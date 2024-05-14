Wellness in den Alpen, Erholung in der Therme, Massagen in Spa-Hotels: Wellness in Österreich in den schönsten Wellnesshotels verändert die Sinne.

Wellness-Escape in der Therme entdecken, die Stille genießen oder an Kraftplätzen neue Energie tanken: Die Angebote für Wellness, Spa-Hotels und Wohlbefinden in Österreich sind zahlreich, höchste Qualität und die Liebe fürs Detail sind das Geheimnis. Sich im Wasser treiben lassen, auf der Sprudelliege entspannen, durch das Panoramafenster in die Weite schauen – im Ambiente exklusiver Thermenlandschaften wird die heilsame Kraft des Wassers mit allen Sinnen spürbar.

Damit Körper und Seele in Ruhe entspannen können, halten Österreichs Gastgeber:innen eine Reihe privater Wellnessoasen bereit. Oder wie wäre es mit Wellness in den Alpen: Mitten im warmen Wasserbecken und gleichzeitig Österreichs legendäre Seen und Berge im Visier. Die österreichische Wellnesskultur bietet ebenso Wassertreten und andere Wasseranwendungen, die Sebastian Kneipp schon vor mehr als 200 Jahren zu nutzen wusste. Die Erkenntnisse des Kräuterpfarrers und Wassergurus – das Kneippen – flossen in die moderne Hydrotherapie ein, nachdem Wasser bereits in der Antike für therapeutische Zwecke verwendet wurde.