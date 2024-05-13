Kulinariske glæder i Oberösterreich!
Nyd den ægte vare!

Kreative kokke i Oberösterreich bruger humle, urter og grøntsager til at skabe lækre retter på kroer og prisbelønnede restauranter.

Sulten efter den ægte vare

Gode ting kan kun tilberedes af gode ingredienser. Det er derfor, landmændene og de kreative kokke fra Oberösterreich lægger særlig vægt på topkvalitet og korte transportveje. Oberösterreich er øllets, brødets og håndværkets land. Det er typisk for Oberösterreich at skåle med en regionalt brygget øl ved værtshusbordet, at tage på urtevandring sammen og at invitere gæster til en Stanglfisch ved bredden af Traunsee.

Mellem Mühlviertel og Innviertel i nord, Donau og storbyområdet Linz, mellem bjergene og søerne i Salzkammergut og helt op til de højtliggende alpine landskaber – at være tæt på er her et løfte, der er værd at opdage.

Fra verdens ældste saltmine til fluefiskeri - du kan ikke bare smage på de kulinariske lækkerier i Oberösterreich, du kan også opleve dem. Og det bedste er: Hverken feriebillederne eller køkkenet behøver et filter her. For når det kommer til madlavning, fokuserer Oberösterreichs kokke på den ægte vare. Det er alligevel så mangfoldigt, at det ikke behøver nogen tilsætningsstoffer.

Gourmettips i Oberösterreich

Kulinariske glæder i Oberösterreich

10 unge topkokke

13 kroer i Oberösterreich

10 ægte kulinariske specialiteter

12 øloplevelser i Oberösterreich

Kreative topkokke fra Oberösterreich

Den huebelønnede kok Philip Rachinger

På Rachinger-Eckl-familiens Hotel-Restaurant Mühltalhof i Mühlviertel kan gæsterne nyde fremragende mad og udsigt over floden.

Mühltalhof

Den prisbelønnede kok Lukas Nagl

Restauranten Bootshaus ved Traunsee byder på fremragende kulinariske specialiteter med udsigt over Traunstein og Dachstein-massivet.

Restaurant Bootshaus

Den prisbelønnede kok Clemens Grabmer

På Waldschänke i Grieskirchen tilbereder Elisabeth og Clemens Grabmer klassiske retter med et moderne twist af de bedste regionale råvarer.

Restaurant Waldschänke

Den prisbelønnede kok Klemens Schraml

Restaurant Rau i Großraming ligger i udkanten af nationalparken Kalkalpen, omgivet af natur og vildmark, og serverer fremragende naturbaserede retter.

Restaurant Rau

Udsøgte produkter: Fra engen, skoven og marken

Økologiske urter

Magdalena Steinbauer inviterer dig til at opleve hendes vilde, medicinske og aromatiske urter på en vandretur eller på ferie på Mathiasnhof.

Økologisk urtegård Mathiasnhof

Forædling af frugten

På søskendeparret Wurms gård Gustergut i St. Florian kan gæsterne smage essensen af naturen i frugtsaft, vin og brandy.

Gustergut

Økologiske grøntsager

Fra marken til tallerkenen: friskhøstede unge løg på den økologiske grøntsagsgård Wild-Obermayr i Oberösterreich

Økologisk gård Wild-Obermayr

Humle og malt

Bryggerichefen Helmut Satzinger står for ægte håndværk. Arkitekturen og bygningen i bryggerikommunen gør bryggeriet til et hyggeligt mødested.

Freistädter-bryggeriet

Gourmetoplevelser i Oberösterreich

Forkælelse i Innviertel

Therme Geinberg resort og den prisbelønnede restaurant Aquarium er lige noget for din krop og gane.

Therme Geinberg

Ægte gourmetøjeblikke i Donau

En region med et løfte: fra fremragende huebelønnede restauranter til bryg og spiritus.

Gourmet i Donau-regionen

På opdagelse i Mühlviertel

Den økologiske opdagelsescykeltur tager dig fra Linz via Waxenberg og Freistadt gennem Mühlviertel på 4 dage.

Økologisk opdagelsesrejse

Forkælelse i Dachstein-Salzkammergut

Nyd regionale delikatesser, sov på et 4-stjernet hotel og sammensæt din egen kasse med regionale delikatesser.

Gourmet i Dachstein-Salzkammergut

To sjældenheder fra Salzkammergut

Riedling fra Traunsee

En gang om året byder restauranterne omkring Traunsee på Riedling - sig aldrig Steckerlfisch til ham. Riedling er den ægte Stanglfisch, som kun fanges i Traunsee.

Restaurant Bootshaus

Duften af brød bagt i brændeovn ved Mondsee

"Møllen skramler ved den brusende strøm": Det har den gjort i 600 år ved Zeller Ache i Mondseeland. Erlachmühle er en af de ældste møller i Østrig.

Erlachmühle ved Mondsee

Søde specialiteter fra Oberösterreich

Linzer Torte

Linzer Torte er baseret på, hvad der beviseligt er den ældste kageopskrift i verden.

Opskrift på Linzer Torte

Zauner stollen fra Bad Ischl

Konditoriet Zauner i Bad Ischl i Salzkammergut er en tidligere kejserlig og kongelig hofleverandør og hofkonditor. Leverandør til hoffet og hofkonditor.

Zauner konfekture

Skumruller fra Gmunden

På cafékonditoriet Grellinger i Gmunden ved Traunsee er de friske marengsruller en favorit blandt gæsterne.

Grellinger konditori

