekter på grønne områder.

  • Det spiller også en vigtig sociokulturel rolle ved at bidrage til bevarelsen af historiske bygninger, som kan styrke den regionale identitet og berige de kulturelle tilbud.

  • Mange historiske bygninger blev oprindeligt bygget af naturlige materialer, ofte fra lokalområdet. Restaureringsindsatsen sigter mod at bruge disse materialer for at bevare bygningernes autenticitet.

  • Desuden kan levestederne for forskellige dyre- og plantearter beskyttes. På et økologisk niveau er beskyttelse af kulturarven også den ideelle tilgang.

FAQ

Om sommeren byder Tyrol på en unik blanding af kultur, historie og natur. Især de små byer imponerer med deres charmerende gamle bydele, traditionelle festivaler og nærhed til bjergene. Her er nogle af højdepunkterne:

Innsbruck: Tyrols hovedstad kombinerer historiske vartegn som det gyldne tag med en betagende udsigt over bjergene. Om sommeren er vandreture, mountainbiking og alpine ture populære.

Kufstein: Denne lille by er kendt for sin fæstning og sin beliggenhed ved floden Inn. De nærliggende Kaiserbjerge byder på ideelle forhold for naturelskere.

Rattenberg: Østrigs mindste by er berømt for sit glasblæserhåndværk og sine romantiske gader. Det er den perfekte base for udflugter til Alpbach-dalen.

Hall i Tyrol: En middelalderby med en af Østrigs smukkeste gamle byer. Nærheden til Karwendel-bjergene giver utallige udendørs muligheder.

Mange af Tyrols badesøer er indbegrebet af den østrigske Lebensgefühl - her er nogle af de bedste:

Achensee: Tyrols største sø ligger mellem Karwendel- og Rofanbjergene. Dens krystalklare vand og en bred vifte af sportsaktiviteter, såsom sejlads og surfing, gør den til et paradis for udendørsentusiaster.

Schwarzsee: Schwarzsee ligger i nærheden af Kitzbühel og udmærker sig ved sine idylliske omgivelser og sit varme, sundhedsfremmende mosevand. Et perfekt sted til afslapning og svømning.

Plansee: Plansee nær Reutte er en af Tirols reneste søer. Dens turkise vand og de omkringliggende bjerge gør den ideel til svømning, vandreture og dykning.

Reither See: Den lille, men charmerende Reither See i Alpbach-dalen er en familievenlig sø med en fredelig atmosfære. Det er det perfekte valg til en afslappende dag med svømning i bjergene.

Dette kunne også interessere dig

Oplev alt det bedste fra Østrig