Schnaps, Whisky und Gin aus Österreich

Nobler Genuss Whisky aus Österreich: eine Erfolgsstory seit 1995

Er stammt ursprünglich aus dem Schottland oder Irland des Mittelalters und heißt, aus dem Gällischen übersetzt, so viel wie „Wasser des Lebens“. Dass österreichische Produzent:innen sich mal so an der Whisky-Produktion mit regionalen Rohstoffen erfreuen würden, dachte vor 1995 wohl kein Mensch.

Damals fing die Destillerie Haider im Waldviertel damit an, und seitdem tun es über 50 weitere Betriebe, so wie die Broger Privatbrennerei in Vorarlberg, die Dachstein Destillerie in Salzburg oder die Waldviertler Granitdestillerie. Seit 2012 kümmert sich die „Austrian Whisky Association" darum, die österreichische Whiskykultur im In- und Ausland zu fördern, seit 2023 werden zweimal jährlich die Vienna Whisky Festivals abgehalten, um das bernsteinfarbene „Wasser des Lebens“ zu feiern.