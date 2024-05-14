Einleitung
Angebot: Gipfelglück 4=3
4 Übernachtungen, nur 3 bezahlen im Walserberg-Wohlfühlzimmer
inkl. Berg.Genuss Halbpension
Begrüssungsgetränk bei der Anreise
Kuscheliger Bademantel zum Entspannen im Panorama Wellness
Unbezahlbar und doch kostenlos: Atemberaubendes Bergpanorama
mit kristallklarer Bergluft
Einleitung
Im 4-Sterne-Hotel Walserberg in Warth am Arlberg erlebt ihr Genuss mit Leib und Seele. Angefangen hat alles 1964 mit der Backstube von Grossvater Vinzenz Walch. Heute führen Michelle und Simon das Haus als Familienbetrieb in dritter Generation und es dreht sich alles um Kulinarik, gemütliche Zimmer und den Arlberg direkt vor der Tür.
Der Tag beginnt mit frischem Brot aus der Backstube Lech und hausgemachten Berg.Genuss-Produkten. Abends wird aufgetischt, mit Abend-Genuss, Pizza oder à la carte und einem guten Glas Wein, um das sich Simon mit viel Leidenschaft kümmert. Zum Abschalten wartet die Panorama Wellness Landschaft mit einer Vielzahl an Entspannungsmöglichkeiten.
Die Dorfbahn liegt nur rund 100 Meter entfernt. Mit Ski-in/Ski-out geht es ins Skigebiet Warth-Schröcken und weiter an den Ski Arlberg mit 305 Abfahrtskilometern. Wer es ruhiger mag, startet zu einer Skitour oder wandert im Winter zum Körbersee.
Mit dem Angebot «Gipfelglück 4=3» bleibt ihr vier Nächte und bezahlt nur drei. Inklusive sind die Berg.Genuss Halbpension, ein Begrüssungsgetränk bei der Anreise und ein kuscheliger Bademantel für das Panorama Wellness.
Rund um das Hotel Walserberg Warth am Arlberg
Wunderschönes Bergpanorama, glitzernder Schnee und viel Raum zum Durchatmen zeigen den Winter rund um das Walserberg von seiner schönsten Seite. Vier Ideen führen euch durch eurenvWinter in Warth am Arlberg, von der ersten Abfahrt bis zur letzten Langlaufrunde.
1. Ski anschnallen und losgleiten
Direkt vor der Hoteltüre schnallt ihr die Ski an, startet mit Ski-in/Ski-out in den Ski Arlberg und habt über 300 Pistenkilometer vor euch.
2. Winterwandern und Schritt für Schritt ins Glück
Ihr spaziert durch verschneite Wälder, folgt glitzernden Wegen und habt immer den Bergblick vor Augen. Draussen unterwegs zu sein tut einfach gut.
3. Rodeln, lachen, gleich nochmal
Auf die Kufen, fertig, los, schon geht es mit viel Schwung talwärts. Ob mit der Familie, mit Freunden oder zu zweit, Rodeln macht allen Freude.
4. Langlaufen und den Kopf frei bekommen
Ihr gleitet Runde für Runde durch die Winterlandschaft, findet einen eigenen Rhythmus und merkt irgendwann gar nicht mehr, wie die Zeit vergeht.
Hotel Walserberg
Warth 37
6767 Warth am Arlberg
Telefon: +43 55 83 502