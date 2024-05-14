Lebensgefühl Österreich - Yoga

Yoga in den österreichischen Alpen
Kraft tanken in den Bergen und am See

Österreichs Bergwelt als natürliche Yogamatte. Zwischen Gipfeln und Seen entstehen einzigartige Kraftorte, wo Asanas mit Alpenpanorama eine neue Dimension erreichen.

Österreich revolutioniert die Yogapraxis in den Alpen: Zusätzlich zu den Yogaräumen der Unterkünfte werden Almwiesen, Berggipfel und kristallklare Seen zu naturnahen Studios. Vom unterhaltsamen Ziegenyoga über schwebendes SUP-Yoga bis zum meditativen Schneeyoga – Österreich verbindet traditionelle Asanas mit spektakulären Naturkulissen.  

Alle Bundesländer bieten ganzjährig Kurse, bei denen Praktizierende mit der Bergwelt verschmelzen. Die frische Höhenluft intensiviert die Atmung, das Panorama beruhigt den Geist. So wird jede Übung zum Naturerlebnis, das Körper und Seele nachhaltig stärkt. 

Die Angebote der Bundesländer im Überblick

Jedes Bundesland bringt seine ganz eigene Note ins Yoga-Programm zwischen Bergen, Seen und besonderen Kraftplätzen.

Tirol

Steiermark

Oberösterreich

SalzburgerLand

Vorarlberg

Bergregionen mit Yoga-Angebot

Von Morgenyoga auf der Alm bis zu Festivals mit internationalen Lehrer:innen – Österreichs Bergregionen machen Yoga zum Erlebnis für alle Sinne.

Ganzjähriges Namaste

Yoga im Studio arlflow mit Hatha, Vinyasa und Yin. Highlight im Sommer: das Mountain Yoga Festival vor alpiner Kulisse.

St. Anton am Arlberg

Die Balance finden

Yoga am Berg, geleitet von lokalen Lehrer:innen: Kombiniert mit atemberaubender Alpenkulisse, finden hier ganzjährig einzigartige Erlebnisse für Körper und Geist statt.

Lech Zürs

Wöchentliche Praxis in der Natur

Inmitten von Almwiesen und Bergblumen werden einmal wöchentlich Asanas und Entspannungsübungen praktiziert. Die Teilnahme ist mit dem Seilbahnticket kostenlos.

Schmitten/Zell am See-Kaprun

Aus dem vollen Schöpfen

Retreats, Workshops und das Bergyogafestival „Einfach Sein“ verbinden Bewegung und Achtsamkeit inmitten der Natur – für ganzheitliches Wohlbefinden.

Schladming-Dachstein

Ganzjährige Yoga-Saison

Im Ort finden exklusive Yogatage indoor und outdoor, Workshops und regelmäßige Yoga-Events statt. Viele Unterkünfte ergänzen mit individuellem Yoga-Angebot.

Gastein

Naturidylle trifft auf Flow

Yoga am See, auf dem Berg oder am SUP – das Festival „yoga.tage“ und ganzjährige Kurse schaffen Raum für Balance an besonderen Kraftplätzen.

Kufsteinerland

Good Vibes am Hochplateau

Beim Good Vibes Festival mit internationalen Lehrer:innen und Sunrise-Yoga am Joch auf 2.064 Metern trifft Bewegung auf Musik, Natur und Leichtigkeit.

Region Seefeld

Der beste Start in den Tag

Im Sommer wöchentlich Yoga auf der Zwieselalm mit Blick auf den Dachstein – 60 Minuten Bewegung, wahlweise mit Bio-Frühstück auf der Hütte.

Dachstein West

Zeit für sich

Hier finden auf 1.700 Meter Höhe wöchentliche Yoga-Sessions und besondere Bergyoga-Events für mehr Balance und Entspannung statt.

Obertauern

Entspannung am See

Yoga am See, auf der Alm oder im Kräutergarten: Der Weissensee bietet ganzjährig vielfältige Sessions, Retreats und Kurse für alle Erfahrungsstufen.

Weissensee

Yoga überall

Die Fuschlseeregion bietet ganzjährig Kurse, Yoga am See, auf Stegen oder im Wald, Retreats und Workshops an besonderen Kraftplätzen an.

Fuschlsee

Namaste am See – und mehr

Tägliche Yoga-Sessions von Mai bis Oktober an besonderen Kraftplätzen rund um den Wörthersee – ergänzt durch Retreats, SUP-Yoga und das Festival „Namaste am See“.

Wörthersee

Yoga-Hotels am Berg

Krieger:innenhaltung auf 1.500 Metern, Sonnengruß mit Gipfelblick – wer in den Alpen übt, spürt schnell, wie gut Bewegung und Höhe zusammenpassen.

Yogaerlebnis im Kleinwalsertal

Auf 1.200 Metern Höhe sorgt tägliche Yogapraxis mit drei Einheiten für mehr innere Ruhe, Balance und bewusstes Atmen inmitten alpiner Weite.

Naturhotel Chesa Valisa

Yoga auf der Teichalm

Tägliche Yoga- und Meditationssessions stärken Körper und Geist – mitten im Naturpark Almenland und begleitet von erfahrenen Trainer:innen. So geht Entspannung im Urlaub.

Hotel Pierer

Naturerlebnis in Pöllauberg

Yoga unter freiem Himmel, achtsames Gehen im Naturpark und vielfältige Retreats mit bis zu neun Einheiten täglich – hier findet jede:r den eigenen Flow.

Hotel Retter

Yoga-Varianten auf der Turracher Höhe

Yoga mit Blick auf die Kärntner Bergwelt: Die Retreats kombinieren wechselnde Stile mit Zen-Meditation und entschleunigen spürbar.

Hotel Hochschober

Über den Wolken der Gerlitzen Alpe

Hoch über dem Tal wirken Klangmeditationen, Outdoor-Yoga und Retreats mit wechselnden Stilen ganzheitlich – perfekt für Körper, Geist und Perspektivenwechsel.

Mountain Resort Feuerberg

Namaste am Achensee

Auf 1.000 Metern treffen Breathwork, Eisbaden, Yoga und Sound Healing auf moderne Achtsamkeit – mit freiem Blick auf den türkisfarbenen Achensee.

Das Kronthaler

Yoga im Tannheimer Tal

Tägliche Einheiten und Personal-Yoga schaffen individuelle Praxisräume. Im Fokus: bewusstes Atmen, Bewegung und geistige Klarheit.

Yoga-Hotel …liebes Rot-Flüh

Meditation in Kals am Großglockner

Am Fuße des Großglockners öffnet sich auf 1.300 Metern Höhe ein Rückzugsort: Outdoor-Yoga, Meditationen und Retreats den Raum für ganzheitliche Erholung.

Gradonna ****s Mountain Resort

Auszeit in Großarl

Yoga drinnen oder draußen, kombiniert mit Wellness und Genuss – für harmonisches Gleichgewicht und neue Kraft im Salzburger Bergland.

Nesslerhof

In Flow und Balance in Leogang

Tägliche Yogaeinheiten indoor & outdoor, Retreats und tiefe Entspannung: Auf 1.050 Metern in Alleinlage wird Balance erlebbar.

Forsthofalm

Yoga einmal anders erleben

Erlebnisse rund um Yoga in Österreich

Sportliche Erlebnisse:  

Erlebnisse mit Tieren: 

Events und Festivals

Ob am See, auf der Wiese oder mitten im Skigebiet: Ganz Österreich wird zur Bühne für Yoga-Festivals, Retreats und achtsame Erlebnisse im Jahreskreis.
Mountain Yoga Festival

Yoga-Events in Tirol

Inspirierend in den Bergen: Sessions in unterschiedlichen Stilen, Workshops und Achtsamkeitskurse – alle Veranstaltungen und Retreats auf einen Blick.

Yoga-Events in Tirol

FAQs

Viele Regionen in Österreich bieten mit ihren Berg- und Seenlandschaften eine einzigartige Kulisse für Yogastunden. Ob direkt in der Natur oder indoor mit großen Panoramafenstern – hier stellen sich Balance, Entspannung und Flow ganz von allein ein:  

Das könnte euch auch interessieren

Entdeckt das Beste von Österreich