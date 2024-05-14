Österreichs Rundreisen verbinden Bahn- und Autorouten mit Naturerlebnissen, historischen Städten und kulinarischen Entdeckungen – oft abseits der bekannten Pfade.

Rundreisen in Österreich zu erleben, fühlt sich an wie ein langsamer Zoom durchs Land: Landschaften rücken näher, Orte und Städte schärfen sich, neue Geschichten tauchen auf, wo ihr sie nicht erwartet. Kurze Wege machen das Land überraschend groß – voller Naturerlebnisse sowie urbaner und kulinarischer Höhepunkte.

Wer sich auf eine Rundreise mit dem Auto oder mit dem Zug aufmacht, erlebt Österreich im eigenen Rhythmus: Entschleunigt auf Panoramastraßen, neugierig in kleinen historischen Städten und überrascht bei versteckten Geheimtipps. Genau diese Mischung aus Freiheit, Vielfalt und Abwechslung macht eine Rundreise in Österreich so besonders – jede Etappe öffnet eine neue Seite des Landes, ob auf der Straße oder auf der Schiene.