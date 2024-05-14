Holzchalets mit Naturpool, Nadelwald und Felsgipfel im Hintergrund, Blumenwiese im Vordergrund.
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Unterkünfte in Österreich
Schlafen wird hier zum Erlebnis

Vom Designer-Chalet bis zur urigen Almhütte – Österreichs Unterkünfte versetzen alle in Urlaubsstimmung.

In Österreich wird das Übernachten selbst zum Erlebnis. Stilvolle Chalets mit Weitblick, geschichtsträchtige Schlösser oder Campingplätze inmitten der Natur zeigen, wie vielfältig Wohnen im Urlaub sein kann. Wer das echte Landleben sucht, fühlt sich auf Bauernhöfen wohl. Familienfreundliche Hotels und tierliebe Gastgeber:innen heißen große und kleine Gäste willkommen. So unterschiedlich die Unterkünfte auch sind, eines haben sie gemeinsam: Charakter, Herzlichkeit und Nähe zu Österreichs großartiger Natur.

Besondere Unterkünfte

Baumhäuser und Baumhotels

Die Faszination aus Kindheitstagen, oben im Wipfel zu thronen: Gespräche über das Erlebnis einer Nacht im Baumhaus und die Erfahrungen eines Baumhausbauers.

Baumhäuser und Baumhotels

Naturnahe Unterkünfte

Unterkünfte für alle

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