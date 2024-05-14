Fackelwanderungen in Österreich

Die Natur macht es uns leicht, zu uns selbst zu finden

Die Bergwanderführerin Lisa Flatscher aus Tirol erklärt, warum sie aus Naturerlebnissen besondere Kraft für den Alltag schöpft:

„Die Beständigkeit der Natur ist für mich eine ganz besondere Kraftquelle. Die Natur lehrt uns, Geduld zu haben – nicht sofort zu reagieren, sondern zuerst einmal zu beobachten und genau hinzuschauen. In der Natur bekomme ich oft Antworten auf Fragen, die mich beschäftigen. Keine hörbaren Antworten, aber mir wird klar, was zu tun ist. Deshalb empfinde ich in der Natur auch große Dankbarkeit. Außerdem hat es für mich eine unglaublich reinigende und befreiende Wirkung, den Naturelementen ausgesetzt zu sein. Auch – und vor allem – wenn das Wetter ungemütlich ist. Wenn man draußen ist, während es regnet oder schneit, wird man von allem befreit, was man so mit sich herumschleppt.“