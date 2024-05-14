Was ist, wenn Kunst zum Ausgangspunkt neuer Geschmackserlebnisse wird? #eatArtists zeigt, wie Kunstwerke und Kulturorte in Österreich kulinarisch weitergedacht werden.

Ein Bild wird zur Tortenkreation.

Ein künstlerischer Impuls verwandelt sich in ein vegetarisches Gericht.

Eine historische Figur lebt in einem neuen kulinarischen Souvenir weiter.

eatArtists erzählt genau von diesen Momenten – von der Bewegung der Kunst in die Küche.

Drei Geschichten stehen im Mittelpunkt: Sophia Stolz begegnet Gustav Klimt im Belvedere und antwortet mit essbaren Kompositionen auf seine Bildwelt. Paul Ivić nähert sich Hermann Nitsch zwischen Mistelbach und Schloss Prinzendorf über Intensität mit vegetarische Küche an. Julia Zotter und Philip Rachinger folgen in Salzburg der Schaffenskraft Mozarts und entwickeln daraus ein neues kulinarisches Souvenir.

eatArtists erzählt von Räumen mit Geschichte, von kultureller Dichte und von einer Küche, die offen für neue Ideen ist. So entsteht ein Zugang zu Österreich, bei dem Kultur und Genuss nicht getrennt voneinander stattfinden, sondern sich gegenseitig verstärken.