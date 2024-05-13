Vintervandring i Østrig

Vintervandring gennem snedækkede landskaber viser den kolde årstid fra sin stille side. Her er de smukkeste vintervandreture.

Vintervandringer uden for pisterne

Sneen knaser under fødderne for hvert skridt og du er omgivet af stilhed og det snedækkede landskab. Kun dit åndedræt kan høres i takt med dit eget tempo, og ved lave temperaturer kan det også ses. Hvide skyer af damp ledsager vandrerne.

En meditativ motionsform - den hurtige vintersports stille søster, så at sige. Der findes hundredvis af kilometer præparerede vintervandrestier: fra ture i Bregenzerwald, på solrige højplateauer i bjergene til vintervandrestier gennem Hohe Tauern Nationalpark.