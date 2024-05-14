Kulinarische Erlebnisse an besonderen Locations
Einleitung
In Österreich wird nicht nur exzellente Küche mit ausgezeichneten Getränken serviert, sondern auch an Orten, die das Essen zu etwas ganz Besonderem machen. In Restaurants am Gipfel mit spektakulärem Blick auf die Berge, in der Bar im Iglu, in einem Waggon am Wiener Riesenrad, in einem Holzboot mitten am tiefgrünen See, beim Heurigen in den sanften Weinbergen oder beim Picknick im barocken Schlossgarten. Jeder dieser Orte hat seine eigene Atmosphäre. Das Essen wird dort zu einem Erlebnis, das alle Sinne anspricht und lange in Erinnerung bleibt.
In der Gondel
In ausgewählten Ski- und Wandergebieten in Österreich wird eine Seilbahnfahrt zur kulinarischen Höhenreise. Serviert werden Frühstück mit Sonnenaufgang, Menüs zum Mittagessen oder Sekt am Abend in der privaten Gondel – mit Blick auf verschneite Gipfel oder sommerliche Almlandschaften.
Am Berg
Nach der Wanderung oder als Belohnung für die Bergfahrt mit der Gondel: Hoch oben am Gipfel, oder im Iglu servieren Restaurants, Bars und Berghütten regionale Spezialitäten. Von der Brettljause auf der Panoramaterrasse bis zum Fine Dining mit Blick ins Tal und die umliegenden Berge – hier schmeckt ihr die Freiheit.
Im Museum
Österreich zeigt, wie Kunst und Kulinarik ineinanderfließen: Orte, an denen zeitgenössische Kreativität auf feine Aromen trifft. Hier entstehen Genussmomente, die Körper und Geist gleichermaßen verführen – überraschend, lebendig und voller Vielfalt.
In der Stadt
Ob auf einer versteckten Dachterrasse, in einem Museum, im Palmenhaus oder in einem Café oder Restaurant inmitten einer Sehenswürdigkeit – in Österreichs Städten wird Essen zu jeder Tageszeit zum Erlebnis. Ob ein Dinner im Waggon des Wiener Riesenrads, eine Feier hoch oben am Mönchsberg in Salzburg, ein Essen mit freiem Blick auf die Grazer Altstadt oder ein 360-Grad-Panorama auf die Berge in Innsbruck – hier verbindet sich Genuss mit einzigartigen Ausblicken.
Am See
Ob direkt am Seeufer sitzen oder mitten auf dem Wasser in einem Holzboot speisen – das sanfte Plätschern der Wellen im Ohr, einen Sundowner in der Hand und fangfrischen Fisch auf dem Teller: An Österreichs Seen gibt es diese besonderen Orte. Vom romantischen Steg am Neusiedler See über den Wörthersee bis hin zum Bodensee – hier trifft erstklassige Küche auf beeindruckende Natur.
Im Weinberg
Wein und Kulinarik gehören zusammen – erst recht, wenn das Essen in Heurigen und Buschenschänken oder sogar an einer Tafel mitten im Weinviertel serviert wird. In der Südsteiermark, im Burgenland, in Wien und in der Wachau laden Winzer:innen zu Tisch. Dazu gibt's passende Weine und atemberaubende Blicke auf sanfte Hügel und Weinterrassen.
Im Schlosspark
Prunkvolle Schlossgärten bieten eine einzigartige Kulisse für entspannte Picknicks. Ob in barocken Parkanlagen, unter alten Kastanien, zwischen Weinreben oder am Ufer eines Schlossweihers – hier wird Genuss mit historischem Flair kombiniert.