Vandring i Østrig
Nyd naturen helt tæt på
Vandring i Østrig byder på en imponerende variation af naturoplevelser. De veludbyggede vandreruter fører gennem unikke landskaber, fra majestætiske alper til bølgende bakker og krystalklare bjergsøer.
Undervejs giver rustikke bjerghytter mulighed for at lade batterierne op. Her byder varme værter deres gæster velkommen med regionale specialiteter og en hyggelig atmosfære. En pause i hytterne med hjemmelavede retter og en betagende udsigt gør turen til et kulinarisk og naturskønt højdepunkt.
Aktiv om sommeren og efteråret
Aktiv om vinteren
Den bedste vejviser
Find den perfekte vandreguide, det rigtige vandrekort og den rigtige bog til dit næste eventyr i Østrig med freytag & berndt.
Naturferie langt fra hverdagen
Det er bare at komme ud! Nyd den rene bjergluft på de smukkeste steder i Alperne, kombineret med den bedste service og komfort. En ferie i de østrigske bjerge garanterer uforglemmelige indtryk, og vandrehotellerne er det ideelle udgangspunkt for en dejlig vandreferie.
Bæredygtige alpelandsbyer
Bjergbestigerlandsbyer står for bæredygtig alpin turisme, der forener tradition og naturbevidsthed. De tilbyder bjergbestigere skræddersyede tilbud og en fremragende landskabs- og miljøkvalitet. I centrum står alpinisme og bevidst adfærd. For bjergbestigning handler om fysisk anstrengelse, overvindelse af alpinistiske udfordringer, kompetence og risikostyring i bjergene, nydelse af den alpine naturskønhed og afslapning.
Tekniske forbedringer minimeres bevidst. Små, lokalt forankrede overnatningssteder og bevarelsen af bjerghytter understreger dette koncept.