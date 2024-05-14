Thermen in Österreich: Die erholsame Kraft des Wassers

Sich im Thermalwasser treiben lassen, das Wohlfühl-Ambiente genießen und in die Wellness-Vielfalt eintauchen: Zu erleben in den rund 40 Thermen in ganz Österreich.

In Österreich gibt es rund 40 Thermen, in denen es sprudelt, strömt und dampft. „Therme“ darf sich eine Badeanlage nur dann nennen, wenn sie über eine eigene Quelle und Grundwasser mit einer Austrittstemperatur von mehr als 20 °C verfügt. Das Besondere: Thermalwasser enthält Mineralstoffe und Spurenelemente in unterschiedlicher Zusammensetzung, die eine gesundheitsfördernde Wirkung haben können.

Kann Thermalwasser helfen? Forschungen belegen, dass der regelmäßige Besuch von Thermalbädern und Saunen etwa zur Stressreduktion und Entspannung beitragen kann. Dieser positive Effekt ist teilweise auf eine Verringerung des Cortisol-Spiegels zurückzuführen – bekannt als „Stresshormon“. Je nach Quelle kann das Wasser unterschiedlich wirken – sei es bei Muskelverspannungen, Hautproblemen oder einfach zum Abschalten vom Alltag.

Kinder, das macht Spaß!

Top-Thermen für Familien

Österreichs Familien-Thermen sind echte Abenteuerspielplätze – nur eben mit Wasser. Da wird gerutscht, geplantscht, getaucht und gechillt. Was für ein Spaß! Die Kids stürzen sich in Wellen, jagen durch VR-Rutschen oder lassen sich im Lazy River treiben. Die Kleinsten genießen warme Babybecken und liebevolle Betreuung, während die Großen nach Belieben zwischen Sauna, Massage und Thermenruhe auftanken. Manche Anlagen bieten sogar Wasserkino, Meerjungfrauenkurse oder Piratenabenteuer. Österreichs Familien-Thermen liefern das volle Wasserprogramm – für Kinder und ihre Eltern, die mehr wollen als bloß Baden.

Wie wirkt Thermalwasser?

Wer sich vor dem Besuch einer Therme vergewissern möchte, welche Mineralstoffkombination wofür wirkt, fragt am besten direkt bei den Thermalbädern nach.

Top Familien-Thermen

Sonnentherme Lutzmannsburg: Sprungbrett in Abenteuerwelten

Längste VR-Rutsche Europas, 18 Rutschen, 24 Pools, Baby-World, Sauna, Spa und Sunny Bunny Swim Academy – hier taucht die ganze Familie buchstäblich ins Vergnügen ein.

Sonnentherme Lutzmannsburg

H2O Hotel-Therme-Resort Bad Waltersdorf: Rutsch und Relax

Blauer Blitz, Waterballs, Mermaiding und Clownpool – hier gibt’s Rutschenspaß, Lazy River und Sternenpool für Kids, Sauna und Ruheoasen für die Großen.

H2O Hotel-Therme Bad Waltersdorf

EuroThermen Resort Bad Schallerbach: Piraten- und Sauna-Oase

Piratenwelt mit Wellensturm, Rutschen, Wasserkino und Tropenfeeling in der Cabrio-Therme – dazu 40 Saunen im Bergdorf für alle, die zwischendurch entspannen wollen.

EuroThermen Resort Bad Schallerbach

Therme Laa: Ein Hauch von Luxus trifft Entspannung

Fantasia-Rutsche, Wildwasserbecken, Kinderanimation und Österreichs erste Familien-Textilsauna – hier treffen Badespaß und Entspannung stilvoll aufeinander.

Therme Laa
Entspannung in the city

Top-Thermen in kleinen und großen Städten

Ob mitten in Wien, eingebettet in malerische Kurorte oder in kleine historische Städte – Österreichs Thermen in urbanen Regionen sind bekannt für ihre großzügigen Thermenlandschaften mit modernen Aktivbereichen, Wasserfällen und Ruhezonen. Thermen in traditionsreichen Orten wie Baden bei Wien, Bad Ischl oder Bad Radkersburg bieten mineralstoffreiche Heilquellen, Saunawelten und Solebecken. Viele Resorts servieren Bio-Kulinarik, Wellness-Angebote und innovative Extras wie Hamam, Kältekammer oder Whirlpool unter freiem Himmel. Egal ob City-Trip oder Natur-Idyll: Die Thermen in Städten sind Oasen für Körper und Geist.

Top Städte-Thermen

Therme Wien: Europas größte Stadttherme

Moderne Thermal- und Aktivbecken, naturnahe Bachlandschaften mit Wasserfällen und großzügige Ruhebereiche schaffen Entspannung mitten in der Metropole.

Therme Wien

Salzkammergut-Therme Bad Ischl: Orientalisches Saunarefugium

Solewelt, orientalisches Saunarefugium, 38 °C Whirlpool, Lazy River und ein Physikarium bieten vielfältige Erholung und Wellness in der kleinen historischen Stadt.

Salzkammergut-Therme Bad Ischl

Warmbad Villach: Vier Ebenen Wellness, Hamam und Kältekammer

11.000 m² auf vier Ebenen, moderner Hamam, 25-Meter-Sportbecken und Kältekammer – hier trifft großzügige Wellness auf mentale Erholung und körperliche Erfrischung.

Warmbad Villach

Parktherme Bad Radkersburg: Mineralquelle mit Parkblick

Saunadorf mit 8 Saunen, eine der mineralstoffreichsten Heilquellen Österreichs, offene Architektur mit Parkblick und vielfältige Wasserwelten für entspannte Auszeiten.

Parktherme Bad Radkersburg

Römertherme Baden: Schwefelwasser unterm Glasdach

Unter Europas größtem freihängenden Glasdach erwarten euch Schwefelheilwasser, 900 m² Thermenlandschaft und Saunen, Dampfbäder sowie Infrarotkabinen für pure Erholung.

Römertherme Baden
Architektur und Natur für alle Sinne

Österreichs außergewöhnliche Thermen

Wer zusätzlich zur mentalen und körperlichen Entspannung auch ein wenig staunen möchte, taucht ein in die Thermenwelten Österreichs mit besonderem Flair: Organische Formen und bunte Fassaden etwa verschmelzen mit der Natur. Oder sanfte Ufer und ruhige Wasserflächen schaffen eine Seelandschaft voller Rückzugsmöglichkeiten. Oder minimalistische, fernöstliche Eleganz prägt exklusive Adults-only-Bereiche. Oder zeitgemäßes Design trifft auf großzügige Thermalbereiche. – Entdeckt das Außergewöhnliche abseits der klassischen Thermen!

Außergewöhnliche Thermen

Rogner Bad Blumau: Eine Oase wie aus dem Märchenbuch

Architektur trifft Natur in einem Gesamtkunstwerk und schaffen ein märchenhaftes Wellness-Erlebnis – gestaltet von Friedensreich Hundertwasser.

Rogner Bad Blumau

St. Martins Therme & Lodge: So nah an der Natur

Österreichs einzige See-Therme im burgenländischen Seewinkel, am Rande des Nationalparks, ist eine Thermeninsel mit Seeblick, Ruhezonen und Innen- und Außenbecken.

St. Martins Therme & Lodge

Asia Resort Linsberg: Adults only

Fernöstliche Ruhe, stilvolles Design und exklusiver Zugang ab 16 – hier trifft asiatische Spa-Kultur auf wohltuende Rückzugsorte nur für Erwachsene.

Asia Resort Linsberg

Therme Loipersdorf: Österreichs größte Therme

Drei Bereiche, ein Ziel: Erholung. Die größte Therme Österreichs bietet separate Zonen für Erwachsene, Familien sowie Babys – für entspannte Auszeiten.

Therme Loipersdorf
Von der Piste in die Therme

Top-Thermen in Skigebieten

Ein Tag im Schnee, Bewegung in klarer Winterluft – und danach Körper und Geist im warmen Thermalwasser regenerieren. Viele österreichische Skigebiete bieten neben hervorragenden Abfahrten auch erstklassige Wellnessmöglichkeiten. Wie unvergleichlich erholsam für Körper und Seele, sich nach körperlicher Anstrengung auf der Piste im Thermalwasser treiben zu lassen und die Muskeln zu entspannen. Saunagänge lösen die Kälte aus den Gliedern, dampfende Außenbecken öffnen den Blick auf verschneite Hänge. Das Spiel aus Kälte und Wärme bringt den Körper ins Gleichgewicht, lässt den Kopf abschalten und verleiht dem Winterurlaub eine besondere Qualität.

Top-Thermen in Skigebieten

FAQs

In Österreich gibt es rund 40 Thermen, verteilt über alle neun Bundesländer. Jede von ihnen nutzt eine eigene Thermalquelle mit individueller Mineralstoffzusammensetzung – das verleiht dem Wasser je nach Region unterschiedliche Eigenschaften und Wirkungen, etwa zur Entspannung, Regeneration oder Hautpflege.

Mehrere Thermen in Österreich sind speziell auf die Bedürfnisse von Familien mit Kindern ausgerichtet. Dazu zählen etwa die Sonnentherme Lutzmannsburg mit ihren Rutschen, Babybereichen und der Swim Academy, die H2O Kindertherme in Bad Waltersdorf mit Wasserspielgarten und Animationsprogramm, die Eurotherme Bad Schallerbach mit ihrer Erlebniswelt „Aquapulco“ sowie die Therme Laa mit Familien-Textilsauna und Wasserrutsche. Sie alle bieten Wassererlebnis, Erholung und altersgerechte Angebote für Groß und Klein.

Die größte Therme Österreichs ist die Therme Loipersdorf in der Steiermark. Mit einer Gesamtfläche von rund 36.000 m² bietet sie eine vielfältige Wellnesswelt mit 35 Becken, darunter Thermal- und Süßwasserbecken sowie ein umfangreiches Saunadorf. Das Angebot umfasst Erlebnis-, Schaffel- und Thermalwelten, die sowohl Erholung als auch Aktivität ermöglichen. Die Thermenanlage zieht Besucher:innen mit ihrem großzügigen und abwechslungsreichen Angebot aus nah und fern an.

Therme Loipersdorf

Die Steiermark gilt als das „Thermenland" Österreichs mit der höchsten Dichte an Thermalanlagen. Jede der 11 Thermen punktet mit eigenem Mineralwasser und besonderen Angeboten – von architektonischen Highlights bis zu naturnahen Thermalwelten.

