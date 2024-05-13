Kreative kokke i Oberösterreich bruger humle, urter og grøntsager til at skabe lækre retter på kroer og prisbelønnede restauranter.

Sulten efter den ægte vare

Gode ting kan kun tilberedes af gode ingredienser. Det er derfor, landmændene og de kreative kokke fra Oberösterreich lægger særlig vægt på topkvalitet og korte transportveje. Oberösterreich er øllets, brødets og håndværkets land. Det er typisk for Oberösterreich at skåle med en regionalt brygget øl ved værtshusbordet, at tage på urtevandring sammen og at invitere gæster til en Stanglfisch ved bredden af Traunsee.

Mellem Mühlviertel og Innviertel i nord, Donau og storbyområdet Linz, mellem bjergene og søerne i Salzkammergut og helt op til de højtliggende alpine landskaber – at være tæt på er her et løfte, der er værd at opdage.

Fra verdens ældste saltmine til fluefiskeri - du kan ikke bare smage på de kulinariske lækkerier i Oberösterreich, du kan også opleve dem. Og det bedste er: Hverken feriebillederne eller køkkenet behøver et filter her. For når det kommer til madlavning, fokuserer Oberösterreichs kokke på den ægte vare. Det er alligevel så mangfoldigt, at det ikke behøver nogen tilsætningsstoffer.