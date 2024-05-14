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#eatArtists – Kunst trifft Kulinarik in Österreich
Wenn Kunst Geschmack bekommt

Was ist, wenn Kunst zum Ausgangspunkt neuer Geschmackserlebnisse wird? #eatArtists zeigt, wie Kunstwerke und Kulturorte in Österreich kulinarisch weitergedacht werden.

Ein Bild wird zur Tortenkreation.
Ein künstlerischer Impuls verwandelt sich in ein vegetarisches Gericht.
Eine historische Figur lebt in einem neuen kulinarischen Souvenir weiter.
eatArtists erzählt genau von diesen Momenten – von der Bewegung der Kunst in die Küche.

Drei Geschichten stehen im Mittelpunkt: Sophia Stolz begegnet Gustav Klimt im Belvedere und antwortet mit essbaren Kompositionen auf seine Bildwelt. Paul Ivić nähert sich Hermann Nitsch zwischen Mistelbach und Schloss Prinzendorf über Intensität mit vegetarische Küche an. Julia Zotter und Philip Rachinger folgen in Salzburg der Schaffenskraft Mozarts und entwickeln daraus ein neues kulinarisches Souvenir.

eatArtists erzählt von Räumen mit Geschichte, von kultureller Dichte und von einer Küche, die offen für neue Ideen ist. So entsteht ein Zugang zu Österreich, bei dem Kultur und Genuss nicht getrennt voneinander stattfinden, sondern sich gegenseitig verstärken.

Kunst und Kultur trifft Kulinarik Vom Belvedere bis zur Mozartstadt: Drei Geschichten aus Österreich zeigen, wie Kunstwerke, berühmte Orte und kreative Küche zu neuen Geschmackserlebnissen werden.
Videos voller kulinarischer Kulturmomente

„Was wir von der Kunst lernen, ist Menschen die Freiheit zur eigenen Interpretation zu lassen. Spannend wird es dort, wenn wir uns – wie in der Kunst – auf Neues einlassen."

Julia ZotterZotter Schokoladen

Vier Persönlichkeiten, drei neue Perspektiven

Vier kreative Handschriften, drei außergewöhnliche Geschichten: Sophia Stolz, Paul Ivić, Julia Zotter und Philip Rachinger zeigen, wie Kunst und Kulinarik in Österreich zusammenfinden.

Sophia Stolz

Essbare Skulpturen als kunstvolle Torten: Was mit Backen als Ausdruck begann, wurde zur Handschrift: Heute entstehen essbare Objekte mit visueller Kraft.

Sophia Stolz

Philip Rachinger

Er verbindet Herkunft, Handwerk und zeitgenössische Einflüsse zu einer Küche, die regionale Zutaten einsetzt und Tradition neu erschmeckbar macht.

Philip Rachinger

Paul Ivić

Aus Tirol in die Wiener Spitzengastronomie: Seine vegetarische Küche wirkt konzentriert, präzise und ruhig – getragen von Haltung, Herkunft und feinem Gespür.

Paul Ivić

Julia Zotter

Mit Genauigkeit, Neugier und internationaler Erfahrung prägt sie die kreative Weiterentwicklung von Zotter-Schokolade – von der Idee bis zur geschmacklichen Handschrift.

Julia Zotter

Österreich zwischen Kultur- und Kulinarikerlebnissen

Kunst und Kulinarik begegnen sich in Österreich an vielen Orten auf besondere Weise. Manche Orte bleiben nicht nur wegen ihrer Kunst oder ihrer Küche in Erinnerung, sondern wegen der Stimmung, die erst durch beides entsteht. Hier könnt ihr Kunst und Kulinarik erleben:

Land Art & Alpine Küche

Besondere Locations & Essen

Kunst & Kultur & Hotel

Tischkultur

Museum & Essen

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