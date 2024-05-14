Urlaub im zertifizierten Wanderdorf Winterwandern in Kartitsch

Gelegen in einem der schönsten Hochtäler der Alpen, erfüllt das Bergsteigerdorf Kartitsch in Osttirol die Sehnsucht nach naturnahen Wintererlebnissen. Hier wird die meditative Stille im verschneiten Winterwald höchstens vom Knirschen der Schritte im Schnee unterbrochen. Der eigene Atem in der klaren Winterluft gibt beim Winterwandern den Rhythmus vor. Durch seine acht gut gewarteten Wege hat sich das erste zertifizierte Winterwanderdorf Österreichs seine Auszeichnung mehr als verdient. Es liegt behütet zwischen den Ausläufern der Lienzer Dolomiten im Norden und dem Karnischen Kamm im Süden. Hier ist für jede:n etwas dabei – ob Sonnen- oder Schattenseite, fordernd oder gemütlich.

Immer im Blick ist die einmalige Bergkulisse. Abseits der Piste beim Winterwandern ist man stets begleitet von einer faszinierenden und gepflegten Natur, an die man sich gern noch lange erinnert. Dazu tragen auch die Winterwanderunterkünfte mit ihren herzlichen Gastgeber:innen und regionalen Kulinarik bei, ebenso die Ranger:innen, die geführte Touren durch die Winterlandschaft anbieten.