Østrigs vandreruter er lige så varierede som de oplevelser, vandring giver.

Vandring i Østrig byder på en imponerende variation af naturoplevelser. De veludbyggede vandreruter fører gennem unikke landskaber, fra majestætiske alper til bølgende bakker og krystalklare bjergsøer.

Undervejs giver rustikke bjerghytter mulighed for at lade batterierne op. Her byder varme værter deres gæster velkommen med regionale specialiteter og en hyggelig atmosfære. En pause i hytterne med hjemmelavede retter og en betagende udsigt gør turen til et kulinarisk og naturskønt højdepunkt.