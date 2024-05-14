Yoga in den österreichischen Alpen
Kraft tanken in den Bergen und am See
Österreich revolutioniert die Yogapraxis in den Alpen: Zusätzlich zu den Yogaräumen der Unterkünfte werden Almwiesen, Berggipfel und kristallklare Seen zu naturnahen Studios. Vom unterhaltsamen Ziegenyoga über schwebendes SUP-Yoga bis zum meditativen Schneeyoga – Österreich verbindet traditionelle Asanas mit spektakulären Naturkulissen.
Alle Bundesländer bieten ganzjährig Kurse, bei denen Praktizierende mit der Bergwelt verschmelzen. Die frische Höhenluft intensiviert die Atmung, das Panorama beruhigt den Geist. So wird jede Übung zum Naturerlebnis, das Körper und Seele nachhaltig stärkt.
Die Angebote der Bundesländer im Überblick
Bergregionen mit Yoga-Angebot
Ganzjähriges Namaste
Yoga im Studio arlflow mit Hatha, Vinyasa und Yin. Highlight im Sommer: das Mountain Yoga Festival vor alpiner Kulisse.
Die Balance finden
Yoga am Berg, geleitet von lokalen Lehrer:innen: Kombiniert mit atemberaubender Alpenkulisse, finden hier ganzjährig einzigartige Erlebnisse für Körper und Geist statt.
Wöchentliche Praxis in der Natur
Inmitten von Almwiesen und Bergblumen werden einmal wöchentlich Asanas und Entspannungsübungen praktiziert. Die Teilnahme ist mit dem Seilbahnticket kostenlos.
Aus dem vollen Schöpfen
Retreats, Workshops und das Bergyogafestival „Einfach Sein“ verbinden Bewegung und Achtsamkeit inmitten der Natur – für ganzheitliches Wohlbefinden.
Ganzjährige Yoga-Saison
Im Ort finden exklusive Yogatage indoor und outdoor, Workshops und regelmäßige Yoga-Events statt. Viele Unterkünfte ergänzen mit individuellem Yoga-Angebot.
Naturidylle trifft auf Flow
Yoga am See, auf dem Berg oder am SUP – das Festival „yoga.tage“ und ganzjährige Kurse schaffen Raum für Balance an besonderen Kraftplätzen.
Good Vibes am Hochplateau
Beim Good Vibes Festival mit internationalen Lehrer:innen und Sunrise-Yoga am Joch auf 2.064 Metern trifft Bewegung auf Musik, Natur und Leichtigkeit.
Der beste Start in den Tag
Im Sommer wöchentlich Yoga auf der Zwieselalm mit Blick auf den Dachstein – 60 Minuten Bewegung, wahlweise mit Bio-Frühstück auf der Hütte.
Zeit für sich
Hier finden auf 1.700 Meter Höhe wöchentliche Yoga-Sessions und besondere Bergyoga-Events für mehr Balance und Entspannung statt.
Entspannung am See
Yoga am See, auf der Alm oder im Kräutergarten: Der Weissensee bietet ganzjährig vielfältige Sessions, Retreats und Kurse für alle Erfahrungsstufen.
Yoga überall
Die Fuschlseeregion bietet ganzjährig Kurse, Yoga am See, auf Stegen oder im Wald, Retreats und Workshops an besonderen Kraftplätzen an.
Yoga-Hotels am Berg
Yogaerlebnis im Kleinwalsertal
Auf 1.200 Metern Höhe sorgt tägliche Yogapraxis mit drei Einheiten für mehr innere Ruhe, Balance und bewusstes Atmen inmitten alpiner Weite.
Yoga auf der Teichalm
Tägliche Yoga- und Meditationssessions stärken Körper und Geist – mitten im Naturpark Almenland und begleitet von erfahrenen Trainer:innen. So geht Entspannung im Urlaub.
Naturerlebnis in Pöllauberg
Yoga unter freiem Himmel, achtsames Gehen im Naturpark und vielfältige Retreats mit bis zu neun Einheiten täglich – hier findet jede:r den eigenen Flow.
Yoga-Varianten auf der Turracher Höhe
Yoga mit Blick auf die Kärntner Bergwelt: Die Retreats kombinieren wechselnde Stile mit Zen-Meditation und entschleunigen spürbar.
Über den Wolken der Gerlitzen Alpe
Hoch über dem Tal wirken Klangmeditationen, Outdoor-Yoga und Retreats mit wechselnden Stilen ganzheitlich – perfekt für Körper, Geist und Perspektivenwechsel.
Namaste am Achensee
Auf 1.000 Metern treffen Breathwork, Eisbaden, Yoga und Sound Healing auf moderne Achtsamkeit – mit freiem Blick auf den türkisfarbenen Achensee.
Yoga im Tannheimer Tal
Tägliche Einheiten und Personal-Yoga schaffen individuelle Praxisräume. Im Fokus: bewusstes Atmen, Bewegung und geistige Klarheit.
Meditation in Kals am Großglockner
Am Fuße des Großglockners öffnet sich auf 1.300 Metern Höhe ein Rückzugsort: Outdoor-Yoga, Meditationen und Retreats den Raum für ganzheitliche Erholung.
Auszeit in Großarl
Yoga drinnen oder draußen, kombiniert mit Wellness und Genuss – für harmonisches Gleichgewicht und neue Kraft im Salzburger Bergland.