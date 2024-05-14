Weite Hügellandschaft mit Weinreben, Wäldern, Nebelschwaden und Häusern, Berge im Hintergrund.
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Rundreisen in Österreich
Routen mit Bahn oder Auto zwischen Natur, Kultur und Genuss

Österreichs Rundreisen verbinden Bahn- und Autorouten mit Naturerlebnissen, historischen Städten und kulinarischen Entdeckungen – oft abseits der bekannten Pfade.

Rundreisen in Österreich zu erleben, fühlt sich an wie ein langsamer Zoom durchs Land: Landschaften rücken näher, Orte und Städte schärfen sich, neue Geschichten tauchen auf, wo ihr sie nicht erwartet. Kurze Wege machen das Land überraschend groß – voller Naturerlebnisse sowie urbaner und kulinarischer Höhepunkte.

Wer sich auf eine Rundreise mit dem Auto oder mit dem Zug aufmacht, erlebt Österreich im eigenen Rhythmus: Entschleunigt auf Panoramastraßen, neugierig in kleinen historischen Städten und überrascht bei versteckten Geheimtipps. Genau diese Mischung aus Freiheit, Vielfalt und Abwechslung macht eine Rundreise in Österreich so besonders – jede Etappe öffnet eine neue Seite des Landes, ob auf der Straße oder auf der Schiene.

Rundreise-Geheimtipps, historische Städte, Panoramastraßen

Entdeckt Österreich aus allen Perspektiven! Routen durch die Natur, Abstecher in kleine historische Städte und Panoramastraßen öffnen unerwartete Ausblicke. Jede Route bringt neue Geheimtipps ans Licht – und macht euren Roadtrip zu einer Entdeckungstour mit Tiefgang.

Mit der Bahn auf Rundreisen und historischen Erlebnisfahrten

Österreich auf Schienen erleben – eine besonders entschleunigte Variante, das Land kennenzulernen. Moderne Zugsverbindungen wechseln mit nostalgischen Schmalspurbahnen, die tief in die Regionen führen. So wird jede Bahnreise zu einer vergnügten Entdeckungstour.

Nostalgische Schmalspurbahnen in Österreich

Wer wie anno dazumal von einer Dampflokomotive gezogen oder auf schmalen Gleisen unterwegs sein möchte, findet in Österreich eine Reihe von historischen Bahnstrecken.

Schmalspurbahn und Nostalgiefahrten

Österreich in Etappen in Städte, Regionen und zu Highlights

Österreich lässt sich ideal in Reiseabschnitten erkunden: Jede Region, jedes Bundesland und jede Stadt öffnen eigene markante Landschaften und kulturellen Highlights. Stellt euch eure Routen, Roadtrips oder Rundreisen mit der Bahn nach Vorliebe selbst zusammen.
Reiseinfos auf einen Blick

Anreise, Planung und Unterkunft

Eure Reise nach Österreich beginnt mit verlässlichen Informationen und guten Entscheidungen: Von der Anreise über hilfreiche Services bis zu hochwertigen Unterkünften findet ihr alles, was ihr für eine entspannte und gut geplante Tour durchs Land braucht:

Packliste für eure Österreich-Tour

Unterlagen und Organisation

  • Ausweis/Reisepass, Führerschein, Versicherungskarte

  • Kreditkarte und etwas Bargeld

  • Reise- und Buchungsunterlagen

  • Warnweste und Vignette

Bekleidung und Outdoor

  • wetterfeste Jacke („Zwiebellook“)

  • bequeme Schuhe

  • Tagesrucksack und Trinkflasche

  • Sonnenschutz und Badesachen

Technik und Gesundheit

  • Smartphone, Ladegerät, Powerbank

  • Kamera (optional)

  • persönliche Medikamente

  • kleine Reiseapotheke

  • Hygieneartikel

FAQs

Die Kombination aus kurzen Wegen, vielfältigen Landschaften, lebendigen Städten und regionaler Küche macht Rundreisen in Österreich einzigartig. Ihr erlebt in kurzer Zeit eine beeindruckende Mischung aus Natur, Kultur und Genuss.

Für Rundreisen stehen euch Auto oder Mietwagen für maximale Flexibilität, die Bahn für komfortables und nachhaltiges Reisen sowie Wohnmobil und Camper für volle Freiheit zur Verfügung. Motorradfans genießen alpine Panoramastraßen, während E-Bikes und Fahrräder ideale Optionen für aktive und nachhaltige Touren sind. In vielen Regionen ergänzen öffentliche Busse das Angebot.

In Österreich könnt ihr vielfältige Rundreisen erleben – von Natur- und Alpenrouten über Kultur- und Städtereisen bis hin zu kulinarischen Genusstouren. Beliebt sind auch Themenrouten wie Wein- und Architekturwege, Panoramastraßen für Auto und Motorrad sowie nachhaltige Bahnreisen durch historische Städte und beeindruckende Landschaften.

Startet mit einem Thema, das euch begeistert – Natur, Kultur, Städte oder Kulinarik – und legt anschließend eure entsprechenden Etappen fest. Wählt Start- und Endpunkt, plant Highlights entlang der Route und achtet auf gut kombinierbare Distanzen. Entscheidet euch für ein passendes Verkehrsmittel wie Auto, Bahn oder Camper und bucht Unterkünfte entlang der Strecke frühzeitig.

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