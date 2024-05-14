Schmalspurbahnen und Nostalgiezüge in Österreich

Zillertalbahn im Frühling
Wer wie anno dazumal von einer Dampflokomotive gezogen oder auf schmalen Gleisen unterwegs sein möchte, findet in Österreich eine Reihe von historischen Bahnstrecken.

In Österreich ticken die Uhren anders – zumindest dort, wo historische Schmalspurbahnen und Nostalgiezüge durch malerische Landschaften schnaufen. Auf engen Gleisen mit nur 760 Millimetern Spurweite – und auf klassischer Normalspur – entfaltet sich ein besonderes Reiseerlebnis, das alle Sinne anspricht.

Das rhythmische Zischen der Zylinder, der charakteristische Geruch von Kohle und das sanfte Ruckeln der Holzklasse" versetzen Fahrgäste in eine Zeit, als Dampfzüge noch die moderne Art des Reisens verkörperten. Sie zeugen vom Ingenieurgeist vergangener Epochen und lassen erahnen wie Kaiser Franz Joseph und seine Sisi wohl gereist sein mögen. 

Zeitreisen auf Schienen

Nostalgische Erlebnisse auf Schmalspurbahnen

Zeitreisen auf Schienen leben von Details, die geblieben sind. Poliertes Messing, schwere Ledersitze, handbediente Hebel und das gemächliche Tempo machen nostalgische Bahnerlebnisse in Österreich unverwechselbar. Hier zählt nicht die Ankunft, sondern das Unterwegssein selbst – zwischen Technikromantik und Reisekultur vergangener Jahrzehnte.

Jede Fahrt erzählt ihre eigene Geschichte, getragen von Leidenschaft, Handwerk und dem Gefühl, für einen Moment aus dem Takt der Gegenwart zu fallen. Eine Auswahl an Strecken, auf denen Nostalgie rollt und Erinnerung lebendig bleibt. 

Panoramablicke und Gipfelmomente

Erlebniszüge durch Österreichs Bergwelten

Panoramablicke und Gipfelmomente entfalten sich auf Schienen besonders eindrucksvoll. Bahnen durch Österreichs Bergwelten überwinden Höhenmeter mit Ruhe und Stil, während sich alpine Szenerien weit öffnen. Felsflanken rücken näher, Almwiesen ziehen vorbei, Gipfel spiegeln sich in Fenstern und Gedanken.

Das Spiel aus Technik und Natur macht jede Fahrt zum bewegten Aussichtspunkt. Strecken, auf denen das Staunen mitfährt und Berglandschaften aus neuen Perspektiven erlebbar werden – für Naturliebhaber:innen und Bergfreund:innen gleichermaßen. 

Genussvolle Strecken und Entschleunigung

Zugfahrten durch sanfte Täler, Weingärten und Dörfer

Genussvolle Strecken und Entschleunigung prägen jene Bahnfahrten, bei denen Landschaft und Lebensgefühl im Gleichklang reisen. Gemächliches Rollen durch Täler, Weingärten und kleine Orte schafft Raum für Beobachtung, Gespräche und Vorfreude auf das Ankommen. Vor den Fenstern wechseln sich Felder, Wälder und Seen ab, während das Tempo bewusst reduziert bleibt. Diese Schmalspurbahnen erzählen vom Reisen ohne Eile, vom Genuss des Moments und von Regionen, die sich Schiene für Schiene entfalten – ideal für Genießer:innen und Familien.

Eisenbahnmuseen: In die Geschichte der Züge eintauchen

Feldbahnmuseum in Türnitz

Wer sich in die Welt der schnaufenden, rußigen Feldbahnen vertiefen möchte, kann dies im weiter östlich verlaufenden Traisental tun, wo im Feldbahnmuseum von Freiland mehr als 50 Loks und 180 Wagen ausgestellt sind.

Feldbahnmuseum

Pferdeeisenbahn-Museum im Mühlviertel

In den Gewölbestallungen des ehemaligen Pferdebahnhofs in Oberösterreich können Fahrkarten, Diensthüte und Schnapsflaschen der ersten öffentlichen Eisenbahn von 1827 bewundert werden.

Pferdeeisenbahn-Museum

Eisenbahnmuseum in Schwechat

Das Eisenbahnmuseum Schwechat bietet neben seinem regulären Betrieb und jährlich wechselnden Sonderausstellungen eine Reihe von Veranstaltungen und führt Sonderfahrten durch.

Eisenbahnmuseum

Verkehrsmuseum Remise Wien

Zwischen liebevoll gepflegten Oldtimern erwarten die Besucher:innen unzählige Aha-Erlebnisse an den Mitmachstationen. Die Geschichte der Wiener Linien wird so zu einer persönlichen Entdeckungsreise

Verkehrsmuseum Remise

FAQs

Die älteste Schmalspurbahn in Österreich ist die Steyrtalbahn. Sie wurde am 20. August 1889 eröffnet und gilt als die älteste 760-Millimeter-Schmalspurbahn auf dem heutigen Staatsgebiet von Österreich. Die Steyrtalbahn galt auch als die älteste ausschließlich mit Dampf betriebene Schmalspurbahn Europas.

Die Bahn spielte eine wichtige Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung des Steyrtals, insbesondere für die Forstwirtschaft und Metallverarbeitung.

Heute wird ein 16,5 Kilometer langer Streckenteil zwischen Steyr Lokalbahn und Grünburg betrieben.

Der Hauptunterschied zwischen einer Schmalspurbahn und einer Normalspurbahn liegt in der Spurweite, also dem Abstand zwischen den Schienen:

  • Normalspurbahnen haben eine Spurweite von 1.435 Millimetern. Diese Spurweite ist weltweit am weitesten verbreitet und macht etwa 75 Prozent des globalen Schienennetzes aus.

  • Schmalspurbahnen haben eine geringere Spurweite als 1.435 Millimeter. Eine häufig verwendete Schmalspur ist beispielsweise 750 Millimeter breit.

Bitte beachtet die Fahrpläne und Saisonzeiten: Nostalgiefahrten mit historischen Bahnen in Österreich sind nicht ganzjährig möglich, sondern finden hauptsächlich in der Sommersaison und zu bestimmten Terminen statt. Die meisten Nostalgiefahrten werden zwischen Mai und Oktober angeboten, mit einigen zusätzlichen Fahrten in der Adventszeit.

Die Details zu den Fahrten findet ihr bei den jeweiligen Betreiber:innen.

Die Barrierefreiheit ist bei historischen Fahrzeugen leider oft eingeschränkt, da sie nicht für Rollstühle konzipiert wurden. Oft können sie nicht umgebaut werden, da sonst der historische Charakter verloren ginge. Für aktuelle und detaillierte Informationen zur Barrierefreiheit fragt direkt bei den jeweiligen Bahnbetreiber:innen an.

Zu den bekanntesten zählen die Mariazellerbahn, Schafbergbahn, Achenseebahn, Murtalbahn und Zillertalbahn.

Zu den aussichtsreichsten Schmalspurbahnen Österreichs zählen die Schafbergbahn, der Ötscherland-Express, die Pinzgauer Lokalbahn und die Mariazellerbahn

