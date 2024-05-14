Wer auf Lehrpfaden wandert, entdeckt viel mehr als nur Naturlandschaft. Neugierig und mit offenen Augen die Natur kennenlernen – und Antworten auf viele Fragen bekommen.

Österreichs Naturlehrpfade sind mehr als Wege – sie öffnen buchstäblich Türen zu verborgenen Welten mithilfe von Schautafeln, QR-Codes und anderen Infoquellen. Zwischen Wäldern und Almen, während einer Wanderung oder einem leichten Spaziergang, lüften sie die Geheimnisse der Natur.

Entlang des Bachufers, auf dem Pfad durchs Hochmoor oder durch den Wald – auf Schritt und Tritt verschmelzen Wissen und Naturerlebnis. Jedes Detail erzählt eine Geschichte. Die meist interaktiven Stationen machen Geologie, Blumen, Bäume und Tiere (be-)greifbar. Ob Flora, Fauna oder Winterstille: Viele Hidden Gems laden dazu ein, die schützenswerte Natur zu verstehen, zu respektieren – und darauf aufzupassen.