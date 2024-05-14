Österreichs Bergwelt als natürliche Yogamatte. Zwischen Gipfeln und Seen entstehen einzigartige Kraftorte, wo Asanas mit Alpenpanorama eine neue Dimension erreichen.

Österreich revolutioniert die Yogapraxis in den Alpen: Zusätzlich zu den Yogaräumen der Unterkünfte werden Almwiesen, Berggipfel und kristallklare Seen zu naturnahen Studios. Vom unterhaltsamen Ziegenyoga über schwebendes SUP-Yoga bis zum meditativen Schneeyoga – Österreich verbindet traditionelle Asanas mit spektakulären Naturkulissen.

Alle Bundesländer bieten ganzjährig Kurse, bei denen Praktizierende mit der Bergwelt verschmelzen. Die frische Höhenluft intensiviert die Atmung, das Panorama beruhigt den Geist. So wird jede Übung zum Naturerlebnis, das Körper und Seele nachhaltig stärkt.