Entdeckt Österreichs aufregende Seiten: Spürt Österreichs Lebensgefühl bei Outdoor-Erlebnissen wie Skifahren und Fatbiken und verliebt euch in Alpenyoga und Almkulinarik.

Ja, Österreich liebt seine Alpen, auch seine Lederhosen, die Geschichten rund um Kaiserin Sisi – und das berühmte Wiener Schnitzel. Doch das Land hat mehr zu bieten als liebgewonnene Klischees. Abseits der bekannten Pfade entfaltet sich nämlich ein anderes Österreich – überraschend, inspirierend und voller Möglichkeiten an Begegnungen, Erlebnissen und Aktivitäten.

Wie wäre es also, das Gewohnte abzulegen, um Neues zu entdecken? Wer die überraschenden Seiten an Österreich – und vielleicht an sich selbst – kennenlernen möchte, hat die Wahl. Denn Hidden Gems gibt's in so gut wie allen Regionen, oft während des ganzen Jahres, aufregend und neu.

Österreichs Lebensgefühl hautnah erleben

Seid mutig und startet in euer nächstes Winterabenteuer! Wild und aufregend oder sanft und voller Genuss: Fatbiken auf gespurten Winterwegen in der Ramsau, Alpen-Yoga mitten in den Bergen oder Almkulinarik by Richard Rauch in Schladming-Dachstein. Und vor allem: skifahren, skifahren, skifahren – in den schönsten Familiengebieten und schneesicheren Bergregionen. Nachwuchs? Änfänger:in? Wiedereinsteiger:in? – Egal. Seid neugierig, genießt Österreichs Skipisten und das unvergleichliche Lebensgefühl drumherum!

Lebensgefühl auf der Skipiste und im Schnee

Warum wir den Ski- und Winterurlaub in Österreich so sehr lieben? – Weil er mehr ist als Sport: In den Alpenregionen trifft Pistenspaß auf Schneegenuss, Hüttenzauber auf Herzlichkeit. Lebendig und naturnah – so fühlt sich Winterurlaub an, der mitten ins Herz trifft.

Skigebiete für Anfänger:innen und Wiedereinsteiger:innen

Skiurlaub in Österreichs Alpen-Skigebieten

16 schneesichere Skigebiete für perfekte Pistenverhältnisse

Familienskigebiete fürs gemeinsame Winterglück

Fatbiken durch Österreichs Winterlandschaften

Unterkünfte direkt an der Skipiste

Lebensgefühl mit Genuss

In Österreich wird nicht nur exzellente Küche serviert, sondern auch an Orten, die das Speisen zu etwas Besonderem machen. In Restaurants am Gipfel mit spektakulärem Bergpanorama oder in urigen Hütten. Essen und Trinken werden zum Erlebnis, das alle Sinne anspricht.

Österreichs Skihütten 2.0: Genusstipps und Almkulinarik

Speisen an besonderen Locations: Zu Tisch mit allen Sinnen

Hütten und Almen zum Einkehren: Spürt alpines Lebensgefühl

Lebensgefühl für mentale Balance und Wellness

Krafttanken in der Therme, aufleben im Alpen-Spa, meditieren bei Yoga am Berg: Bei entspannenden Wellness-Anwendungen die Balance wieder finden. – Gönnt euch!

Yoga in den Alpen: Krafttanken in den Bergen und am See

Longevity: Kältekammer und Sauerstoff für pure Lebensfreude

Schräge Wellness-Erlebnisse: Schokolade und Ziegenbutter

Wellness mit alpiner Aussicht: Ruhepol trifft Bergpanorama

Wald wirkt Wunder: Outdoor-Action als Kraftquelle

Kneippen: Wasseranwendungen für Wohlgefühl und Balance

Eisbaden: Die Faszination des kalten Wassers

Lebensgefühl in der Natur und am Berg

Sanfte Hügel, Wälder, glasklare Seen – und natürlich locken immer wieder Österreichs Berge. Die Natur bietet hier Kraftplätze, Besonderheiten und Überraschungen, die unter die Haut gehen.

8 magische Kraftplätze: Energiequellen aus der Natur

Besondere Naturlehrpfade: Für neugierige Adleraugen

Land Art: Kunst, Kultur, Architektur am Berg und im Tal

Spektakuläre Aussichtsplattformen: Seen und Berge von oben

Überraschende Erlebnisse mit Tieren: Wanderungen und Safaris

Rundreise-Touren: Geheimtipps abseits der bekannten Pfade

Lebensgefühl zur Abkühlung an heißen Tagen

Wer der Hitze entfliehen will, findet Abkühlung in Österreichs Alpenregionen und an erfrischenden Seen, Erholung in der Gletscherhöhle und Outdoor-Aktivitäten ohne Schwitzen.

Angeln und Fischen: Hidden Gems in schönster Natur

CoolCation: Plätze und Erlebnisse zur Abkühlung

Coole Erlebnisse: Am Gletscher, am Eis und im Eiswasser

Baden im Fluss: Frei Schwimmen gegen den Strom

Naturerlebnis Moor: Top Tipps für Wanderungen und Wellness

Lebensgefühl in außergewöhnlichen Unterkünften

Schlafen im Schloss, aufwachen im Wald-Biwak, übernachten im Chalet mit Panoramablick – in Österreich wird die Nacht zum Abenteuer. Zahlreiche Unterkünfte überraschen in ihrer Besonderheit und stehen für Lebensgefühl in Österreich – außergewöhnlich und echt.

Unterkünfte erfrischend anders: Übernachten mit Überraschung

Camping und Glamping: Der Luxus, in der Natur aufzuwachen

Schlafen im Schloss: Märchenhafte Nächte

Urlaub mit Hund: Vierbeiner, herzlich willkommen!

Austria is just Lederhosen? Austria is just Lebensgefühl!

Stand Up Paddeln im Gletschersee, spektakuläre Aussichtsplattformen oder Ziegen-Wandern: Jedes Erlebnis, jede Begegnung bringt euch näher an das, was Österreich ausmacht. Ein Land, das ihr spüren könnt.

