Einleitung
Wien erzählt Geschichte – und schreibt sie weiter. Vom Blick über die Donau bis zu den prunkvollen Fassaden der Ringstraße wird sichtbar, wie eng Kunst, Architektur und urbanes Leben hier verbunden sind. Die Stadt ist Bühne – für Geschichte ebenso wie für Gegenwart. Kultur ist Teil des Alltags.
Entlang der Ringstraße reihen sich Ikonen wie Staatsoper, Kunsthistorisches Museum oder der Stephansdom, doch das kulturelle Leben endet nicht an Museumstüren. Es setzt sich fort bei Open-Air-Konzerten, auf Märkten wie dem Naschmarkt oder in temporären Kunsträumen.
Gleichzeitig schaffen Parks, die Donau und der Prater mitten in der Stadt Freiraum für Bewegung, Outdooraktivitäten und Erholung. Hier wird geradelt, gebadet, gepicknickt. Urbanes Leben und Natur greifen ineinander – ein zentrales Element der hohen Lebensqualität.
Kulinarisch spannt sich der Bogen vom Kaffeehaus bis zum Naschmarkt, von kreativer Küche bis zu Wein und Heurigen am Stadtrand. Zwischen Genuss, Architektur und zeitgenössischer Szene bleibt Wien in Bewegung – traditionsbewusst und neugierig auf das Jetzt.
Das Wiener Riesenrad ist eines der ältesten weltweit und bietet spektakuläre Ausblicke auf die Stadt. Ein ikonisches Symbol Wiens und ein Highlight im Prater.
Wien aus allen Perspektiven
Die Top Highlights
Die schönsten Touren
Wien: Stadt der Musik
In der Musikstadt Wien ist mit den Wiener Philharmonikern eines der besten Orchester der Welt zuhause. Selbst unter den größten Dirigenten gilt es als Ehre, beim alljährlichen Neujahrskonzert die Leitung zu übernehmen. Der „Große Saal“ des Wiener Musikvereins, auch „Goldener Saal“ genannt, gilt klangtechnisch als wahres Wunderwerk. Die Wiener Sängerknaben begeistern mit ihren großartigen Stimmen Musikfreunde rund um den Globus.
Für Jazz-Fans bietet Wien einzigartige Konzerte im Jazzclub Porgy & Bess, aber auch Anhänger der elektronischen Musikszene finden an außergewöhnlichen Orten wie dem Donaukanal oder dem Praterstern ihren Rhythmus.
Besondere Events
Berühmte Persönlichkeiten
Franz Schubert
Schuberts Melodien sind eine zeitlose Hommage an seine Heimatstadt, wobei immer ein Hauch von Trauer in Schuberts Musik mitschwingt.
Wiener Philharmoniker
Die Wiener Philharmoniker – schon der Klang des Namens ist Musik. Wo das weltberühmte Orchester spielt, sind die Menschen in höchsten Tönen begeistert und berührt.
Beethoven
Nachdem er Wien als seine Wahlheimat auserkoren hatte, verbrachte Beethoven die meiste Zeit seines Lebens in der Stadt. Eine musikalische Reise zurück in der Zeit.
Regionale Rezepte
Wiener Schnitzel
Dieses Rezept gelingt immer und schmeckt wie das Original aus Wien. Das Geheimnis ist das Butterschmalz. Dann wird das Wiener Schnitzel zart und knusprig.
Tafelspitz
Mit diesem Rezept schmeckt und gelingt der Tafelspitz wie das Original aus Wien. Er wird klassisch mit Rösterdäpfel und Schnittlauchsauce serviert.
Fiakergulasch
Mit diesem Rezept schmeckt und gelingt das Fiakergulasch wie das Original aus Wien. Das Geheimnis: mit Würstel, Spieglei und Essiggurkerln garnieren.
Sachertorte
Mit dem Rezept gelingt die Sachertorte wie das Original aus Wien. Das Geheimnis: die Glasur mit einem Schwung über die Torte gießen.
Apfelstrudel
Mit diesem Rezept schmeckt und gelingt der Apfelstrudel wie das Original aus Wien. Das Geheimnis ist die Fülle: Äpfel, Rosinen, Nussbrösel und Zimt.
Faschingskrapfen
Mit Marillenmarmelade gefüllt und mit Puderzucker bestreut – die Faschingskrapfen sind ein Klassiker in der österreichischen Faschingszeit.
Buchteln mit Vanillesauce
In den „Buchtelhochburgen“ wird heiß diskutiert, welche Fülle die richtige ist. Powidl oder Marille? Wie immer bei Geschmacksfragen haben alle Recht.
Kaiserschmarren
Das Geheimnis für Feinschmecker:innen: Kristallzucker über den Kaiserschmarren verteilen und im Backrohr karamellisieren lassen.
Sachergugelhupf
Der Sachergugelhupf ist ein Klassiker in der österreichischen Küche. Mit diesem Rezept gelingt er einfach und schnell.
Tafelspitz-Salat
Wie fest die österreichische Küche im Herzen Europas verankert ist, lässt sich wohl kaum schmackhafter beweisen als mit einem typischen Wiener Gericht: dem Tafelspitz.
Heurigenaufstrich „Liptauer Art”
Ein Rezept aus der traditionellen österreichischen Heurigenküche. Ein Klassiker, einfach und schnell zubereitet.
Besondere Unterkünfte
Nachhaltigkeit in Wien
Die Bäume
Die „Wiener Stadtgärten” haben alle Hände voll zu tun. Schließlich pflegen sie ca. eine halbe Million Bäume: 95.000 Allee- und Straßenbäume, 188.400 Anlagenbäume, 1.900 Bäume auf Betriebsflächen und geschätzte 200.000 Forstbäume wie zum Beispiel im Wiener Prater.
Bauernhöfe in der Großstadt
In der Metropole Wien gibt es rund 800 Bauernhöfe. Hier werden mehr Gurken geerntet als im Rest Österreichs. Ähnlich ist es beim Ernteanteil von Melanzani, Petersilie, Tomaten und Pfefferoni.
Das Grünland
Wiesen, Parks, Weinreben, Wälder, Felder und Gärten: Dank des Wienerwalds und der Donau-Auen ist beinah die Hälfte der Gesamtfläche Wiens Grünland. Der Bezirk Hietzing ist übrigens der grünste, mit 70 % Grünanteil.
Sanfte Mobilität
Es gibt 162 Öffi-Linien, die von mehr als 966 Millionen Fahrgästen pro Jahr genutzt werden. Die Wiener sind besonders nachhaltig, wenn es um Mobilität geht: 73 % fahren mit Öffis zur Arbeit, 44 % gehen zu Fuß, 13 % fahren mit dem Rad und nur 33 % mit dem Auto.
Wiens Vorteilskarten
Besucher:innen genießen Vergünstigungen, gratis Eintritte, Öffi Mobilität und viele Vorteilsangebote für den Aufenthalt bereits ab dem ersten Tag.