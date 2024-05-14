Erlebt kulinarische Originale!
#eatAUT
Einleitung
Österreich ist ein Land voller kulinarischer Originale: Von Gerichten wie dem Wiener Schnitzel und dem Marillenknödel über gefeierte Spitzenköch:innen wie Heinz Reitbauer und Eveline Wild. Von regionalen Produkten wie Pannonischen Safran und Wasabi bis hin zu unserer Tischkultur aus Gmunden und Wien und unseren einzigartigen Schauplätzen wie dem Wirtshaus oder dem Heurigen, dem Fine Dining im Hangar-7 oder Restaurants, die direkt am See liegen.
Österreichs Genusserlebnisse haben 1.000 Facetten, aber nur eine Hauptzutat – unsere atemberaubende Natur. Von den schneebedeckten Alpen bis zu den sanften Weinbergen – die österreichische Landschaft spiegelt sich in all unseren Produkten und Gerichten wider.
(Kulinarische) Originale im ganzen Land entdecken!Bekanntes trifft auf Unbekanntes und bringt frischen Wind in bereits weltberühmte originale Schauplätze, Produkte, Gerichte, Charaktere sowie in die Tischkultur.
Überraschende Produkte und Gerichte
Umweltbewusster Weinbau in Österreich
Österreich gehört weltweit zu den Spitzenreitern im umweltbewussten Weinbau. Hier stehen Naturverbundenheit, familiengeführte Betriebe und umweltfreundliche Förderprogramme im Mittelpunkt.
Nachhaltigkeit, zukunftsorientierte Bio-Landwirtschaft und der biodynamische Weinbau sind fest in der österreichischen Weinkultur verankert.
Der deutsche Influencer Johannes Quernheim hat einige österreichische Weingüter besucht und sich vor Ort mit den Winzer:innen über ihre Arbeit ausgetauscht.