Vandring i Østrig
Nyd naturen helt tæt på

Østrigs vandreruter er lige så varierede som de oplevelser, vandring giver.

Vandring i Østrig byder på en imponerende variation af naturoplevelser. De veludbyggede vandreruter fører gennem unikke landskaber, fra majestætiske alper til bølgende bakker og krystalklare bjergsøer.

Undervejs giver rustikke bjerghytter mulighed for at lade batterierne op. Her byder varme værter deres gæster velkommen med regionale specialiteter og en hyggelig atmosfære. En pause i hytterne med hjemmelavede retter og en betagende udsigt gør turen til et kulinarisk og naturskønt højdepunkt.

Aktiv om sommeren og efteråret

Ferie på alpegræsgangen

Det er et helt andet liv, der venter dig på en bjerggård - men det er uendeligt godt.

Aktiv om vinteren

Den bedste vejviser

Vandrekort

Find den perfekte vandreguide, det rigtige vandrekort og den rigtige bog til dit næste eventyr i Østrig med freytag & berndt.

Naturferie langt fra hverdagen

Vandrehoteller

Det er bare at komme ud! Nyd den rene bjergluft på de smukkeste steder i Alperne, kombineret med den bedste service og komfort. En ferie i de østrigske bjerge garanterer uforglemmelige indtryk, og vandrehotellerne er det ideelle udgangspunkt for en dejlig vandreferie.

Bæredygtige alpelandsbyer

Bjergbestigerlandsbyer i Østrig

Bjergbestigerlandsbyer står for bæredygtig alpin turisme, der forener tradition og naturbevidsthed. De tilbyder bjergbestigere skræddersyede tilbud og en fremragende landskabs- og miljøkvalitet. I centrum står alpinisme og bevidst adfærd. For bjergbestigning handler om fysisk anstrengelse, overvindelse af alpinistiske udfordringer, kompetence og risikostyring i bjergene, nydelse af den alpine naturskønhed og afslapning.

Tekniske forbedringer minimeres bevidst. Små, lokalt forankrede overnatningssteder og bevarelsen af bjerghytter understreger dette koncept.

