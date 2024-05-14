Moorlandschaften sind kostbare Naturräume für Fauna und Flora sowie bereichernde Ausflugsziele für Wanderungen. Ebenso wird Moor für Wellness-Anwendungen eingesetzt.

Moorlandschaften sind einzigartige Naturräume. Die Feuchtgebiete entstehen in Regionen, wo Unmengen an Wasser gespeichert werden, das die Zersetzung von Pflanzenmaterial verlangsamt. So sammelt sich über Jahrhunderte hinweg organisches Material wie abgestorbene Pflanzen. Es entsteht Torf – das „schwarze Gold“. Außerdem spielen Moore eine wichtige Rolle im Klimaschutz. Sie entziehen der Luft Kohlenstoffdioxid (CO 2 ) und tragen zur Biodiversität bei.

Moorlandschaften gibt es in Österreich viele. Sie werden gerne als faszinierender Kraftplatz für Moorwanderungen und als Ausflugsziel besucht. Gleichzeitig wird Moor traditionell für wohltuende Anwendungen wie die berühmten Moorbäder genutzt.