Wellness in Österreich
Erholung in luxuriösen Spa-Hotels, Thermenlandschaften und Wellnesshotels in den Alpen
Einleitung
Wellness-Escape in der Therme entdecken, die Stille genießen oder an Kraftplätzen neue Energie tanken: Die Angebote für Wellness, Spa-Hotels und Wohlbefinden in Österreich sind zahlreich, höchste Qualität und die Liebe fürs Detail sind das Geheimnis. Sich im Wasser treiben lassen, auf der Sprudelliege entspannen, durch das Panoramafenster in die Weite schauen – im Ambiente exklusiver Thermenlandschaften wird die heilsame Kraft des Wassers mit allen Sinnen spürbar.
Damit Körper und Seele in Ruhe entspannen können, halten Österreichs Gastgeber:innen eine Reihe privater Wellnessoasen bereit. Oder wie wäre es mit Wellness in den Alpen: Mitten im warmen Wasserbecken und gleichzeitig Österreichs legendäre Seen und Berge im Visier. Die österreichische Wellnesskultur bietet ebenso Wassertreten und andere Wasseranwendungen, die Sebastian Kneipp schon vor mehr als 200 Jahren zu nutzen wusste. Die Erkenntnisse des Kräuterpfarrers und Wassergurus – das Kneippen – flossen in die moderne Hydrotherapie ein, nachdem Wasser bereits in der Antike für therapeutische Zwecke verwendet wurde.
Top Wellnesshotels in Österreich
Dilly Nationalpark Resort in Windischgarsten
Das Kinderhotel, das im 6.000-m²-Wellnessbereich alle Stück‘ln spielt. Mit hoteleigenem Golfplatz und in 4-Sterne-Superior-Qualität.
Naturhotel Molzbachhof in Kirchberg am Wechsel
4-Sterne-Naturhotel mit Badeteich in Kirchberg: Das Gourmetrestaurant Gaumenkitzel ist mit dem Grünen MICHELIN Stern für Nachhaltigkeit ausgezeichnet.
Hotel Sonne Mellau im Bregenzerwald
Das Adults-Only-Boutiquehotel in 4-Sterne-Superior-Qualität vereint Nachhaltigkeit mit Stil – samt 2.000 m² „Wälder Spa“ für pure Entspannung.
Natur- und Wellnesshotel Höflehner im Ennstal
Das 4-Sterne-Superior-Hotel liegt auf 1.117 Meter Seehöhe an der Piste und bietet 5.000 m² Premium Alpin SPA mit hoteleigener Kinderbetreuung. Hunde sind willkommen!
Vila Vita Pannonia im Seewinkel
4-Sterne-Superior-Naturresort im Seewinkel: 200 Hektar Natur-Areal mit Badesee, Wellness & Spa, Streichelzoo sowie vier Restaurants und Bars.
Das Kronthaler Alpine Lifestyle Hotel am Achensee
4 Sterne Superior, Adults-Only und in Alleinlage am Waldrand: ein Rückzugsort, der Design, alpines Spa und kulinarische Vielfalt mit herrlicher Natur verbindet.
Naturhotel Forsthofgut in Leogang
5-Sterne-Naturhotel mit 5.700 m² waldSPA, 25 m Sportpool, Badesee und Kinderbetreuung – ein Ort, an dem Luxus, Natur und Familienzeit zusammenfinden.
Österreichs Wellness-Hotspots, Thermen und Anwendungen
Bio-Wellnesshotels in Österreich
Bio-Hotel Stanglwirt in Going am Wilden Kaiser
Familienfreundliches 5-Sterne-Luxusresort mit Tiroler Bauernhof, ausgezeichnet mit dem Österreichischen und Europäischen Umweltzeichen.
Das Naturhotel Chesa Valisa in Hirschegg im Kleinwalsertal
Das 4-Sterne-Superior-Hotel in Hirschegg ist Vorarlbergs erstes klimaneutrales Bio-Hotel, gelegen auf 1.200 Höhenmetern. Tradition trifft Moderne – und die vier Elemente.
der daberer.das biohotel in Dellach im Gailtal
4 Sterne, Wellness, Gesundheit, Haubenküche, Natur- und Sporterlebnisse – alles da im Biohotel in Dellach.
Biohotel Grafenast am Pillberg in der Silberregion Karwendel
Traumhaft schöne Natur, familiäre Atmosphäre, ein weitläufiges Spa und kostenfreie E-Bikes – Kultur trifft Erholung im Biohotel Grafenast.
Biohotel Rupertus in Leogang
Familiengeführtes Naturhotel im SalzburgerLand mit 100 % Bio-Küche: Ski In & Ski Out direkt vor der Tür, Hunde willkommen – ein alpiner Rückzugsort mit Herz.
RETTER Bio-Natur-Resort am Pöllauberg
Das Bio-Resort in 4-Sterne-Superior-Qualität bietet Workshops, Naturspa, Naturschwimmteich, 25-Meter-Sportpool und Wald-Saunalandschaft – Erholung inmitten der Natur.
Ayurveda-, Kur- und Gesundheitshotels
Kurhaus Marienkron in Mönchhof
Das Kurhaus kombiniert moderne Medizin mit traditionellen Kneipp-Anwendungen: individuell gestaltete Programme, Wassertherapie, Bewegung und ausgewogene Ernährung.
DAS SIEBEN in Bad Häring
4 Sterne Superior und Adults Only in den Tiroler Bergen: Wellness, Genuss und Ruhe verbinden sich zu einem Rückzugsort für Körper, Geist und Seele.
Ayurveda Resort Mandira in Bad Waltersdorf
Alles dreht sich um Ayurveda, Longevity, Yoga Retreats, Detox Kuren – und natürlich um Wellness in der Sauna- und Thermenwelt.
Die Wasnerin G'sund & Natur Hotel in Bad Aussee
Das Adults-Only-Hotel in 4-Sterne-Superior-Qualität bietet naturnahe Architektur, großzügige Wellness- und Gourmetbereiche, Yoga, Literatur und pure Entspannung.
Kurhaus Schärding
Das Kurhaus bietet spezialisierte Kneipp-Kurprogramme zur Gesundheitsförderung: Hydrotherapie, Bewegungstherapie und Ernährungsberatung, basierend auf der Kneipp-Lehre.
Gesundhotel Bad Reuthe im Bregenzerwald
Das 4-Sterne-Superior-Hotel verfügt über eine 3.500 m² große Wellnessoase mit Heilmoor. Ruhe und Natur verbinden sich zu Erholung für Körper und Geist.
Forsthofalm Holzhotel in Leogang
Die Zirbensuiten aus Mondholz sorgen für gesunden Schlaf im 4-Sterne-Superior-Hotel, und der Spa-Bereich entspannt mit exklusivem Angebot.
Gesundheitshotel Klosterberg in Langschlag im Waldviertel
Im 4-Sterne-Superior-Hotel mit Gartenanlage gibt’s Heilfasten, Nordic Walking- und Wanderwochen sowie ein großzügiges Spa, Massagen und kosmetische Anwendungen.
Wellness in den Alpen und Spa-Premium-Hotels
Best Alpine Wellness Hotels
Wellnesshotels in den Alpen – was für eine gelungene Kombination: familiengeführte Wellness-Oasen ab 4-Sterne-Superior, die sich höchster Qualität in vier Kategorien und stetiger Innovation verschrieben haben.
Wellness- und Gesundheitshotels in Österreich
Die Health & Spa – Premium Hotels verbinden erstklassige Spa-Bereiche, Verwöhnbehandlungen und mentale Wellness mit Kulinarik, Fitness und Natur. Ärztliche Beratung und Prävention runden das Wohlfühlerlebnis ab.
Wellness- und Spa-Hotels in herausragender Architektur
Hotel Gams Bezau im Bregenzerwald
Das 4-Sterne-Superior-Kuschelhotel liefert einen außergewöhnlichen Rahmen mit Rooftop, Skypool, Himmelbetten, romantischem Abendessen und 3.000 m² Wellnessbereich.
Thermenhotel Karawankenhof in Warmbad Villach
4-Sterne-Thermenhotel direkt neben der KärntenTherme mit moderner Architektur und Felsoptik, großen Fensterfronten und stilvollem Design für entspannte Auszeiten.
AQUA DOME Therme in Längenfeld
In der Soleschale schweben, mit Blick auf die Dreitausender. Das 4-Sterne-Superior-Hotel beeindruckt mit moderner Glas-Stahl-Konstruktion, kombiniert mit Holz und Stein.
Therme Rogner Bad Blumau
Eine Oase wie aus dem Märchenbuch: Verspielte Hundertwasser-Architektur trifft auf heilkräftige Quellen mit Thermalbecken, Saunalandschaft und wohltuenden Treatments.
Loisium – Wine & Spa-Hotel in Langenlois im Kamptal
Wenn New Yorker Stararchitektur auf die Spitzenweinwelt in Niederösterreich trifft, dann befindet ihr euch im Loisium. Mit beheiztem Outdoorpool und Badeteich.
Nachhaltigkeit im Wellnesshotel – worauf kommt es an?
Hier findet ihr Umwelt-Kriterien, die für Wellnesshotels relevant sind:
regionale Lebensmittel
Naturmaterialien aus Österreich
Energiekonzepte (Photovoltaik, Fernwärme, Wärmerückgewinnung)
Mülltrennungskonzepte
SDGs bei Einkauf, Entsorgung, Energie, Mobilität