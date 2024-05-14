Heurige und Buschenschänken in Wien

Die „Weinstadt“ Wien hat eine starke Heurigenkultur hervorgebracht. Sie setzt die Weinsorten in Szene, die am grünen Stadtrand so gut und gern heranwachsen.

Über 100 gibt es in der „Weinstadt“ Wien – vom typischen Heurigen mit Buffet und warmen Gerichten bis zur versteckten Buschenschänke in den Weinbergen. Es sind Orte der Gemütlichkeit, an denen Winzer:innen ihre süffigen Heurigenweine des aktuellen Jahrgangs ausschenken.

Das dürfen sie seit 1784, als Kaiser Franz Joseph II. seine Verordnung zum Buschenschankrecht verkündete. Der Buschen aus Föhrenzweigen am Eingang ist neben dem „Ausg’steckt“-Schild (wir haben offen!) nach wie vor das Symbol der Weinlokale, in denen die Wiener Seele spürbar wird. Kein Wunder, dass die Wiener Heurigenkultur seit 2019 immaterielles UNESCO-Kulturerbe ist.