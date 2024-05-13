Vintervandring i Østrig
På vandretur gennem snelandskabet
Vintervandringer uden for pisterne
Sneen knaser under fødderne for hvert skridt og du er omgivet af stilhed og det snedækkede landskab. Kun dit åndedræt kan høres i takt med dit eget tempo, og ved lave temperaturer kan det også ses. Hvide skyer af damp ledsager vandrerne.
En meditativ motionsform - den hurtige vintersports stille søster, så at sige. Der findes hundredvis af kilometer præparerede vintervandrestier: fra ture i Bregenzerwald, på solrige højplateauer i bjergene til vintervandrestier gennem Hohe Tauern Nationalpark.
Hvis du vil opleve vinteren væk fra pisterne, er Vorarlberg et sandt paradis for vintervandreture: Langsomt og støt fører de hvide vintervandrestier gennem afsidesliggende landsbyer og uspolerede vinterlandskaber, ensartet skiltet, fra let til udfordrende. I alle regioner findes der dedikerede vandrestier med hyggelige beværtninger.
Genoplad dine batterier
Der er masser af tid på en vintervandring, til at nyde de mange sanseindtryk: grantræernes grene, der dækker den friske puddersne som et hvidt tæppe, gårdene, der er som pudret med flormelis, duften af sne i skoven. Alle disse sanseindtryk revitaliserer krop og sjæl. Vintervandringer i Tyrol byder på et væld af oplevelser.
Masser af wow-oplevelser
Vintervandring i Kufsteinerland
I ferieregionen Kufstein er der stille skovstier, romantiske ture til søer samt ruter over enge og bjergstier.
Vintervandrestier i Innsbruck-regionen
Mieminger Plateau og Inntal-dalen er ideelle destinationer for afslappende vintervandringer.
Vintervandrestier i Tannheimer Tal
Vintervandrere går gennem det snedækkede eventyrlandskab i Tannheimer Tal på perfekt ryddede stier.
Vintervandring i Seefeld
De 5 landsbyer i Seefeld-regionen - Tyrols højslette - tilbyder et genialt rutenet til vintervandringer.
Det er her, glæden kommer ind i billedet. Det brede udvalg af vintervandreture i SalzburgerLand er svært at slå. Kilometervis af ryddede vintervandrestier fører gennem snedækkede skove til imponerende udsigter, alpegræsgange og snackstationer. Der er over 100 kilometer vintervandrestier i forskellige højder at opdage her.
Oplevelse af sne
Vintervandring i Gastein
Solrige gåture, imponerende bjerge og fantastiske vintervandrestier venter på dig væk fra stress og jag.
Vintervandring i Zell am See-Kaprun
Vandrestierne er godt ryddet og fører gennem idylliske naturlandskaber.
Vintervandring i Saalfelden Leogang
Nyd de varierede omgivelser i Saalfelden Leogang og lad dig overraske undervejs på din tur!
Vintervandring ved Fuschlsee
Nyd lange gåture på vintervandrestierne i Fuschlseeregionen. Selv uden snesko på fødderne kan du opleve det fortryllende landskab.
Vintervandring i Kärnten med sine snedækkede skove og glitrende solrige skråninger er magisk. Vinterlandskabet i dalene er som taget ud af en billedbog. Her er det nemt at koble af, bogstaveligt talt skridt for skridt på en vintervandring.
Alt i hvidt
Vintervandring i Bad Kleinkirchheim
60 km ryddede vintervandrestier fører forbi uspolerede skråninger, gennem dale og snedækkede skove.
Vintervandring på Koralpe
I skiområdet Koraple åbner den panoramiske rundstrækning op for udsigten over hele Lavanttal.
Når Østrig om vinteren er indhyllet i sne, er det en særlig atmosfære som mærkes i landet. I Steiermark er denne magi fantastisk smuk at opleve, da over 60 procent af landskabet er dækket af skov.
Der er masser af valgmuligheder med både brede- og smalle vintervandrestier. Afhængigt af dine præferencer og dit fitnessniveau kan du udforske dit personlige yndlingssted.
Oplev den steiriske vinters friskhed
Vintervandring på Tauplitz
En vandretur over det vinterlige højplateau Tauplitzalm med smukke udsigter og hyggelige hytter.
Vintervandring i Schladming-Dachstein
At vandre ubesværet gennem det magiske steiriske snelandskab om vinteren gør dig glad.
Vintervandring i naturparken Pöllauer Tal
Efter opstigningen åbner der sig en vidunderlig udsigt over de øststeirske bjerge.
Vintervandrestierne i Oberösterreich snor sig smukt gennem landskabet. Ideelt til romantiske ture i moderat tempo. Vintervandringen fra Hinterstoder til den maleriske Schiederweiher. Denne naturperle med den opdæmmede Krumme Steyr og bjergpanoramaet fra Großer Priel, blev kåret til det smukkeste sted i Østrig.
Lad dine tanker få frit løb
Sneen forvandler Wiener Alpen i Niederösterreich til et vinterparadis med mange ruter at vælge imellem. Omkring 50 kilometer ryddede vandrestier fører gennem Göstling Alpernes bjergverden omkring Hochkar - den østlige alpine bjergverden i Mostviertel. Og i Waldviertel er visse panoramastier og vandreruter skiltet om vinteren og ryddet, hvis der er sne nok. Hvis du vil beundre Annaberg og det omkringliggende område fra oven, skal du vandre op til den 1.377 meter høje Tirolerkogel og stoppe ved bjergtoppen. Den fantastiske udsigt over de høje alper, belønner dig for den to timer lange opstigning. Schneeberg kan beundres herfra, og det samme kan Hochschwab og Gesäuse.
Panoramastier med udsigt over Alperne
Vintervandring i Waldviertel
Den bedste måde at mærke og opleve vinteren på er ved at gå ud på trods af kulden.
Vintervandring med æsler i Waldviertel
Mærk afslapningen indfinde sig ved at have de rolige dyr ved din side på vandreturen.