Seite an Seite mit einem Alpaka, seltene Vögel beobachten und den Tag mit einem Murmeltier verbringen: Tierische Aktivitäten versprechen außergewöhnliche Erlebnisse.

Ein Morgengrauen auf einer Bergwiese in Österreich. Die Luft ist klar, und plötzlich seht ihr sie: Eine Wolfsfamilie, die lautlos durch den Nebel streift. Es sind diese besonderen Momente in den Bergen, die uns den Atem stocken lassen. Die österreichischen Alpen sind voller solcher Überraschungen – hier trefft ihr auf Murmeltiere, die ihre Jungen in der Morgensonne wärmen und mit ihrem markanten Pfiff die Stille durchbrechen. Oder ihr wandert Seite an Seite mit flauschigen Alpakas durch die Bergwelt, lernt ihre sanfte Art kennen und entdeckt dabei, wie entschleunigend so ein gemeinsamer Spaziergang sein kann. Die österreichischen Berge sind Orte des Staunens an denen Familien zusammen die kleinen und großen Wunder der Natur erleben.