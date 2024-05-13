Den alpine Lebensgefühl lover ikke kun lethed - det er noget, alle kan føle i den storslåede bjergverden.

Tyrol imponerer med sine imponerende bjerge, som former landskabet og samtidig giver utallige muligheder for udendørs aktiviteter. Kun 13 procent af regionens areal er beboeligt - resten tilhører bjergene. Over 600 toppe rager mere end 3.000 meter op i himlen og skaber en unik ramme for vandrere, cyklister og naturelskere.

Men det er ikke kun bjergene, der definerer Tyrol. Regionen byder også på nydelse, afslapning og uforglemmelige oplevelser for hele familien. Århundredgamle traditioner og en levende kultur bidrager til charmen, suppleret med førsteklasses service og ægte tyrolsk gæstfrihed. Her går naturens vidundere og kulturarven hånd i hånd og skaber en enestående atmosfære, som virkelig er fængslende.