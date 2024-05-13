Kulinariske glæder i Oberösterreich!
Nyd den ægte vare!
Sulten efter den ægte vare
Gode ting kan kun tilberedes af gode ingredienser. Det er derfor, landmændene og de kreative kokke fra Oberösterreich lægger særlig vægt på topkvalitet og korte transportveje. Oberösterreich er øllets, brødets og håndværkets land. Det er typisk for Oberösterreich at skåle med en regionalt brygget øl ved værtshusbordet, at tage på urtevandring sammen og at invitere gæster til en Stanglfisch ved bredden af Traunsee.
Mellem Mühlviertel og Innviertel i nord, Donau og storbyområdet Linz, mellem bjergene og søerne i Salzkammergut og helt op til de højtliggende alpine landskaber – at være tæt på er her et løfte, der er værd at opdage.
Fra verdens ældste saltmine til fluefiskeri - du kan ikke bare smage på de kulinariske lækkerier i Oberösterreich, du kan også opleve dem. Og det bedste er: Hverken feriebillederne eller køkkenet behøver et filter her. For når det kommer til madlavning, fokuserer Oberösterreichs kokke på den ægte vare. Det er alligevel så mangfoldigt, at det ikke behøver nogen tilsætningsstoffer.
Gourmettips i Oberösterreich
Kreative topkokke fra Oberösterreich
Den huebelønnede kok Philip Rachinger
På Rachinger-Eckl-familiens Hotel-Restaurant Mühltalhof i Mühlviertel kan gæsterne nyde fremragende mad og udsigt over floden.
Den prisbelønnede kok Lukas Nagl
Restauranten Bootshaus ved Traunsee byder på fremragende kulinariske specialiteter med udsigt over Traunstein og Dachstein-massivet.
Den prisbelønnede kok Clemens Grabmer
På Waldschänke i Grieskirchen tilbereder Elisabeth og Clemens Grabmer klassiske retter med et moderne twist af de bedste regionale råvarer.
Udsøgte produkter: Fra engen, skoven og marken
Økologiske urter
Magdalena Steinbauer inviterer dig til at opleve hendes vilde, medicinske og aromatiske urter på en vandretur eller på ferie på Mathiasnhof.
Forædling af frugten
På søskendeparret Wurms gård Gustergut i St. Florian kan gæsterne smage essensen af naturen i frugtsaft, vin og brandy.
Økologiske grøntsager
Fra marken til tallerkenen: friskhøstede unge løg på den økologiske grøntsagsgård Wild-Obermayr i Oberösterreich
Gourmetoplevelser i Oberösterreich
Forkælelse i Innviertel
Therme Geinberg resort og den prisbelønnede restaurant Aquarium er lige noget for din krop og gane.
Ægte gourmetøjeblikke i Donau
En region med et løfte: fra fremragende huebelønnede restauranter til bryg og spiritus.
På opdagelse i Mühlviertel
Den økologiske opdagelsescykeltur tager dig fra Linz via Waxenberg og Freistadt gennem Mühlviertel på 4 dage.
To sjældenheder fra Salzkammergut
Riedling fra Traunsee
En gang om året byder restauranterne omkring Traunsee på Riedling - sig aldrig Steckerlfisch til ham. Riedling er den ægte Stanglfisch, som kun fanges i Traunsee.
Søde specialiteter fra Oberösterreich
Zauner stollen fra Bad Ischl
Konditoriet Zauner i Bad Ischl i Salzkammergut er en tidligere kejserlig og kongelig hofleverandør og hofkonditor. Leverandør til hoffet og hofkonditor.