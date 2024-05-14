Museen und Galerien in Österreich
Eintauchen in die Welt der Kunst
Einleitung
Eine Reise durch die Kunstgeschichte
Museen und Galerien sind eine wunderbare Möglichkeit, die reiche Kultur eines Landes zu erkunden. Sie enthüllen verborgenen Geschichten von Menschen und geben Einblicke in die Vergangenheit und Gegenwart. Die österreichische Museen- und Galerienlandschaft präsentiert sich in einer Leichtigkeit, die Kunstliebhaber:innen aus aller Welt verzaubert.
Vom prachtvollen Museum Angewandter Kunst in Wien bis zum modernen Kunsthaus in Bregenz – die Vielfalt ist faszinierend. In den Sälen der Museen und Galerien vereint sich Geschichte mit zeitgenössischer Kunst – sie sind Oasen der Inspiration und Kreativität. Und manchmal hinterlassen sie eine Leichtigkeit wie ein frischer Sommerwind. Die Ausstellungen laden dazu ein, in eine Welt der Ästhetik einzutauchen, in der jeder Pinselstrich und jede Skulptur die Seele berühren können. Kunst wird hier zu einem sanften Flüstern.
Eine Reise zu diesen kulturellen Schätzen verspricht einen Blick in die Vergangenheit und Gegenwart der Kunst – ebenso wie ein Gefühl von Freiheit und Unbeschwertheit. Museen und Galerien sind ein bunter Ort der Begegnung und des Austauschs. Lasst euch inspirieren, gewinnt neue Perspektiven und genießt die Verbindung zur Kunstdarbietung in Österreich.
Die bekanntesten Museen Österreichs
Museum Moderne Kunst in Klagenfurt
Kärntens Popart-Künstlerin Kiki Kogelnik war Teil der Gruppe von Roy Lichtenstein und Andy Warhol.
Ars Electronica Center in Linz
Das Museum der Zukunft bietet Einblicke in digitale Computerwelten, Technologien und Medien.
Lentos Kunstmuseum in Linz
Nur die 5.100 m2 große LED-Fassade am Donauufer wäre schon einen Besuch wert. Die Ausstellungen umso mehr.
Freimaurermuseum Schloss Rosenau in Zwettl
Der Entwurf des Schlosses weist eine geheime Zahlensymbolik auf, wie sie der Freimaurerei eigen ist.
Hangar-7 in Salzburg
Beeindruckende Architektur, historische Flugzeuge, spektakuläre Kunst gepaart mit Genussmomenten.
Festung Hohensalzburg in Salzburg
Die 900 Jahre alte Festung ist die größte vollständig erhaltene Burganlage Europas und thront hoch über der Altstadt.
DomQuartier Salzburg
In 11 Sälen der ehemals fürsterzbischöflichen Residenz zeigt das DomQuartier europäische Malerei des 16. bis 19. Jahrhunderts.
Kunsthaus Graz
Futuristische Architektur trifft auf zeitgenössische Kunst: Ein Meisterwerk der Kreativität und Innovation.
Schloss Eggenberg in Graz
Das Schloss ist eine architektonische Allegorie des Universums. Das Ensemble beherbergt heute ein Museum.
Swarovski Kristallwelten in Wattens
André Heller schuf zum hundertjährigen Jubiläum von Swarovski die Kristallwelten in Form eines Riesen.
Schloss Ambras in Innsbruck
Das erste Museum der Welt, präsentiert noch heute Wertvolles aus der Sammlung Erzherzog Ferdinands II.
Hofburg Innsbruck
Die Ausstellung „Maximilian1“ erinnert an den Ritter und Kaiser aus dem Hause Habsburg.
Das vorarlberg museum in Bregenz
Der Fokus des mehrfach prämierten Hauses liegt auf Archäologie, Geschichte und Volkskunde.
Albertina in Wien
Die Albertina beherbergt eine der bedeutendsten Grafiksammlungen. Bekannt ist der Feldhase von Albrecht Dürer.
Schloss Schönbrunn in Wien
Herrschaftlicher Glanz, Natur und eine unvergleichliche Aussicht – das Schloss besuchen heißt, sich zu verlieben.
KHM in Wien
Der imposante Bau mit prunkvollem Interieur ist der ideale Rahmen für weltberühmte Gemälde.
Hofburg in Wien
Gleich neun Museen beherbergt die Hofburg: Eine einzigartige Sammlung großer Geschichte!
Leopold Museum in Wien
Die weltweit größte Egon-Schiele-Sammlung und hunderte Meisterwerke der Wiener Moderne sind hier zu sehen.
Die bekanntesten Galerien Österreichs
Landesgalerie Burgenland in Eisenstadt
Für alle die gerne die Perspektive wechseln. Zeitgenössische und moderne Kunst geben hier den Ton an: bildende Kunst, Installationen und Medienkunst.
Landesgalerie Niederösterreich in Krems
Von bildender Kunst über Performance bis hin zu neumedialen Disziplinen reicht der Spannungsbogen des auch architektonisch sehenswerten Museums.
Mural Harbor Galerie in Linz
Im Donauhafen erstreckt sich die Mural Harbor Gallery, eine der weltweit größten Freiluftgalerien für Street-Art. Über 300 Murals und Graffitis gibt es dort zu bestaunen.
Thaddaeus Ropac in Salzburg
Ropac zählt zu den bekanntesten Galeristen Österreichs. Er setzt auf Ausstellungen zeitgenössischer Malerei und Skulptur Kunst und führt neue Namen in die Kunstwelt ein.
Galerie Nikolaus Ruzicska in Salzburg
Historisches Gemäuer, moderne Architektur und zeitgenössische Kunst: Das verbindet die Galerie, die in einer ehemaligen Wagenschmiede angesiedelt ist.
Rudolf Budja Galerie in Salzburg
Schwerpunkt der Galerie im Palais Küenburg sind kunsthistorische und aktuelle Metamorphosen von Andy Warhol über Roy Lichtenstein bis zu Keith Haring.
Salzburg Foundation
Mit dem zweistündigen „Walk of Modern Art“ wurde ein Kunstparcours kreiert, der auch Sakrales miteinbezieht, wie etwa die romanische Chorkrypta des ersten Salzburger Doms
Neue Galerie Graz
Der Bogen spannt sich von Künstler:innen vom 19. Jahrhundert bis heute, von klassischer Malerei über Grafik und Fotografie bis zu Installationskunst.
Eintauchen in die Welt der Kunst: Museen und Galerien sind inspirierende Oasen der Leichtigkeit.
Partys im Museum: Kunst, Musik und Kultur in WienPulsierende Beats, exklusive Ausstellungen und eine mitreißende Atmosphäre, die Kunst und Feier vereint.
Partys im Museum für angewandte Kunst
(young)MAK: das junge Kollektiv plant und organisiert Workshops, Diskussionen, Ausstellung und Partys die neuen Ideen und Perspektiven schaffen.
Kunst und Kulinarik: Wo Geschmack auf Ideenreichtum trifftÖsterreich zeigt, wie Kunst und Kulinarik ineinanderfließen: Orte, an denen zeitgenössische Kreativität auf feine Aromen trifft. Hier entstehen Genussmomente, die Körper und Geist gleichermaßen verführen – überraschend, lebendig und voller Vielfalt.
Leopold Museum x Café Leopold
Ein Museum mit Weltformat präsentiert Österreichs Moderne – von Schiele bis zu Werken Klimts und Kokoschkas – ergänzt durch urbane Küche mit internationalem Twist.
Kunstmeile Krems x Poldi Fitzka
Zwischen den klaren Linien eines ikonischen Baus entfaltet sich ein Stück Kremser Geschichte – neu erzählt auf dem Teller, inspiriert von einer kulinarischen Legende.
Kunsthaus Bregenz x KUB Café
Ein Haus, das Licht und Raum neu definiert, präsentiert zeitgenössische Kunst. Nebenan erwartet euch eine Café-Bar mit kosmopolitischem Flair und saisonaler Küche.
Hangar 7 x Mayday Bar
Ein gläserner Hangar in Salzburg voller Exponate wird zum Gesamterlebnis: Architektur, Flugtechnik und Kunst verschmelzen mit Cocktails und kulinarischen Kreationen.
Haus der Musik x Das Brahms
Wo Musik lebt und moderne Architektur die Stadt Innsbruck neu inszeniert, verbindet sich urbanes Flair und feine Tiroler Küche mit kosmopolitischer Raffinesse.
Lentos x Lentos Restaurant
Ein ikonischer Bau mit Panoramablick auf die Donau vereint moderne Meisterwerke und stilvolle Küche. Ein Linzer Treffpunkt, der Kunst und Genuss unter einem Dach vereint.
Albertina Modern x Hausbar
Wo Wiens jüngstes Museum Moderne ins Rampenlicht rückt, verbirgt sich nebenan ein kulinarisches Kleinod mit kreativen Menüs, Cocktailkunst und saisonaler Küche.
Wien Museum x Trude & Töchter
Ein Universalmuseum mitten in Wien erzählt Geschichten der Stadt – ergänzt durch Küche, die Tradition und Moderne mit saisonalem und regionalem Anspruch serviert.
Freilichtmuseen: Aus dem Leben von anno dazumalEin Freilichtmuseum gibt Einblick in vergangene Lebensweisen und regionale Kulturen: Eintauchen in authentische historische Bauten und alles erfahren über traditionelles Handwerk und Bräuche. Ein wunderschöner Mix aus Geschichte und Natur.
Museen für Kinder: Spannende Entdeckungen für jedes AlterVon Naturwissenschaften und Technik über Kunst und Kultur bis hin zu Geschichte und Gesellschaft: Österreich bietet eine Vielzahl von Museen, die auch für Kinder interessant sind. Also los, auf ins Abenteuer!
Petronell Carnuntum
Heute ist Carnuntum wie ein Zeittor in die Antike: Die Häuser wurden wieder originalgetreu wiederaufgebaut.
Linzer Schlossmuseum
Das moderne Universalmuseum zeigt Geschichte von Natur, Kultur und Technik von Beginn des Lebens bis heute.
Museum im Goldenen Dachl
Erforsche die Geschichte des goldenen Dachl in spannenden Stationen auf lehrreiche Weise. Spaß und Wissen für die ganze Familie!
Inatura Dornbirn
Im Museum gehören interaktive Spiele und Videoprojektionen ebenso dazu wie lebende Kleintiere.
ZOOM Kindermuseum
Wo Lernen zum Abenteuer wird: Interaktive Ausstellungen, kreative Workshops und Spaß für kleine Forscher und Entdecker.
Kindermuseum Schönbrunn
Das Kindermuseum im Schloss schildert das Leben der Kaiserfamilie – Quadrillekurs für verkleidete Prinzen und Prinzessinnen inklusive.
Haus der Musik
Erklärtes Ziel des Klangmuseums ist es, Verständnis, Aufgeschlossenheit und Begeisterung für Musik zu vermitteln: Auf spielerische Art.
Mozarthaus
Taucht ein in Mozarts Welt, erkundet sein Zuhause und erlebt spielerisch die Magie von Mozarts Musik.
Naturhistorisches Museum
Steine, Vulkane, Dinosaurier und zahlreiche – manche oft außergewöhnliche – Tiere: was will das Kinderherz mehr?
Inklusion im Museum: Zugänglichkeit analog und digital
Inklusion im Museum ist mehr als physische Barrierefreiheit. Es geht darum, die Vermittlung so zu gestalten, dass Menschen mit Behinderungen ihren Besuch im Museum selbständig planen und erleben können. Das bedeutet, die Ausstellungsinhalte von Exponaten, Sammlungen und Themen sind über mehrere Sinne und Informationswege zu erleben. Dazu zählen inklusive Formate zur Vermittlung von Veranstaltungen, Führungen oder Workshops.
Das Kunstmuseum Lentos in Linz etwa bietet Führungen in Gebärdensprache an. Spezielle Texte, analog und digital verfügbar, erklären die Sammlung in einfacher verständlicher Sprache. Und bei eingeschränkter Sehfähigkeit sind Blindenführhunden gestattet.
Das Kunsthistorische Museum in Wien stellt für seh- oder kognitiv beeinträchtigte Menschen gemeinsame Kunstbetrachtungen zur Verfügung. Tastführungen realisieren gelebte Inklusion, darüber hinaus gibt es Programme für Menschen mit Demenz und deren Begleitung.
Kunst und Kultur inklusiv erleben
Soziale Nachhaltigkeit
Denkmalschutz ist für die dauerhafte Erhaltung und Nutzung von historischen Gebäuden da. Durch die Instandhaltung und Restaurierung, auch von Burgen und Schlössern, werden Ressourcen wie Baustoffe eingespart und die Bodenversiegelung durch Neubauten vermieden.
Damit trägt die Erhaltung von kostbaren historischen Bauten einerseits zum Klimaschutz bei, andererseits zur Bewahrung traditionellen Handwerks. Denn für die uralten Materialien und Bautechniken braucht es altes Wissen und Können.
Mit Barrierefreiheit und Inklusion bei Kunst- und Kulturerlebnissen wird soziale Nachhaltigkeit gestärkt und auf ein rücksichtsvolles Miteinander geachtet.