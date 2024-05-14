Erlebnisse mit Tieren
Wanderungen, Safaris und Beobachtungen

Seite an Seite mit einem Alpaka, seltene Vögel beobachten und den Tag mit einem Murmeltier verbringen: Tierische Aktivitäten versprechen außergewöhnliche Erlebnisse.

Ein Morgengrauen auf einer Bergwiese in Österreich. Die Luft ist klar, und plötzlich seht ihr sie: Eine Wolfsfamilie, die lautlos durch den Nebel streift. Es sind diese besonderen Momente in den Bergen, die uns den Atem stocken lassen. Die österreichischen Alpen sind voller solcher Überraschungen – hier trefft ihr auf Murmeltiere, die ihre Jungen in der Morgensonne wärmen und mit ihrem markanten Pfiff die Stille durchbrechen. Oder ihr wandert Seite an Seite mit flauschigen Alpakas durch die Bergwelt, lernt ihre sanfte Art kennen und entdeckt dabei, wie entschleunigend so ein gemeinsamer Spaziergang sein kann. Die österreichischen Berge sind Orte des Staunens an denen Familien zusammen die kleinen und großen Wunder der Natur erleben. 

Wildtierbeobachtung

Bartgeierbeobachtung im Raurisertal

Im Rauriser Krumltal, auch „Tal der Geier” genannt, ziehen die Könige der Lüfte ihre Kreise: Steinadler, Gänsegeier und Bartgeier sind hier in freier Wildbahn zu sehen.

Geierbeobachtung

Luchssichtung im Nationalpark Kalkalpen

Der scheue Luchs kehrt langsam in die Alpen zurück. Geführte Touren im Kalkalpen-Nationalpark bieten die Chance, diesen faszinierenden Jäger zu entdecken.

Luchsbeobachtung

Biber-Safari in den Donau-Auen

Erlebt die Welt der Biber in den Auwäldern der Donau. Besonders spannend sind geführte Touren bei Sonnenauf- oder -untergang.

Biber-Safari

Wildkatzenfütterung im Nationalpark Thayatal

Die seltene Europäische Wildkatze kann mit etwas Glück im Thayatal gesichtet werden. Es gibt auch ein eigenes Wildkatzengehege für Einblicke in ihr Verhalten.

Wildkatzenfütterung

Rothirschbrunft in den Kalkalpen

Im Herbst ist die Hirschbrunft ein spektakuläres Schauspiel. Der Nationalpark Kalkalpen bietet spezielle Touren zur Beobachtung der scheuen Waldtiere an.

Rothirschbeobachtungen

Safari im Seewinkel

Mit den Ranger:innen geht es durch die Natur des Seewinkels. Toll: Zwischen Schilf und Steppe Vogelarten entdecken, die nur hier heimisch sind.

Seewinkel-Safari

Wildtierbeobachtung und Schaufütterung im Habachtal

Bei der Führung erfahrt ihr mehr über die unterschiedlichen Fütterungsarten und die vielen ungeahnten Facetten des Wildtiermanagements.

Wildtierbeobachtung

Reptilienbeobachtung in den Donau-Auen

Lernt die heimischen Reptilien und ihren Lebensraum kennen. Auf dem Sonnenhang beim Rötelsteinfelsen fühlen sich Smaragdeidechsen, Würfel- und Äskulapnattern wohl.

Reptilienbeobachtung

Im Bärenwald in Arbesbach

Im Bärenwald erhalten gerettete Bären ein tiergerechtes Zuhause und können bei der Futtersuche, dem Mittagsschläfchen oder beim Plantschen im Teich beobachtet werden.

Bärenbeobachtung

Murmeltierbegegnung in Filzmoos

Und täglich grüßt das Murmeltier: Auf der Bachlalm in Filzmoos trefft ihr die kleinen Nager in ihrem natürlichen Lebensraum.

Murmeltierbegegnung

Außergewöhnliche Tiererlebnisse

Husky Camp im Kleinwalsertal

Am Lagerfeuer erfahrt ihr Wissenswertes zu den faszinierenden Hunden. Dann beginnt das Abenteuer Huskyschlittenfahren.

Husky Camp

Greifvogelschau in der Burg Hohenwerfen

Zu den Highlights der Burg Hohenwerfen zählt die beeindruckende Greifvogelschau. Falken, Geier, Adler und andere heimische Greifvögel zeigen hier ihre Flugkünste.

Greifvogelschau

Affenberg in Villach

Bei einem Rundgang durch das Affenreich erfahrt ihr alles über die Japanmakaken. 180 Tiere leben hier, die in freier Wildbahn beobachtet werden können.

Affenberg

Forellenzirkus in St. Aegidi

Dieses kuriose Schauspiel habt ihr wohl noch nicht erlebt: Zahme Forellen zeigen im Mühlbach ihre akrobatischen Kunststücke.

Forellenzirkus

Wolferlebnisse in Ernstbrunn

Führungen, Besuche und Training: Im Wolfsforschungszentrum dreht sich alles rund um den großen Bruder des Hundes.

Wolfsforschungszentrum

Lama- und Alpakawanderungen

Wandern mit der Lama Lady in Maria Anzbach

Eine Zoologin gibt Einblicke in die Welt der Lamas und Alpakas. Ein Ausflug für die ganze Familie.

Lama Lady

Die Alpakas vom Dörflgraf

Der Alpakahof befindet sich wenige Autominuten entfernt von Weiz und ist zudem auch das Zuhause von Almo-Ochsen, Mini-Schweinen, Ziegen und Hühnern.

Alpakas vom Dörflgraf

Alpakawanderung in Seefeld

Nach dem ersten Kennenlernen und einer kurzen Einweisung führt ihr „euer“ Alpaka oder Lama an der Leine über Stock und Stein.

Alpakawanderung Seefeld

Lamatrekking in Hall-Wattens

Bei einer gemütlichen Jause erfahrt ihr während der Trekkingtour viel über das Lama und die Region mit ihren zahlreichen Bräuchen und Traditionen.

Lamatrekking Hall-Wattens

Lamawanderung im PillerseeTal

Die Natur in all ihren Facetten genießen und ganz im Moment sein: Bei einer geführten Tour lernt man die liebenswerten Tiere kennen.

Lamawanderung PillerseeTal

Esel- und Ziegenwanderungen

Ziegenwanderung auf der Wurzeralm

Der Erlebnistag beginnt mit einer Hofführung. Im Anschluss folgt ein Spaziergang mit den Kuschelziegen zu malerischen Plätzen rund um den Hof.

ZiegenFlüsterei

Ziegentrekking bei Hagenbrunn

Schritt für Schritt der Entschleunigung entgegen: Sich auf die Tiere einlassen, Teil der Herde werden und den Tieren ganz nah sein.

Die Meckerei

Eselwanderungen im Waldviertel

Mit Langohren unterwegs: Ein gemütlicher Spaziergang, eine engagierte Tagestour oder ein Erlebnistag sind beim Waldviertler Eselhof möglich.

Eselhof Waldviertel

Wandern mit den Kaschmirziegen im Mostviertel

Die schönsten Plätze auf dem Wachtberg entdecken – mit einer Vielfalt an Tieren, Pflanzen und wertvollen Wildkräutern.

Ziegenwanderung W.I.I.TT

Yoga mit Ziegen

Yoga mit Ziegen in Poysbrunn

Yoga inmitten der Ziegenherde? Dabei geht es nicht nur um die Verbindung zu euch selbst, sondern auch zu anderen Lebewesen. Die Tiere helfen uns zu erden.

Ziegenyoga Poysbrunn

Ziegenyoga in Villach

Die Tiere begleiten euch auf eine Reise zu euch selbst. Freut euch auf Ruhe, Muse und vielleicht sogar neue Erkenntnisse.

Ziegenyoga Villach

Außergewöhnliche Zoos, Tierparks und Tierschutzhöfe

Alpenzoo in Innsbruck

Die Alpen weisen eine erstaunliche Lebensvielfalt auf. 2.000 Arten leben im Alpenzoo in Innsbruck.

Alpenzoo

Raritätenzoo in Ebbs

Der Zoo bietet eine beeindruckende Sammlung exotischer Tiere wie Riesenschildkröten und Ara-Papageien.

Raritätenzoo

Haus des Meeres in Wien

Die faszinierende Unterwasserwelt entdecken – und das mitten in der Stadt in einem historischen Flakturm aus dem 2. Weltkrieg.

Haus des Meeres

Reptilienzoo in Klagenfurt

Ein Tag mit Eidechsen, Schlangen und Spinnen: Österreichs artenreichster Reptilienzoo ist ein spannendes Ausflugsziel für die ganze Familie.

Reptilienzoo

Gut Aiderbichl in Hennersdorf

Im Gnadenhof treffen Gäste auf gerettete Tiere, erleben ihre Geschichten hautnah und spüren das besondere Miteinander von Mensch und Tier.

Gut Aiderbichl

Tierische Themenwanderungen

Ameisenpfade: Das große Krabbeln

Bienenlehrpfade: Viel Gesumme

FAQs

Meist ab sechs Jahren, aber das variiert je nach Anbieter. Wichtig ist, dass die Kinder den Anweisungen folgen können.

Von Mai bis September. Die Tiere sind besonders in den Morgenstunden und am späten Nachmittag aktiv.  

Es empfiehlt sich die Aktivitäten wie Alpakawanderungen oder Wildtierbeobachtungen mit Ranger:innen im Vorfeld zu buchen bzw. zu reservieren.  

Es empfiehlt sich festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung zu tragen, Proviant, ein Fernglas und eventuell Wanderstöcke mitzubringen.  

Ja, etwa Steinböcke und Gämsen. Murmeltiere halten Winterschlaf, daher sind diese nur in der warmen Jahreszeit zu sehen. 

Das könnte euch auch interessieren

Entdeckt das Beste von Österreich