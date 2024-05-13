Vintervandring i Østrig
På vandretur gennem snelandskabet

Vintervandring gennem snedækkede landskaber viser den kolde årstid fra sin stille side. Her er de smukkeste vintervandreture.

Vintervandringer uden for pisterne

Sneen knaser under fødderne for hvert skridt og du er omgivet af stilhed og det snedækkede landskab. Kun dit åndedræt kan høres i takt med dit eget tempo, og ved lave temperaturer kan det også ses. Hvide skyer af damp ledsager vandrerne.

En meditativ motionsform - den hurtige vintersports stille søster, så at sige. Der findes hundredvis af kilometer præparerede vintervandrestier: fra ture i Bregenzerwald, på solrige højplateauer i bjergene til vintervandrestier gennem Hohe Tauern Nationalpark.

Vintervandringer i Østrig: 5 tips til turen

Vintervandring i Vorarlberg

Hvis du vil opleve vinteren væk fra pisterne, er Vorarlberg et sandt paradis for vintervandreture: Langsomt og støt fører de hvide vintervandrestier gennem afsidesliggende landsbyer og uspolerede vinterlandskaber, ensartet skiltet, fra let til udfordrende. I alle regioner findes der dedikerede vandrestier med hyggelige beværtninger.

Genoplad dine batterier

I højderne, på kulinariske vandreture og med dyr

Vintervandring i højderne

Tag liften op på bjerget, og nyd den bedste udsigt til fods.

Kulinariske lækkerier og vintervandring

Frisk luft, motion gennem vinterlandskabet og kulinariske lækkerier.

Vintervandring med lamaer og alpakaer

Disse venlige dyr elsker at gå gennem sneen sammen med dig.

Vintervandring i Tyrol

Der er masser af tid på en vintervandring, til at nyde de mange sanseindtryk: grantræernes grene, der dækker den friske puddersne som et hvidt tæppe, gårdene, der er som pudret med flormelis, duften af sne i skoven. Alle disse sanseindtryk revitaliserer krop og sjæl. Vintervandringer i Tyrol byder på et væld af oplevelser.

Masser af wow-oplevelser

Frosne søer, solrige højplateauer og de majestætiske bjerge

Vintervandring i Kufsteinerland

I ferieregionen Kufstein er der stille skovstier, romantiske ture til søer samt ruter over enge og bjergstier.

Vintervandrestier i Innsbruck-regionen

Mieminger Plateau og Inntal-dalen er ideelle destinationer for afslappende vintervandringer.

Vintervandrestier i Tannheimer Tal

Vintervandrere går gennem det snedækkede eventyrlandskab i Tannheimer Tal på perfekt ryddede stier.

Vintervandring i Seefeld

De 5 landsbyer i Seefeld-regionen - Tyrols højslette - tilbyder et genialt rutenet til vintervandringer.

Vintervandring ved Achensee

Nyd de mere end 150 kilometer ryddede vintervandrestier.

Vintervandring i Zillertal

Det er en af de dage, hvor bjergkæderne rejser sig skarpt mod himlen som silhuetter.

Vintervandring i SalzburgerLand

Det er her, glæden kommer ind i billedet. Det brede udvalg af vintervandreture i SalzburgerLand er svært at slå. Kilometervis af ryddede vintervandrestier fører gennem snedækkede skove til imponerende udsigter, alpegræsgange og snackstationer. Der er over 100 kilometer vintervandrestier i forskellige højder at opdage her.

Oplevelse af sne

Når snekrystallerne glitrer i skoven, på alpegræsgangene og på bjerget

Vintervandring i Lungau

Nyd afslappede vinterdage i Lungaus fredfyldte bjergbyer på din vandretur.

Vintervandring i Gastein

Solrige gåture, imponerende bjerge og fantastiske vintervandrestier venter på dig væk fra stress og jag.

Vintervandring i Zell am See-Kaprun

Vandrestierne er godt ryddet og fører gennem idylliske naturlandskaber.

Vintervandring i Saalfelden Leogang

Nyd de varierede omgivelser i Saalfelden Leogang og lad dig overraske undervejs på din tur!

Vintervandring ved Fuschlsee

Nyd lange gåture på vintervandrestierne i Fuschlseeregionen. Selv uden snesko på fødderne kan du opleve det fortryllende landskab.

Vintervandring i Saalbach

Nyd 140 kilometer vintervandreruter og udforsk det smukke sneklædte landskab i Saalbach.

Vintervandring i Kärnten

Vintervandring i Kärnten med sine snedækkede skove og glitrende solrige skråninger er magisk. Vinterlandskabet i dalene er som taget ud af en billedbog. Her er det nemt at koble af, bogstaveligt talt skridt for skridt på en vintervandring.

Alt i hvidt

Bjergtoppe, iskolde vandfald og søer

Vintervandring i Bad Kleinkirchheim

60 km ryddede vintervandrestier fører forbi uspolerede skråninger, gennem dale og snedækkede skove.

Vintervandring Seebachtal

Stappitz og de iskolde vandfald i Seebachtal er højdepunkterne undervejs.

Vintervandring på Koralpe

I skiområdet Koraple åbner den panoramiske rundstrækning op for udsigten over hele Lavanttal.

Vintervandring ved Wörthersee

Søer og bjergtoppe får et spektakulært udseende, når de er dækket af is og sne.

Vintervandring i Steiermark

Når Østrig om vinteren er indhyllet i sne, er det en særlig atmosfære som mærkes i landet. I Steiermark er denne magi fantastisk smuk at opleve, da over 60 procent af landskabet er dækket af skov.

Der er masser af valgmuligheder med både brede- og smalle vintervandrestier. Afhængigt af dine præferencer og dit fitnessniveau kan du udforske dit personlige yndlingssted.

Oplev den steiriske vinters friskhed

Lethed, favoritsteder og panoramaudsigt

Vintervandring på Tauplitz

En vandretur over det vinterlige højplateau Tauplitzalm med smukke udsigter og hyggelige hytter.

Vintervandring i Schladming-Dachstein

At vandre ubesværet gennem det magiske steiriske snelandskab om vinteren gør dig glad.

Vintervandring i naturparken Pöllauer Tal

Efter opstigningen åbner der sig en vidunderlig udsigt over de øststeirske bjerge.

Vintervandring på Rittisberg

Kulinarisk fornøjelse med vandring fra hytte til hytte i Ramsau am Dachstein.

Vintervandring i Oberösterreich

Vintervandrestierne i Oberösterreich snor sig smukt gennem landskabet. Ideelt til romantiske ture i moderat tempo. Vintervandringen fra Hinterstoder til den maleriske Schiederweiher. Denne naturperle med den opdæmmede Krumme Steyr og bjergpanoramaet fra Großer Priel, blev kåret til det smukkeste sted i Østrig.

Lad dine tanker få frit løb

Vintervandring i Gosau

En vintervandring på ryddede stier, langs iskolde vandløb eller gennem fortryllende snedækkede skove vil bringe enhver vandrer til sine sanser.

Vintervandring i Mühlviertel

Let vandretur. For alle konditionsniveauer. Let tilgængelige stier. Kræver ingen særlige færdigheder.

Vintervandring i Niederösterreich

Sneen forvandler Wiener Alpen i Niederösterreich til et vinterparadis med mange ruter at vælge imellem. Omkring 50 kilometer ryddede vandrestier fører gennem Göstling Alpernes bjergverden omkring Hochkar - den østlige alpine bjergverden i Mostviertel. Og i Waldviertel er visse panoramastier og vandreruter skiltet om vinteren og ryddet, hvis der er sne nok. Hvis du vil beundre Annaberg og det omkringliggende område fra oven, skal du vandre op til den 1.377 meter høje Tirolerkogel og stoppe ved bjergtoppen. Den fantastiske udsigt over de høje alper, belønner dig for den to timer lange opstigning. Schneeberg kan beundres herfra, og det samme kan Hochschwab og Gesäuse.

Panoramastier med udsigt over Alperne

Vintervandring i Waldviertel

Den bedste måde at mærke og opleve vinteren på er ved at gå ud på trods af kulden.

Vintervandring med æsler i Waldviertel

Mærk afslapningen indfinde sig ved at have de rolige dyr ved din side på vandreturen.

Vintervandring på Schneeberg

Vintervandring omkring det højeste bjerg i Niederösterreich for kendere og krævende vandrere.

FAQ

Mellemkraftige, sne- og vandtætte høje støvler med en gribende gummisål er bedst egnet. Glem ikke: Pak altid skoene ud om aftenen, og lad dem tørre (ikke på radiatoren!).

Såler med en termisk sål, f.eks. af lammeskind eller filt, hjælper med at holde kulden ude.

Gamacher (gaiters) forhindrer sne i at trænge ind i skoene ovenfra og holder buksebenene tørre. Gamacher (gaiters), der sidder fast under skoen, er bedst.

Vi anbefaler bjerg- eller trekkingstrømper af blandingsstof, som kombinerer de positive egenskaber fra naturlige og syntetiske fibre. De er varme og tørrer hurtigt.

Beklædningen bør følge løgprincippet:

  • Første lag: Undertøj lavet af funktionelle tekstiler

  • Andet lag: Trøje eller jersey af varmende fleece, som transporterer sveden ud.

  • Yderste lag: En funktionel jakke, der som minimum bør være vandafvisende.

Vigtigt: en integreret eller aftagelig hætte.

  • Drikke (f.eks. varm te i en termokande) og en snack

  • Lille pude til at sidde på fugtige bænke dækket af sne

  • Pandelampe - normale håndlygter er ikke egnede, da man skal holde på stavene

  • Mobiltelefon - det europæiske nødnummer 112 fungerer også uden SIM-kort

  • Vandrekort

Gå økonomisk, rytmisk og langsomt. Især i dyb sne kan du hurtigt blive træt af et hurtigere tempo. Tommelfingerregel: Hvis du sveder eller ikke kan tale på grund af åndenød, går du for hurtigt.

Brug kun afmærkede stier! Hvis du går uden for alfarvej, forstyrrer du miljøet.

