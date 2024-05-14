Was ein Fatbike alles kann

Fatbikes stammen ursprünglich aus Alaska und wurden speziell für Schnee, Eis und weichen Untergrund entwickelt. Die bis zu 12 cm breiten Reifen mit tiefem Noppenprofil und niedrigem Luftdruck (rund 0,5 Bar) bieten optimale Traktion und Kontrolle – selbst bei Neuschnee, gefrorenen Wegen oder auf Forststraßen mit Schneeresten. Die breiten Reifen dämpfen Stöße und reduzieren die Rutschgefahr.

Die erhöhte Bodenhaftung sorgt für stabiles Fahrgefühl und überraschend leichtes Handling. Ob gemütlich oder sportlich: Fatbikes machen das Radfahren im Winter nicht nur möglich, sondern zum echten Naturerlebnis in Österreichs Alpenregionen und auf speziell freigegebenen Wegen.