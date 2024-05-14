Die schönsten Chalets und Almhüttendörfer

Die ländliche Idylle und der stilvolle Komfort machen den Urlaub im Chalet in Österreich zu einem authentischen Erlebnis.

In den Chalets und Hütten Österreichs trifft moderne Gemütlichkeit auf die raue Schönheit der Alpen. Umgeben von majestätischen Gipfeln und tiefen Wäldern fühlt sich jeder Moment wie eine Rückkehr zur Natur an. Morgens weckt einen das sanfte Licht, das durch die Fenster flutet, während der Duft von frischem Holz den Raum erfüllt. Der Tag beginnt mit frischer Bergluft und endet vor einem knisternden Kaminfeuer.

Hier erlebt man nicht nur Ruhe und Erholung, sondern auch unvergleichliche Abenteuer – sei es auf schneebedeckten Pisten, beim Wandern durch blühende Almwiesen oder in luxuriösen Spa-Oasen, die das Chalet-Erlebnis unvergesslich machen.

Kärnten

Region Lavanttal 

Brandlalm  

Beim Bau des Chalet-Dorfs wurde besonders großer Wert auf natürliche und hochwertige Materialien gelegt. So auch in der Wohnküche und der Panorama-Terrasse mit Whirlpool.

Almdorf Weinebene

21 Almhütten, modern und komfortabel ausgestattet mit eigener Sauna, überdachter Terrasse und Skiraum.

Region Bad Kleinkirchheim 

Feriendorf Kirchleitn

44 nachgebildete Bauernhäuser auf 1.350 Meter Seehöhe, teilweise mit Blocksauna und kleinem Wellnessbereich.

Trattlers Hof-Chalets

Die 14 Chalets befinden sich in zentraler Lage, direkt an der Skipiste und an den Wander- & Bikewegen im Kärntner Ski- & Thermenkurort Bad Kleinkirchheim.

Weitere Unterkünfte

Katschberg Lodge

Die sieben Lodges auf 1.650 m befinden sich direkt an der Piste bzw. mitten im Wandergebiet. Sie bieten viel Platz und hohen Wohnkomfort inkl. privatem Wellnessbereich.

Almhüttendorf im Mountain-Resort Feuerberg

14 Häuser für zwei bis sechs Personen, alle verbunden mit dem Wellnessbereich des benachbarten Hotels.

Hideaway Eggerfeld

Die Unterkünfte im Hideaway Eggerfeld bieten für jeden Geschmack das passende Ambiente: Von komfortablen Apartments im Grand Chalet über die gemütliche Romantikhütte bis zu den familienfreundlichen Chalets am Bachl. Die Lage punktet besonders: Nur 1,8 Kilometer trennen die Ferienanlage vom Gletscherexpress zum Mölltaler Gletscher.

Weitere Tipps

Noch mehr Chalets und Hütten in Kärnten entdecken.

Oberösterreich

Dormio Resort Obertraun

75 luxuriöse Chalets und 16 Villen mit Top-Einrichtung und in Top-Lage am Hallstättersee.

INNs HOLZ Hüttendorf Böhmerwald 

Ein Hüttendorf im Böhmerwald, bestehend aus 11 Chalets, alle mit Sauna. Neben Holz und Lehmputz wurde viel Loden und Leinen für die Einrichtung verwendet.

Almresort Baumschlagerberg

Vier Hütten auf 1.020 Meter Seehöhe, mit großartiger Aussicht, Kachelofen, Balkon oder Terrasse. Frühstück und Halbpension auf Wunsch im nahegelegenen Almgasthof.

Arcona Triforêt Alpinresort

Stilvoll eingerichtete Chalets mit exklusiver Ausstattung in der Region Pyhrn-Priel. Top: Das außergewöhnliche Komfortniveau mit Wellness.

Weitere Tipps

Eine Übersicht der schönsten Chalets und Hütten in Oberösterreich.

Steiermark

Region Schladming-Dachstein 

Almwelt Austria

22 Almhütten auf 1.200 Meter Seehöhe und ein Dorfrestaurant. Besondere Attraktion: das Panorama-Spa auf zwei Etagen.

Hüttendorf Galsterbergalm Pruggern

13 luxuriös ausgestattete Hütten direkt an Wanderweg, Piste und Nachtrodelbahn gelegen.

Hüttendorf Dachsteinblick

Vier große, komfortable Häuser für bis zu 24 Personen und 12 luxuriöse Hütten, in denen bis zu zehn Personen gemütlich Platz finden.

Alpine Lodge Schladming-Dachstein

Hütten und Lodges in elegantem, rustikalem Stil. Alpines Wohnen auf höchstem Niveau.

AIpenchalet Reiteralm

Auf ca. 1.180 Meter Seehöhe direkt an der Piste. Die 120 Quadratmeter großen AIpenchalets sind mit Sauna und Innenwhirlpool ausgestattet.

Region Murtal 

FerienPark Kreischberg

Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser – die 74 gemütlichen Wohneinheiten des FerienPark Kreischberg sind im modernen Holzbaustil errichtet. Wellnessbereich und Restaurant garantieren Entspannung und kulinarischen Genuss.

Alpenpark Turracher Höhe

Die 49 frei stehende Chalets des Alpenpark Turracher Höhe sind für bis zu 16 Personen geeignet – jedes verfügt über eine eigene Wellnesszone mit Sauna und Whirlpool.

Tauern Hütt'n in Hohentauern 

Skifahren oder wandern? Für beides sind die Tauern Hütt'n in Hohentauern idealer Ausgangspunkt. In unmittelbarer Nähe befindet sich auch eine Langlaufloipe.

Region Hoch- und Südsteiermark 

Chaletdorf Four Elements

Ein Chaletdorf mit Design und Abgeschiedenheit nahe der Gesäuseberge und dem Gebirgsfluss Salza. Ein luxuriöser Wellnessbereich sorgt für Entspannung.

Thombauer-Hube

Chaletdorf mit Stil, Charme und edlem Design sowie luxuriösem Spa- und Wellnessbereich.

Hüttendorf Präbichl

10 gemütliche und komfortable Selbstversorgerhütten bieten Komfort und Gemütlichkeit. Dazu zählt auch das Frühstücksservice. 

Luxgut – Alpine Luxury Chalets

Die zwei Ferienhäuser des Luxguts in St. Stefan bieten Ruhe und Alleinlage auf 1.000 m Seehöhe. Privates Spa mit Whirlpool oder Infinity Pool auf der Terrasse, Sauna und Schwimmteich inklusive.

Chalet Hotel Montestyria

Eine Kombination aus Privatsphäre und stilvollem Hotelambiente, mitten in der Natur. Sechs detailverliebt eingerichtete Premium-Chalets sowie zwei Panorama-Suiten laden dazu ein, den Alltag weit hinter sich zu lassen.

Chalet Stuhleckblick

Die 57 m² großen Chalets bieten Platz für vier Personen und sind vollständig für Selbstversorger:innen eingerichtet. Ein privater Garten mit Fasssauna lädt zum Entspannen ein. Auf 800 Metern Höhe gelegen, können Gäste die frische Bergluft genießen. Ein Brötchenservice ist auf Anfrage verfügbar.

Region Ausseerland 

Hüttendorf Hagan Lodge

Das charmante Hüttendorf Hagan Lodge im steirischen Salzkammergut verfügt über komfortable Ferienwohnungen, teils mit Privatsauna. Kulinarisch verwöhnt das Restaurant AlpenStub’n und auf Wunsch das AlpenPark-Frühstücksservice.

Mondi Chalets

Das Chalet-Dorf im MONDI Resort am Grundlsee liegt auf einer kleinen Anhöhe zwischen Bergen und Grundlsee im steirischen Salzkammergut. Die Chalets für bis zu sechs Personen verfügen teilweise über einen Private-Spa mit Sauna und einen Hot-Tub auf der Terrasse sowie einem Kamin im Wohnbereich – besonderer Hüttencharme inklusive.

Weitere Tipps

Die schönsten Chalets und Hüttendörfer in der Steiermark.

SalzburgerLand

Region Lungau 

Alpenchalets Weissenbacher

Hüttenchalets mit Wintergärten und traumhaftem Blick über das Land. Alle Häuser sind mit Sauna ausgestattet.

St. Martins Chalets

Zehn gemütliche Chalets mit Kaminöfen und Stau- und Trockenräumen für die Sportausrüstung. Obertauern, Fanningberg, Katschberg-Aineck und Grosseck-Speiereck liegen in angenehmer Reichweite.

Hüttendorf Schlögelberger

Sieben geschmackvoll eingerichtete Holzblockhütten auf 1.300 Meter Seehöhe mit Sauna und Infrarotkabine.

Region Dachstein-West 

Alpendorf Dachstein-West

100 frei stehende Ferienhäuser vor der Kulisse der Salzburger Dolomiten. Direkt an der Piste und nur 70 Kilometer von der Stadt Salzburg entfernt.

Luxuslodge Annaberg

Unmittelbar an der Skipiste: drei Chalets mit Kamin, eigenem Wellnessbereich mit Hot Pot und Sauna. Jedes Haus besitzt auch einen Skiraum.

Region Hochkönig 

Hochkeil Lodge

Ein Urlaub in den fünf Luxusvillen bietet Entspannung, Komfort und Gemütlichkeit.

Hüttendorf Maria Alm

20 kanadische Blockhütten auf 1.000 Meter Seehöhe mit Kaminofen, Sauna und Infrarotkabine.

Luxus-Chalets Proneben Gut

Gemütliche Bauernhäuser mit 130 Quadratmeter Wohnfläche auf zwei Ebenen mit Kaminofen und Sauna.

Region Zell am See – Kaprun

Dorfchalet Kaprun

Komfortable Ferienhäuser und Chalet-Appartements mit fantastischem Ausblick auf die umliegende Bergwelt. Das Ortszentrum ist zu Fuß erreichbar.

Chalet & Apartment AreitXpress Zell am See  

In den Chalets und Apartments finden Skifahrer:innen, Wanderer:innen und Erholungssuchende ein luxuriöses Hideaway inmitten der Region Zell am See-Kaprun. Die Talstation der AreitXpress/Schmittenhöhe ist innerhalb weniger Minuten bequem zu erreichen.

Region Saalfelden-Leogang 

Puradies 

Vierzehn Hütten auf dem sonnigsten Hügel Leogangs. Jede von ihnen ist ausgestattet mit Sauna, Infrarotkabine und Dampfduschen. Unweit der Hütte wartet auch ein Skilift.

Bergdorf Priesteregg

16 Hütten auf einem Hochplateau oberhalb von Leogang. Sauna, offener Kamin und eine frei stehende Wellness-Badewanne gehören zur Ausstattung.

Region Flachau 

Chalets Almlust

Exklusiv-traditionelle und komfortable Apartments, kombiniert mit Schwimmteich, Hochseilgarten, Adventurecenter und Skischule.

Almdorf Flachau & Promi Alm Flachau 

Fünf Luxus-Hütten und -Chalets für zwei bis 13 Personen mit herrlichem Panoramablick, privater Sauna und Kaminofen Ski-in/Ski-out. In Gehnähe zum Ortszentrum.

Region Großarltal 

Feriendorf Holzlebn

Ferienhütten für bis zu 14 Personen direkt an der Piste. Komfortabel ausgestattet mit Kaminofen, Sauna, Dampfbad und teilweise Außenbadewanne. Großer Wellnessbereich im Haupthaus.

Tauernchalets

Luxuriös-rustikal ausgestattete Chalets für zwei bis 10 Personen mit Kaminofen.

Region Tennengau

Käth & Nanei

Ein historisches Bauernhaus wurde als urig-modernes Chalet neu interpretiert.

Region Pongau

Bergdorf Prechtlgut

Private Chalets mit dem Motto „Urlaub wie damals – mit dem Luxus von Heute".

Weitere Tipps

Hier gibt es weitere Chalets und Hüttendörfer im SalzburgerLand zu entdecken.

Tirol

Region Tannheimer Tal 

Gränobel Chalets

Gleich beim Aufwachen offenbart sich dank bodentiefer Fenster ein beeindruckendes Panorama auf die Tannheimer Bergwelt. Die traditionelle Bauweise der Gränobel Chalets aus Holz, Stein und Lehmputz sorgt für eine wohltuende Wohnatmosphäre.

LA SOA Chalets & Eventlodge 

Alle Chalets sind mit eigener Sauna ausgestattet. Die Eventlodge eignet sich auch für Tagungen und Hochzeiten.

Chalet Grand Flüh

Exklusive Chalets mit Spa und Hot Pot. Privatkoch/köchin, Wellness-Packages, Einkaufsservice und Frühstückskorb gesondert buchbar.

Region Tiroler Zugspitzarena

Chalet-Resort La Posch

Die 16 Chalets, eingebettet in einem idyllischen Dorf, bieten die perfekte Kombination aus luxuriöser Wohlfühloase und alpinem Lifestyle.

Region St. Anton am Arlberg 

Galzig-Lodge 

Im Ortszentrum von St. Anton und gleich neben der Galzigbahn liegt die Galzig-Lodge. Toplage und hochexklusiver Service!

Region Ötztal 

Grünwald-Resort

Fünf exklusive Ferienhäuser, alle mit Whirlpool und Sauna. Direkt an der Skipiste gelegen.

feelfree Natur & Aktiv Resort Ötztal 

Hotel Resort mit Apartments, Chalets und Zimmern direkt an der Ötztaler Ache mit Ausblick auf die Ötztaler und Stubaitaler Alpen.

Region Zillertal 

ZillerSeasons – Hochleger-Chalets 

Vier ehemalige Almhütten wurden zu exklusiven Chalets umgebaut. Auf Wunsch kann ein:e private:r Köchin/Koch engagiert werden.

Alpendorf Anno Dazumal

Alpines Chaletdorf, klein, gemütlich, hochwertig. Mit Weinkeller.

Chalets und Apartments Wachterhof 

Vier Chalets im traditionellen Tiroler Landhausstil.

Wedelhütte 

Zehn luxuriöse Juniorsuiten auf 2.350 Meter Seehöhe mitten im Skigebiet Hochfügen-Hochzillertal.

Ferienhütten Tirol

Fünf Hütten am Schwendberg im Zillertal. Mit traditioneller Gemütlichkeit mit zeitgemäßem Komfort.

Kristallhütte 

Alpines Luxus-Chalet auf 2.147 Meter Seehöhe. 

Region Wilder Kaiser  

Chalets am Leitenhof

Chalets-Hotel mit Tiroler Gemütlichkeit und modernstem Komfort.

Bergchalet Hüttlingmoos 

Neu renovierte, luxuriös ausgestattete Berghütte für Tagungen und Feiern. Köchin/Köchin und Butler stehen bereit.

Region Alpbachtal 

Hygna Chalets

Die elf Chalets befinden sich in ruhiger Lage im Alpbachtal.

Region Seefeld 

Chalet & Apartment Alpina Seefeld 

Moderne Ferienwohnungen mit wunderschönem Ausblick auf die Tiroler Bergwelt. Einen besonderen Luxus bieten die Apartments mit eigener Sauna oder Infrarotkabine.

Chaletdorf Im Weidach 

Die fünf Chalets verfügen über riesige Panoramafenster mit Ausblick auf das Leutaschtal und bieten Ruhesuchenden ein alpines Urlaubserlebnis.

Region Osttirol  

Tillga Glück

Das Chaletdorf ist der ideale Rückzugsort auf 1.450 Meter und Ausgangspunkt für Urlaubserlebnisse im Sommer als auch Winter.

Chalet-Refugium Tilliach

Ursprüngliches, 250 Jahre altes Osttiroler Bauernhaus, luxuriös ausgestattet.

Chaletdorf Gradonna

42 Chalets mit eigenem Spa-Bereich und Skipassservice.

Region Kitzbüheler Alpen 

Almchalets Oberlaiming 

14 Apartments mit Panoramablick auf die Tiroler Bergwelt. 

Mariasteinerhof 

4-Sterne-Hotel und Luxus-Chalets umgeben von Bergen, Wäldern und Wiesen. 

Weitere Tipps

Hier gibt es noch mehr Chalets und Hüttendörfer in Tirol zu entdecken.

Vorarlberg

Region Brandnertal 

Waldchalets Brandnertal

Heimelige Atmosphäre, tollen Ausblick und viel Platz bieten die insgesamt fünf Chalets, die auch perfekter Ausgangspunkt für das Ski- und Wandergebiet Brandnertal sind.

Casalpin Chalets

12 Chalets in modernem Holzdesign, gemütlich und hochwertig ausgestattet.

Region Bregenzerwald 

Feriendorf Walserland

12 Ferienhäuser aus Holz und sechs luxuriöse Ferienwohnungen in Blockhäusern mit Einrichtungen aus ausschließlich natürlichen Materialien.

Alps Villa – Chalets in Mellau

Luxusapartments in Alpenromantik in originalen Bregenzerwald-Häusern.

Region Arlberg 

Hotel Bentleys House 

Vier Chalets aus Naturstein und Holz mit Fünf-Sterne-Komfort.

Circle-Chalets Arlberg

Drei Chalets verbinden luxuriöses Wohnen mit professionellem Service. Nach Wunsch mit Köchin/Koch, Chauffeur:in und Butler.

Lech Lodge

Die zwei privaten Luxuschalets der Lech Lodge, können auch gemeinsam gemietet werden. Mit kostenlosem Personal Assistant.

Hotel & Chalet Aurelio 

Luxus und Komfort in unterschiedlich eingerichteten Zimmern und Suiten.

Chalet N Oberlech  

Luxuriöses Chalet im Herzen der Alpen. Den Gästen des Chalet N Oberlech stehen Shuttle- und Concierge-Service, Security-Personal, Ski-Lehrer:in, Personal-Trainer:in, Massage- und Beauty-Expert:innen zur Verfügung.

Aadla – Walser-Chalets

Sieben Chalets mit viel Holz und Naturstein gebaut und privater Außensauna.

Region Montafon 

Berghäuser Montafon

Die sechs Berghäuser können als Selbstversorgerhütten oder mit Kulinarik-Paket des Montafoner Hofs gebucht werden.

Almdorf Garfrescha

Die 20 gemütliche Maisäß- und Ferienhäuser des Almdorf Garfrescha liegen neben der Garfreschabahn.

Das könnte euch auch interessieren

Entdeckt das Beste von Österreich